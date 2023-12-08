Ly hôn 3 năm, tôi bất ngờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới của một người bạn, vợ ăn mặc xinh đẹp, sang trọng bước lại ghé vào tai nói một câu khiến tôi rơi nước mắt

Tâm sự gia đình 08/12/2023 16:48

Thời gian qua, anh đã cố gắng làm lại để trả nợ, ngày đêm ngủ không ngon chỉ mong ngày có thể trả hết rồi đi đón vợ con về.

Người ta nói nhiều về phản bội, về ngoại tình. Nhưng cũng có người từng nói, hai người là vợ chồng kiếp này là vì kiếp trước đã từng có duyên phận đặc biệt. Trong tình có nghĩa, trong nghĩa có tình.

Anh Nghĩa (37 tuổi) chia sẻ, anh chưa bao giờ quên được người vợ cũ của mình. 

Anh kể hai vợ chồng anh biết nhau từ thời cấp 3, ra trường thì yêu nhau rồi đi đến hôn nhân. Vợ anh từ nhỏ đã xinh xắn được nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng chị lại chọn anh – một người chưa có gì trong tay. Đến khi ly hôn vợ thì anh cũng chỉ là một kẻ trắng tay lại còn vướng nợ nần bạc tỷ.

Lúc mới lấy vợ, anh tập tành làm kinh doanh, sau đó trời thương mà kiếm được kha khá, cho vợ con cuộc sống sung túc hơn trước. Nhưng đến cột móc kỷ niệm vợ chồng lấy nhau được 10 năm thì anh bị đổ nợ, nhưng lại không nỡ để vợ con biết. Anh suy nghĩ suốt mấy đêm rồi quyết định viết đơn ly hôn. Anh nói với vợ giờ mình muốn tìm một người phụ nữ giàu có để giúp anh trả nợ. Anh còn đưa cho vợ xem ảnh của người phụ nữ đó. Số tiền nợ lên tới mấy tỷ, nếu không có cô ấy giúp thì anh không thoát nổi. Anh xin vợ ly hôn để giúp mình. 

Vợ anh im lặng 3 ngày rồi lý đơn ly hôn, đưa con ra khỏi nhà. Sau đó, anh cũng không còn liên lạc gì với cô ấy.

3 năm sau khi ly hôn, anh tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới của một người bạn chung. Vợ anh ngày càng đẹp hơn. Anh vẫn im lặng không biết mở lời sao thì cô ấy đã tìm đến ngồi gần. Cô ấy chỉ nói một câu mà khiến anh bưng mặt khóc nức nở. Cô ấy nói: “Anh định để mẹ con em chờ đến bao lâu nữa?”.

Ly hôn 3 năm, tôi bất ngờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới của một người bạn, vợ ăn mặc xinh đẹp, sang trọng bước lại ghé vào tai nói một câu khiến tôi rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ anh biết hết chuyện nợ nần của anh, cũng biết tính anh một khi đã quyết chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Anh cứ nghĩ thà một mình chịu đựng, để vợ tự do thì biết đâu chừng cô ấy sẽ kiếm được tấm chồng giàu có hơn.

Suốt 3 năm xa vợ con, anh nhớ thương không ngớt, nhiều lần tìm đến trước cửa nhà lén nhìn mẹ con cô ấy. 10 năm là vợ chồng, vợ anh có bao giờ được sướng thân đâu, vậy mà cô ấy chưa từng oán trách anh. Anh làm sao cam lòng để người vợ như thế chịu cảnh nợ nần cùng mình. Anh lại không ngờ vợ biết hết, chấp nhận ly hôn để theo ý chồng. Cô ấy cố gắng sống bình tĩnh suốt 3 năm qua để đợi ngày chồng đến đón về.

Thời gian qua, anh đã cố gắng làm lại để trả nợ, ngày đêm ngủ không ngon chỉ mong ngày có thể trả hết rồi đi đón vợ con về. Vì nợ vẫn còn nên anh định đợi thêm một thời gian nữa mới dám đi gặp vợ. Nhưng anh không ngờ vợ đưa một cuốn sổ tiết kiệm nhét vào tay anh. Đó là số tiền cô ấy đã dành dụm suốt 3 năm qua. Chị còn nói sẽ về nhà đợi anh sang rước mẹ con chị về.

Anh nói đó là ngày hạnh phúc nhất trong suốt 3 năm khổ cực này của mình. Anh còn nói chắc chắn sẽ đến đón chị, cuộc đời anh còn may mắn lắm vì có một người vợ tào khang như chị.

Đến giờ thì cuộc sống của gia đình anh Nghĩa đã sum vầy yên ấm. Nợ nần không còn, anh cùng vợ làm lại từ đầu. Đúng là có tình nghĩa vợ chồng thì năm tháng cũng chỉ là con số, khó khăn cũng chỉ là nhất thời.

Chồng đi công tác nhiều ngày với đồng nghiệp trẻ rồi về ép vợ ly hôn, vợ sốc nặng rồi kéo áo mình lên để lộ bộ phận này và nói 1 câu khiến chồng choáng váng

Chồng đi công tác nhiều ngày với đồng nghiệp trẻ rồi về ép vợ ly hôn, vợ sốc nặng rồi kéo áo mình lên để lộ bộ phận này và nói 1 câu khiến chồng choáng váng

Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng không ngại nói thẳng: Sau lần này tôi quyết định ly dị cô để vào đó ở hẳn với cô ấy đấy. Tôi chưa kịp nói thì cô đã tự nói trước rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 5 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc