Phụ nữ có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có tiền chắc chắn sẽ vui

Kiếm tiền không phải vì quá mê tiền, vì trọng vật chất mà chính là trong những lúc khốn cùng của cuộc đời ta vẫn có thể đứng vững. Kiếm tiền để mua món đồ mình yêu thích, để dám rời bỏ một người chồng bội bạc.

Phụ nữ ngày nay chán chồng và không thích lấy chồng ngày càng nhiều. Bởi thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rằng, đàn bà khổ sở, mệt mỏi, áp lực chẳng phải vì công việc, vì cơm áo gạo tiền mà phần lớn là vì chồng. Bao nhiêu người đã từng nghĩ rồi mình sẽ sống hạnh phúc, sẽ vui vẻ, sẽ khác những người đàn bà lúc nào cũng than chồng, khóc chồng. Nhưng khi bước vào hôn nhân, chính những người đàn bà đó lại xót xa: “Nếu thời gian quay lại tôi sẽ không lấy chồng. Làm một người phụ nữ độc thân, xinh đẹp và vui vẻ tốt gấp vạn lần một người đàn bà ngồi khóc trong căn nhà mình”. Có chồng không bao giờ là sự đảm bảo hạnh phúc cho cuộc đời đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Chồng chưa bao giờ là thước đo cho sự bình yên và hạnh phúc của một người đàn bà. Bởi người đàn ông không phải lúc nào cũng sống giống như đàn bà chúng ta kỳ vọng. Họ vô tâm, ích kỷ, vũ phu, ngoại tình… Nếu đàn bà chúng ta chỉ biết có chồng, phụ thuộc vào chồng, khi gặp phải hoàn cảnh trái ngang như vậy thì khổ sở vô cùng.

Đàn bà chỉ bình yên và hạnh phúc thật sự khi tự nắm giữ cuộc đời của mình. Không phụ thuộc cảm xúc, không phụ thuộc tài chính, không cần một người đàn ông nào che chở ta vẫn sống tốt đó mới chính là một người đàn bà khôn ngoan. Muốn làm được những điều đó, đàn bà phải chăm chỉ kiếm tiền và kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Rồi đàn bà sẽ nhận ra, đàn ông có thể rời đi, bạn bè có thể phản bội nhưng khi trong túi có tiền, mọi chuyện đến với ta trong cuộc đời sẽ hóa bình thường. Kiếm tiền để mua món đồ mình yêu thích, để rời bỏ người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Người ta nói tiền không phải là tất cả, tình cảm mới là quan trọng. Người ta còn nói những người đàn bà coi trọng đồng tiền thì sống thực dụng lắm. Nhưng kiếm tiền không phải vì quá mê tiền, vì trọng vật chất mà chính là trong những lúc khốn cùng của cuộc đời ta vẫn có thể đứng vững. Kiếm tiền để mua món đồ mình yêu thích, để dám rời bỏ một người chồng bội bạc. Và trên hết, kiếm tiền để nuôi con, cho con một cuộc sống tốt đẹp và để đáp đền cho cha mẹ.

Phụ nữ có chồng chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng có tiền cuộc đời sẽ yên ổn và dễ dàng hơn. Đàn bà dại dột là người nghĩ rằng chỉ cần có chồng anh ta sẽ mang đến cho mình mọi thứ, vật chất, của cải và cả tình yêu. Đàn ông là vậy, khi yêu thương anh ta sẽ cho bạn tất cả nhưng khi lạt lòng anh ta sẽ đem theo mọi thứ. Đừng sống phụ thuộc, để rồi người đàn bà chẳng còn gì cả ngoài hai bàn tay trắng cùng trái tim vỡ nát. Tiền chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho phụ nữ trong những lúc khốn cùng - Ảnh minh họa: Internet Chỉ những lúc cuộc đời rơi vào hoàn cảnh bi đát ta mới thấy tiền quan trọng như thế nào. Nhất là với đàn bà, tiền là vật phòng thân, là chỗ dựa tốt nhất khi chẳng còn có thể nương dựa vào ai. Đàn bà khôn ngoan là người biết nhìn xa trông rộng. Đừng nghĩ có chồng rồi cuộc đời tự khắc bình yên, tự khắc yên ổn mà phải biết tự hỏi: “Nếu không có chồng mình sẽ sống như thế nào?”.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Vợ con đau lòng, cha mẹ già khổ sở vì những phút giây lầm lỡ của tôi Có một đứa con trai mà cũng không dạy được thì cả đời làm nghề giáo coi như vứt đi rồi! Ba mẹ tôi luôn miệng nói như thế. Khi vợ tôi cương quyết đòi ly hôn, tôi thấy gương mặt ba mẹ tôi bất lực thật sự. Từ đôi mắt già nua, chảy ra những dòng nước mắt đục ngầu.

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