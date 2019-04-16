Gửi chồng vô tâm: Nếu Tâm anh không dành cho gia đình thì tốt nhất chúng ta nên ly hôn

Anh cho con những điều kiện học tập tốt nhất, cho con đồ chơi, quần áo đẹp nhưng lại thiếu sự quan tâm của một người cha. Rất nhiều ngày, có khi con còn không gặp được ba dù sống chung nhà. Anh đi thì con chưa dậy, anh về thì con đã ngủ.

Anh luôn nói với em rằng anh không có thời gian. Tâm trí anh phải lo chuyện tài chính, chuyện kiếm tiền, chuyện công việc. Anh không có thời gian để chơi với con, dắt con đi chơi công viên cuối tuần như những người cha khác. Anh không có thời gian để quan tâm con mỗi ngày đi học ra sao ở trường, anh cũng chẳng có thời gian để ngồi ăn tối chung với cả nhà. Anh không có thời gian cho gia đình nhưng luôn có thời gian để đi ăn nhậu - Ảnh minh họa: Internet Nhưng buồn thay, em biết những buổi chiều sau giờ làm việc anh đi đâu, làm gì. Tạo dựng các mối quan hệ để làm ăn như anh nói luôn luôn là những cuộc nhậu triền miên. Việc anh về nhà quá nửa đêm, người nồng nặc bia rượu là chuyện cơm bữa. Mỗi khi em khuyên nhủ, nặng nhẹ bảo anh bớt ăn nhậu để quan tâm đến con mình thì anh liền càu nhàu: “Chuyện của đàn ông, làm sao những người đàn bà như các cô hiểu được".

Đúng, phụ nữ chẳng giỏi giang, hiểu biết sâu rộng như đàn ông các anh. Nhưng hơn ai hết, chính người vợ mới hiểu được rằng anh là người đàn ông như thế nào. Chỉ có phụ nữ mới hiểu được gia đình này có thật sự ấm êm và hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Anh trong mắt mọi người là người đàn ông rất giỏi giang, lịch thiệp, năng động. Ai cũng nghĩ em tốt số khi có được một người chồng như anh. Em cô đơn và mệt mỏi vô cùng khi có một người chồng vô tâm như anh - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn ông dù làm gì ngoài xã hội, dù được mọi người tung hô ra sao thì người đàn bà cũng chỉ mong anh là người chồng, người cha – hết sức bình thường. Một người chồng có thể hiểu được vợ mình cần gì và muốn gì trong cuộc hôn nhân này. Hiểu được rằng, vợ mình cần biết bao những sự quan tâm, sẻ chia trong gia đình. Cần anh cùng mình xây dựng mái ấm, cùng nuôi dạy các con nên người.

Anh cho con những điều kiện học tập tốt nhất, cho con đồ chơi, quần áo đẹp nhưng lại thiếu sự quan tâm của một người cha. Rất nhiều ngày, có khi con còn không gặp được ba dù sống chung nhà. Anh đi thì con chưa dậy, anh về thì con đã ngủ. Con trai mình đã lớn, cũng biết buồn khi những bạn bè khác khoe khoang được ba dẫn đi chơi, đi đá bóng. Còn anh thì chỉ biết ăn nhậu, một tuần đủ 7 ngày. Anh không biết rằng, em cô đơn vô cùng khi sống với một người chồng vô tâm như anh. Đau ốm, té xe chồng không hề biết. Mệt mỏi đến đâu cũng tự mình mua thuốc uống, tự mình gồng gánh bởi vì lí lẽ của anh luôn là chuyện nhà của đàn bà. Còn anh phải lo những chuyện lớn lao ngoài kia. Anh biết không, nỗi khổ tâm lớn nhất của đàn bà không phải thiếu tiền, thiếu son phấn mà là có chồng mà ngỡ mình độc thân, có chồng mà thấy mình cô độc, chẳng hề được nương tựa, giúp đỡ. 5 năm qua đi, cuộc hôn nhân này đã khiến em kiệt sức - Ảnh minh họa: Internet Không phải một vài tuần, một vài tháng mà hơn 5 năm qua, em đã sống quá mỏi mệt và cô đơn trong căn nhà này rồi. Em đã rơi bao nhiêu nước mắt, đã khuyên nhủ, đã cầu xin anh quan tâm đến gia đình nhưng anh không hề thay đổi. Trái lại, anh thấy em ngày càng đòi hỏi và tham lam vô lí. Em nhận ra, khi tâm của anh không thể hướng về gia đình thì em có nói, có làm gì cũng chẳng thể làm anh thay đổi được. Em kiệt sức rồi, mình nên ly hôn thôi!

Gửi chồng ngoại tình: Chẳng điều gì có thể bù đắp được những tổn thương mà anh đã gây ra Bao nhiêu đêm trằn trọc, bất an, dằn vặt bởi suy nghĩ chồng mình phản bội. Em đau đớn ngay cả những phút giây gia đình vui vẻ, vợ chồng gần gũi. Những vết thương ấy bào mòn em mỗi ngày, khiến em chẳng thể giả vờ được rằng mình đang ổn, đang hạnh phúc.

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