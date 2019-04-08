Sẽ chẳng bao giờ đàn bà có được sự bình yên và thanh thản khi sống trong một ngôi nhà thiếu vắng tình yêu. Đàn bà có thể rất giỏi giang, rất thành đạt nhưng trong thâm tâm họ, ngôi nhà, chồng con mới là cội nguồn, là gốc rễ của hạnh phúc.

Một người chồng tốt thì cuộc sống người phụ nữ sẽ tốt. Một người chồng không ra gì thì cuộc sống phụ nữ chẳng khác gì ngục tù. Chỉ cần nhìn vào người phụ nữ có thể đoán được người chồng có tốt hay không. Người đàn bà hạnh phúc không phải là tô nhiều son, dặm nhiều phấn mà dù không có những thứ đó họ vẫn toát lên thần thái rạng ngời. Gương mặt không vướng bận ưu tư, đôi mắt không hằn sâu những đêm mất ngủ. Người đàn bà hạnh phúc chính là người đàn bà đẹp nhất. Chỉ cần nhìn người đàn bà là có thể biết được người chồng có tốt hay không - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người vẫn nói rằng chồng không thương thì phụ nữ hãy thương lấy chính mình, hãy làm đẹp, hãy son phấn. Nhưng dù có tô son đỏ chót, dặm nhiều phấn lên gương mặt vẫn không thể che được những nỗi muộn phiền ưu tư. Chồng tệ bạc, chồng vô tâm, ngoại tình, người vợ bao nhiêu đêm mất ngủ, trong lòng nghẹn ứ bao nhiêu nỗi đau. Những điều đó thể hiện trong đôi mắt, trong những tiếng thở dài.

Có một cuộc hôn nhân bất hạnh, điều đó làm đàn bà tàn phai nhan sắc, bào mòn thanh xuân hơn cả mưa nắng cuộc đời. Sẽ chẳng bao giờ đàn bà có được sự bình yên và thanh thản khi sống trong một ngôi nhà thiếu vắng tình yêu. Đàn bà có thể rất giỏi giang, rất thành đạt nhưng trong thâm tâm họ, gia đình, chồng con mới là cội nguồn, là gốc rễ của hạnh phúc. Đàn bà có thể tìm quên trong công việc, tìm vui bên bạn bè, những bữa tiệc tùng nhưng sâu thẳm họ vẫn hiểu điều gì đang chờ đợi họ ở nhà. Mở cửa ra, lại trào nước mắt vì căn nhà quá lạnh lẽo, quá cô đơn. Làm sao đàn bà có thể bình yên được khi biết chồng mình chẳng hề thương yêu? - Ảnh minh họa: Internet Có chồng đấy mà sao chẳng được nhờ đỡ thương yêu? Có chồng đấy mà tại sao đàn bà phải tự mình bươn chải và gánh vác quá nhiều thứ trên vai? Khổ tâm nhất với đàn bà không phải thiếu son phấn, thiếu váy đẹp, hay cuộc sống còn khó khăn mà khổ tâm nhất chính là có một người chồng tệ bạc. Làm sao đẹp rạng ngời được khi bao nhiêu đêm trằn trọc, mất ngủ? Làm sao không xuống sắc khi phải cắn răng khóc thầm và chịu đựng sự tệ bạc?

Có một điều phũ phàng rằng đàn ông hay chê bai vợ mình xấu và thầm so sánh vợ với những người đàn bà khác. Sao vợ người ta xinh đẹp còn vợ mình lại nhàu nhĩ xác xơ? Đàn ông à, đừng chê bai vợ mà hãy nhìn những người đàn ông kia đã làm gì để cho vợ của họ xinh đẹp, thảnh thơi. Làm sao người đàn bà của mình có thể xinh đẹp, có thể rạng ngời khi ngày qua ngày phải sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, mỗi ngày đều phải rơi nước mắt vì những tệ bạc, vô tình? Gia đình, chồng con mới là cội rễ cho hạnh phúc của người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Gốc rễ của sắc đẹp và thanh xuân đàn bà chính là gia đình, là mái ấm. Đàn bà chỉ có thể xinh đẹp, vui vẻ thật sự khi có một gia đình ấm áp, yêu thương. Còn ngược lại, hôn nhân khổ sở thì người đàn bà tàn phai nhan sắc hơn cả mưa nắng ngoài kia. Đàn ông vô tâm, vô tình chỉ nhìn thấy bề ngoài mà chẳng thể hiểu được vợ mình đã khổ sở, đã cam chịu nhiều như thế nào trong cuộc hôn nhân này.

Phụ nữ coi rẻ chính mình thì đừng trách đàn ông không coi trọng Đàn ông có nhân tình, nuôi “gái bao”, cung phụng những chân dài trẻ đẹp bên ngoài nhưng mấy ai dám cưới, dám ở bên người đàn bà như thế cả đời? Đàn ông thấu hiểu từng chân tơ kẽ tóc rằng những người đàn bà ấy chỉ vì tiền, mê tiền tài vật chất của họ mà thôi.

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