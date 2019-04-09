Đàn ông đã vô tâm thì mọi lí lẽ của đàn bà đều vô lí. Họ chỉ thấy vợ mình chua ngoa, đanh đá, xấu xa. Họ vĩnh viễn không thay đổi, không bao giờ biết đến nỗi khổ tâm của vợ. Chị càng khóc anh ta càng đi, càng nói càng vô tâm nên chị không nói nữa.

Đàn ông thường nghĩ rằng đàn bà phiền phức nhất là khi khóc lóc, than vãn, càu nhàu về những thói xấu của chồng. Nhưng đàn ông không hề biết rằng, vợ còn có thể rơi nước mắt, còn lên tiếng than vãn là khi đó người chồng còn quan trọng, gia đình có ý nghĩa với cô ấy. Đỉnh cao nhất của sự bất lực không phải là khóc lóc mà là im lặng. Chồng khi đó đã là vô nghĩa, chẳng khác gì người dưng nước lã mà thôi. Khi người đàn bà còn có thể rơi nước mắt thì khi đó người chồng còn quan trọng với họ - Ảnh minh họa: Internet Một bữa, tôi qua nhà một chị đồng nghiệp chơi. Ăn tối xong, hai chị em ngồi tâm sự với nhau đến hơn 10 giờ đêm mà vẫn không thấy chồng chị về. Khi tôi thắc mắc, chị nói tỉnh bơ: “Lại nhậu nhẹt, chén tạc chén thù với mấy ông bạn nhậu rồi. Kệ đi em!”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên: “Sao chị không gọi thử xem, có khi anh gặp việc gì thì sao. Em thấy chị vô tâm với chồng quá!”.

Nghe tôi nói, chị chỉ cười buồn. Chị bảo, có gọi một cuộc hay 10 cuộc điện thoại thì chồng chị sẽ không bắt máy. Cho dù con ốm, con sốt, vợ bệnh anh cũng không nỡ bỏ một cuộc nhậu mà về nhà đâu. Bao nhiêu lần chị đã gọi điện, đã nhắn tin nhưng nhiều lần anh khóa máy nên thôi. Về nhà, anh sẽ vặn vẹo lại chị: “Tôi có ngồi với bạn vài phút cũng không yên với cô. Con sốt thì uống thuốc, nặng quá thì bế qua bác sĩ tư mà khám chứ điện tôi làm gì?”. Nghe lí lẽ của đàn ông vô tâm, càng khiến đàn bà đau thêm nhiều lần. Với đàn ông vô tâm, mọi lí lẽ của đàn bà đều vô lí - Ảnh minh họa: Internet Thật sự chị không muốn sống vô tâm với chồng nhưng sống dốc tâm, dốc sức thì có thay đổi được gì đâu. Chị đã khóc, đã rơi bao nhiêu nước mắt, đã từng khuyên nhủ, xin chồng thay đổi mà quan tâm, lo lắng cho gia đình. Đáp lại những giọt nước mắt ấy là sự khó chịu, vô tâm gấp nhiều lần. Đàn ông đã vô tâm thì mọi lí lẽ của đàn bà đều vô lí. Họ chỉ thấy vợ mình chua ngoa, đanh đá, xấu xa. Họ vĩnh viễn không thay đổi, không bao giờ biết đến nỗi khổ tâm của vợ. Chị càng khóc anh ta càng đi, càng nói càng vô tâm nên chị không nói nữa.

Đàn bà không dễ gì sống im lặng, bất cần trong căn nhà mình. Nhưng một khi đã im lặng, đã muốn chồng sống sao cũng được thì người chồng chẳng khác gì người dưng nước lã. Im lặng vì bất lực với chồng, im lặng vì biết những cố gắng và những giọt nước mắt của mình thật vô nghĩa. Sự im lặng của đàn bà còn đáng sợ hơn cả ngàn lần khóc lóc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nhiều khi thấy vợ im lặng, không than phiền thâm tâm lại vui mừng vì nghĩ rằng vợ mình đã ngoan, đã biết điều. Nhưng đàn ông à, cái im lặng của đàn bà còn đáng sợ hơn cả sự khóc lóc và than vãn cả trăm lần. Khi ấy, người vợ đã muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi gia đình này rồi. Trước cơn bão, bao giờ mặt biển cũng phẳng lặng. Sự im lặng của đàn bà sẽ châm ngòi cho sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân. Đàn ông không biết nắm, biết giữ lại thì sớm hay muộn đàn bà cũng sẽ rời đi.

Gửi những người đàn bà cam chịu: Làm một người phụ nữ tự do và xinh đẹp không tốt hơn sao? Người chồng một khi đã tệ bạc, đã coi rẻ gia đình thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay đầu lại. Ngày qua ngày, anh ta sẽ dùng sự tệ bạc của mình nhấn chìm người đàn bà xuống sâu hơn của nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

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