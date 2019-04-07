Phụ nữ coi rẻ chính mình thì đừng trách đàn ông không coi trọng

Đàn ông có nhân tình, nuôi “gái bao”, cung phụng những chân dài trẻ đẹp bên ngoài nhưng mấy ai dám cưới, dám ở bên người đàn bà như thế cả đời? Đàn ông thấu hiểu từng chân tơ kẽ tóc rằng những người đàn bà ấy chỉ vì tiền, mê tiền tài vật chất của họ mà thôi.
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Phụ nữ trên đời này cũng có nhiều dạng lắm. Có người tự tin, tự tạo dựng cuộc sống của mình thì cũng có những người đàn bà chỉ luôn muốn núp vào cái bóng của đàn ông. Có người luôn coi trọng giá trị của bản thân, luôn giữ cốt cách của mình dù hoàn cảnh nào xảy ra thì cũng có những người đàn bà sẵn sàng chà đạp nhân phẩm của mình chỉ vì những bản năng tầm thường, vì tiền tài vật chất.
Trên đời này, phụ nữ coi rẻ chính mình nhiều lắm. Đó là những người phụ nữ lười lao động nhưng lại muốn cuộc đời mình ăn sung mặc sướng. Có chút nhan sắc, họ dùng thân xác, dùng nhục dục để khiến đàn ông cung phụng và chiều chuộng. Còn có những người đàn bà lẳng lơ, biết người khác có gia đình rồi vẫn mời gọi, khiêu khích. Đàn ông có vợ mặc kệ, họ vẫn lên giường, vẫn ái ân mà chẳng hề biết xấu hổ.
Phụ nữ nghĩ gì khi tự rẻ rúng chính mình như thế? Bản thân mình xinh đẹp nên có quyền bòn rút tiền của đàn ông để nuôi sống bản thân ư? Hay tội tình gì phải đổ mồ hôi để kiếm từng đồng từng cắc? Rồi đàn ông sẽ yêu thương và cung phụng mình cả đời? Người thứ ba hay nhân tình, gái bao thì sẽ được đàn ông trân trọng?
Không đâu, nếu biết đàn ông nghĩ gì thì chắc hẳn phụ nữ đã không hạ mình để làm những việc như thế. Miệng của đàn ông nói những điều mà họ không nghĩ trong đầu. Lời nói và suy nghĩ không bao giờ đồng nhất. Họ bảo rằng yêu thương, trân trọng nhân tình nhưng trong đầu họ chỉ nghĩ đến giường chiếu. Những đồng tiền họ bỏ ra không vì yêu thương mà chỉ là mua những khoảnh khắc hân hoan của thể xác. Đàn bà có khi mụ mị nghĩ rằng đó là tình yêu, là tình cảm thật sự nhưng với đàn ông thì đơn giản chỉ là: “Không có thứ gì có được mà không phải trả tiền”.
Đàn ông có nhân tình, nuôi “gái bao”, cung phụng những chân dài trẻ đẹp bên ngoài nhưng mấy ai dám cưới, dám ở bên người đàn bà như thế cả đời? Đàn ông thấu hiểu từng chân tơ kẽ tóc rằng những người đàn bà ấy chỉ vì tiền, mê tiền tài vật chất của họ mà thôi. Một người phụ nữ lười lao động, bất chấp tất cả nhân phẩm như thế sẽ vĩnh viễn chẳng thể trở thành người vợ, người mẹ tốt. Đàn ông ngoại tình rồi sẽ quay về với vợ. Đàn ông chưa có vợ rồi sẽ cưới một người khác chứ không phải người đàn bà õng ẹo kia.
Nhiều người phụ nữ sau khi bị đàn ông quay lưng, trở về với gia đình họ thì trách móc đàn ông tệ bạc, bội tình. Nhưng phụ nữ à, một khi đã rẻ rúng bản thân thì đừng trách đàn ông không coi trọng. Đàn bà trên đời, thứ quý nhất không phải là nhan sắc mà chính là phẩm hạnh, là lòng tự trọng. Một khi đã tự chà đạp thì chẳng còn ai coi trọng một người đàn bà như vậy nữa.