Tôi trong suy nghĩ của mọi người luôn là người đàn ông chỉn chu, lịch thiệp. Công việc nghiên cứu khoa học không cho phép tôi xuề xòa, dễ dãi. Tôi có một cuộc sống ổn định với người vợ xinh đẹp cùng hai đứa con đang học trung học phổ thông. Hàng ngày, tôi đến chỗ làm việc rồi chiều tối về nhà. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của tôi chỉ đơn giản và nhàm chán như thế.

Thật ra đàn ông khi đi ngoại tình không nghĩ được sâu xa về hậu quả của nó. Cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc vui chơi như ăn tô phở bên đường, uống ly nước mát trong cơn khát. Sau tất cả, rồi mình cũng trở về với gia đình, với vợ con thì có mất mát gì đâu mà sợ? Chính suy nghĩ nông cạn ấy đã khiến tôi phá nát hạnh phúc của mình. Và đau lòng hơn, con cái đã không còn kính trọng tôi như xưa.

Cô ấy dành cho tôi sự ngưỡng mộ đặc biệt. Xem tôi như thần tượng, bảo rằng tôi hiểu biết sâu rộng và rất lịch thiệp. Thâm tâm của tôi lấy làm hãnh diện, tự hào. Có một người ngưỡng mộ mình thì có ai không thích? Tôi cũng quý cô ấy nên cũng chỉ dẫn tận tình.

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi công ty tuyển thêm một nhân viên nữ cho phòng nghiên cứu. Cô gái này lớn hơn con trai đầu của tôi vài tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Cô gái này vô cùng non nớt, suy nghĩ có phần ngây thơ. Ban đầu cô gái này xưng với tôi là chú, xưng cháu nhưng sau này mọi người góp ý nên chuyển qua xưng anh em. Cô ấy đam mê học hỏi, hay nhờ tôi chỉ dẫn nhiều trong công việc nên dần dần chúng tôi trở nên thân thiết.

Cô ấy luôn ngưỡng mộ và dành cho tôi tình cảm đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Từ sự ngưỡng mộ, cô ấy dần có tình cảm với tôi và không ngại ngần bày tỏ. Tôi ban đầu từ chối, nói thẳng rằng mình đã có vợ con nhưng cô ấy bảo rằng không cần danh phận, chỉ cần tình yêu. Và rồi tôi đồng ý với mối tình công sở này và nghĩ rằng nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của gia đình tôi cả vì chúng tôi chỉ gặp nhau trong công ty.

Nhưng rồi, vì một lần cô ấy nhắn tin vào đêm khuya và vợ tôi bắt được. Tôi đành thú nhận tất cả với vợ và mong vợ tha thứ. Nhưng kể từ đêm đó, cuộc sống gia đình của tôi bị đảo lộn. Cuộc sống êm ấm của gia đình tôi không còn nữa. Vợ luôn khóc lóc, càu nhàu tôi về lỗi lầm tôi gây ra. Một lần tôi và vợ cãi nhau trong phòng, hai đứa con đi học về sớm đã nghe thấy tất cả. Khi tôi mở cửa ra, nhìn thấy trong mắt hai con là sự thất vọng sững sờ.

Rồi tôi cắt đứt với nhân tình. Cô ấy vì xấu hổ mà xin nghỉ việc. Vợ tôi vì sĩ diện gia đình đã chấp nhận tha thứ. Nhưng cuộc sống gia đình tôi không thể trở về như trước kia nữa. Vợ tôi hờ hững, lúc nào cũng thấy buồn phiền. Trước nay, hai đứa con luôn xem tôi như thần tượng, có gì cũng hỏi, cũng xin ý kiến nhưng kể từ khi biết tôi ngoại tình đã thay đổi thái độ.

Gia đình tôi đã không còn yên ấm khi vợ phát hiện chuyện tôi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện các con đều chỉ hỏi mẹ mà không hỏi tôi. Nhiều khi thấy tôi, chúng lảng tránh trong phòng, có khi đi sớm về muộn mà không thèm chào hỏi. Khi bị quát, chúng nói lại khiến tôi rất đau lòng: “Thôi, ba đừng có tỏ ra đạo đức làm gì. Con biết hết những việc tồi tệ ba làm với mẹ”. Tôi nghe nghẹn ứ mà không nói được điều gì.

Tôi bây giờ mới thấm thía hậu quả của việc ngoại tình. Chỉ ngỡ là một cuộc vui chơi qua đường ai ngờ lại trả giá bằng chính hạnh phúc của mình. Tôi phải làm sao để vợ và con biết được rằng tôi đã hối hận và muốn chuộc lại tội lỗi của mình? Phải làm gì để các con kính trọng cha như xưa?