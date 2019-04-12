Gửi người thứ ba: Chính đàn ông cũng coi rẻ nhân tình của mình

Tâm sự gia đình 12/04/2019 10:23

Đàn ông khôn ngoan lắm. Họ cần sự đoan chính, cần một người đàn bà đạo đức, hiền thục cho cuộc đời họ chứ không phải một người đàn bà lẳng lơ, bất chấp tất cả để ăn nằm với chồng người khác.

Người thứ ba là những kẻ cướp chồng người khác, biết người ta có gia đình vẫn bất chấp tất cả để lên giường. Nhưng có một điều lạ lùng rằng, rất hiếm người thứ ba nào biết xấu hổ cho hành động của mình. Họ nghĩ người đàn ông kia thương yêu mình thật lòng. Họ nghĩ mình chiếm vị trí số 1, là đầu tiên trong trái tim người đàn ông đa tình kia. Họ cũng tự huyễn hoặc mình rằng hẳn mình đẹp hơn, quyến rũ hơn, có nhiều điều thú vị hơn nên người đàn ông kia mới chê bai vợ mà đến với mình.

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Đa phần người thứ ba không hề xấu hổ về hành động của mình - Ảnh minh họa: Internet

Và dĩ nhiên, đàn ông khi ngoại tình cũng đều đưa nhân tình của mình “lên mây”. Họ rót vào tai những lời âu yếm, mật ngọt. Rằng, nhân tình là người vô cùng xinh đẹp, trẻ trung, hiền thục. Đàn ông cũng không quên vào vai một người đàn ông bất hạnh, có một người vợ không ra gì ở nhà. Họ tỏ ra bản thân mình luôn thèm khát yêu thương, sẻ chia và cảm thông. Trớ trêu thay, những lời nói giả tạo ấy nhân tình tin hết. Cô ta cũng ra sức đáp lại tình yêu của người đàn ông, nghĩ rằng mình đang sống cho tình yêu đích thực.

Nhưng người thứ ba nên nhớ rằng, chẳng có người đàn ông nào đi ngoại tình mà không lên tiếng chê bai người vợ ở nhà. Tất cả những lời mật ngọt, hứa hẹn, yêu thương rồi cũng chỉ với một mục đích cuối cùng là có được những phút giây thỏa mãn trên giường. Chỉ cần tốn ít nước bọt, tốn ít tiền bạc mà có một người đàn bà mang đến cho họ những trải nghiệm, những cảm xúc mới mẻ giường chiếu thì xem ra đàn ông vẫn lời.

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Đàn ông xem nhân tình chỉ là nơi để thỏa mãn dục vọng - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ khinh khi người thứ ba. Cả xã hội, cả thiên hạ đều ghét bỏ và coi thường nhân tình của những gã đàn ông tham lam. Nhưng người thứ ba không hề biết rằng chính người đàn ông thề thốt yêu thương cũng coi thường và xem rẻ nhân tình của mình. Bởi đàn ông khôn ngoan lắm. Họ cần sự đoan chính, cần một người đàn bà đạo đức, hiền thục cho cuộc đời họ chứ không phải một người đàn bà lẳng lơ, bất chấp tất cả để ăn nằm với chồng người khác.

Nhân tình chỉ là nơi họ mua vui, là nơi thỏa mãn nhục dục. Bởi thế, nhân tình có ăn mặc hở hang, có lẳng lơ, có nhiều tật xấu đàn ông cũng hiếm khi phàn nàn như với người vợ ở nhà. Và rồi, đàn ông sau khi chán chê mỏi mệt họ chẳng ngại ngần mà quay lưng. Họ về với người vợ đoan chính, đạo đức ở nhà. Người đàn bà họ chọn là người có thể làm mẹ, làm dâu, có thể nuôi dạy con họ những điều tốt đẹp và tử tế chứ không phải hạng đàn bà giật chồng người khác.

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Đàn ông rất coi thường những người đàn bà lẳng lơ, dễ dàng lên giường với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu biết đàn ông ngoại tình nghĩ gì trong đầu thì chắc hẳn những người đàn bà làm người thứ ba đã không tự rẻ rúng chính mình như thế. Sau tất cả đàn ông lại trở thành người vô tội, gia đình rồi sẽ chào đón họ quay về, chỉ có những người thứ ba vĩnh viễn nhận sự khinh khi của người đời. Lựa chọn là nhân tình của kẻ khác, tin vào lời đàn ông có vợ là sự dại dột và ngu ngốc nhất của người đàn bà.

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