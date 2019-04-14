Đàn bà từng trải: Thương mình sau những năm tháng sống vì người khác

Phụ nữ yêu 14/04/2019 14:14

Đàn bà từng trải hiểu được điều gì nên giữ, điều gì cần buông. Họ hiểu rằng, chẳng ai có thể mang lại cho mình hạnh phúc ngoại trừ bản thân mình cả. Thiên hạ ồn ào, náo nhiệt, dối lừa thì mặc kệ, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ.

Đàn bà chỉ biết thương mình sau những năm tháng đã yêu cạn kiệt người khác. Chỉ thương mình khi nhận về biết bao dối lừa, bạc bẽo, đắng cay. Khi đó, đàn bà nhận ra rằng nếu mình không thương mình thì chẳng còn ai thương mình nữa.

Đàn bà từng trải: Thương mình sau những năm tháng sống vì người khác - Ảnh 1
Đàn bà chỉ biết yêu mình sau bao nhiêu năm tháng yêu cạn kiệt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà trong tình yêu và hôn nhân luôn dốc tâm, dốc sức. Bản thân mình có 10 phần thì dốc cạn 10 phần để vun vén cho tình yêu, để hy sinh cho chồng con, gia đình. Đàn bà sai là bởi nhiều khi ngộ nhận rằng mình cho đi thế nào sẽ nhận được thế ấy. Nhưng nếu trên đời này chuyện đơn giản như thế thì đã không có những giọt nước mắt xót xa, cay đắng, tủi hổ.

Đàn ông không biết rằng nếu cho đàn bà cảm nhận được tình yêu thương thật sự thì đàn bà sẽ cho lại rất nhiều. Cho phụ nữ một căn nhà sẽ nhận lại mái ấm. Cho phụ nữ những nguyên liệu, đàn bà sẽ cho lại một bữa cơm đầm ấm. Cho phụ nữ tình yêu sẽ nhận lại cả đời son sắt. Nhưng oái ăm thay, khi phụ nữ dốc tâm tận hiến cho tình yêu và gia đình thì chỉ nhận về những điều bạc bẽo.

Đàn bà từng trải: Thương mình sau những năm tháng sống vì người khác - Ảnh 2
Cái sai của đàn bà chính là nghĩ rằng cho đi rồi sẽ nhận về như thế - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hy sinh, nhẫn nhịn nhưng chỉ nhận được sự coi thường của chồng. Phụ nữ chung thủy, một lòng một dạ vì chồng nhưng đàn ông lại nhẫn tâm ngoại tình, vụng trộm. Đàn bà vun vén, giỏi giang, lo toan thì đàn ông lại vô tâm phó thác hết mọi sự lên vai vợ. Đau lòng thay, trên đời này rất ít người đàn ông biết trân trọng những cố gắng và sự hy sinh của người vợ.

Đàn bà từng trải, đi qua bao nhiêu năm tháng hôn nhân, thấm đẫm bao nhiêu nỗi cô đơn, bất hạnh sẽ không còn dại khờ sống hy sinh và cam chịu nữa. Họ cũng từng là những người đàn bà hết sức yếu mềm, mau nước mắt nhưng rồi họ nhận ra có khóc mãi, có cam chịu mãi cũng chẳng nhận lại được điều gì. Đàn bà nhận được sự vô tâm, dối lừa trong hôn nhân sẽ không còn sống vì người khác mà sẽ sống vì mình, yêu thương bản thân mình sau bao nhiêu năm tháng cô đơn.

Cái thương mình của đàn bà từng trải khác với những cô gái mơn mởn xuân thì. Không phải phấn son, không phải tự thưởng cho mình những cuộc vui say sưa, bất tận. Đàn bà từng trải hiểu được điều gì nên giữ, điều gì cần buông. Họ hiểu rằng, chẳng ai có thể mang lại cho mình hạnh phúc ngoại trừ bản thân mình cả. Thiên hạ ồn ào, náo nhiệt, dối lừa thì mặc kệ, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ.

Đàn bà từng trải: Thương mình sau những năm tháng sống vì người khác - Ảnh 3
Đàn bà từng trải dễ buông tay kẻ khiến mình đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà từng trải dễ dàng buông tay người đàn ông khiến mình đau đớn và tổn thương. Họ bù đắp những năm tháng hy sinh bằng cách cho mình những phút giây thật tĩnh lặng, thanh thản. Họ nhìn vào gương, thương những vết chai sạn, thương thanh xuân đã qua đi, thương cả những vết hằn thời gian trên khóe mắt. Họ nhận ra rằng chưa bao giờ là quá muộn để yêu thương chính mình!

Gửi người thứ ba: Chính đàn ông cũng coi rẻ nhân tình của mình

Gửi người thứ ba: Chính đàn ông cũng coi rẻ nhân tình của mình

Đàn ông khôn ngoan lắm. Họ cần sự đoan chính, cần một người đàn bà đạo đức, hiền thục cho cuộc đời họ chứ không phải một người đàn bà lẳng lơ, bất chấp tất cả để ăn nằm với chồng người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà từng trải đàn bà khôn đàn bà dại đàn bà hiện đại đàn bà thông minh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này