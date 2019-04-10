Thanh xuân ngắn lắm, bớt ngoan và bớt hy sinh đi hỡi đàn bà!

Khi già nua, làn da nhăn nheo ta thèm được quay về thời trẻ để mặc chiếc váy bó sát. Khi lưng đã đau, chân đã mỏi lại thèm được trẻ trung để được đi du lịch, đi chơi với bạn bè. Nhiều người phụ nữ bất lực nhận ra tất cả những điều đó đã không thể thực hiện được nữa!

Ai đó đã nói rằng thanh xuân của người đàn bà như bóng câu qua cửa sổ. Thoắt cái, đàn bà nhận ra nhan sắc và tuổi trẻ đã rời bỏ mình đi mất rồi. Đàn bà đừng để khi thanh xuân qua đi mới nhận ra mình chẳng còn gì ngoài những nếp nhăn trên gò má. Đừng để già nua mới thương tiếc thanh xuân thì sẽ chẳng còn cơ hội để bù đắp cho chính mình. Thanh xuân của đàn bà như bóng câu qua cửa sổ - Ảnh minh họa: Internet Chúng ta vẫn nghe những người phụ nữ nói những câu na ná nhau: “Ôi, có chồng có con rồi thì làm đẹp để cho ai ngắm nữa!”, “thôi, thà để dành tiền mua thỏi son ấy mà mua sữa cho con hay mua cái gì ngon cho chồng con còn hơn!”. Phụ nữ suy nghĩ giống nhau, phát ngôn cũng giống nhau bởi họ cùng chung quan điểm, cùng chung cách sống hy sinh, vun vén cho chồng con.

Đàn bà có chồng, ai rồi cũng sẽ sống cho chồng, cho con nhưng đừng hy sinh, đừng sống vì người khác đến quên mất bản thân mình. Có những người đàn bà suốt ngày đầu bù tóc rối, luôn tay luôn chân từ sáng cho đến tối mịt mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Có chồng rồi, đàn bà thu hẹp cuộc sống của mình chỉ quanh quẩn bên chồng con. Bao lâu rồi, đàn bà không ngồi chung với bạn bè thân thiết để cùng uống ly trà thơm? Bao nhiêu lâu rồi không dám bỏ tiền ra mua một thỏi son, một chiếc váy dù bản thân mình vẫn làm ra tiền? Muốn hạnh phúc, phụ nữ hãy thương bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, hãy làm một người đàn bà hạnh phúc thay vì nghĩ rằng mình hạnh phúc vì đã hy sinh. Một người chồng tốt không bắt vợ mình phải hy sinh. Còn ngược lại, chồng đã lạt lòng thì dù có cố gắng, có hy sinh đến kiệt sức thì với anh ta cũng chỉ là bổn phận và trách nhiệm. Hạnh phúc của đàn bà không nhờ ai mang đến, không vì ai mà có. Hạnh phúc nằm trong suy nghĩ và cách sống của chúng ta.

Đừng ngoan quá, đừng công dung ngôn hạnh và đừng cầu toàn quá. Thỉnh thoảng hãy cho mình được nghỉ ngơi, được gặp gỡ bạn bè. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn cuộc đời mình chỉ vì hai chữ hy sinh. Khi già nua, làn da nhăn nheo ta thèm được quay về thời trẻ để mặc chiếc váy bó sát. Khi lưng đã đau, chân đã mỏi lại thèm được trẻ trung để được đi du lịch, đi chơi với bạn bè. Nhiều người phụ nữ bất lực nhận ra tất cả những điều đó đã không thể thực hiện được nữa! Phụ nữ đừng sống quá hy sinh và cầu toàn - Ảnh minh họa: Internet Làm một người phụ nữ hy sinh quá, cầu toàn quá chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng làm một người đàn bà yêu thương chính mình chắc chắn sẽ vui. Thanh xuân là điều mà đàn bà vĩnh viễn chỉ có một lần trong đời. Hãy yêu thương chính mình và sống thật hạnh phúc, đàn bà nhé!

Mệt mỏi tận cùng, đàn bà sẽ im lặng thay vì khóc lóc Đàn ông đã vô tâm thì mọi lí lẽ của đàn bà đều vô lí. Họ chỉ thấy vợ mình chua ngoa, đanh đá, xấu xa. Họ vĩnh viễn không thay đổi, không bao giờ biết đến nỗi khổ tâm của vợ. Chị càng khóc anh ta càng đi, càng nói càng vô tâm nên chị không nói nữa.

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