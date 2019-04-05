Tâm sự đàn ông ngoại tình: Đau nhất là con không còn coi trọng tôi nữa

Tâm sự gia đình 05/04/2019 14:11

Nhiều khi thấy tôi, các con lảng tránh trong phòng, có khi đi sớm về muộn mà không thèm chào hỏi. Khi bị la rầy, chúng nói lại khiến tôi rất đau lòng: “Thôi, ba đừng có tỏ ra đạo đức làm gì. Con biết hết những việc tồi tệ ba làm với mẹ”. Tôi nghe nghẹn ứ mà không nói được điều gì.

Thật ra đàn ông khi đi ngoại tình không nghĩ được sâu xa về hậu quả của nó. Cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc vui chơi như ăn tô phở bên đường, uống ly nước mát trong cơn khát. Sau tất cả, rồi mình cũng trở về với gia đình, với vợ con thì có mất mát gì đâu mà sợ? Chính suy nghĩ nông cạn ấy đã khiến tôi phá nát hạnh phúc của mình. Và đau lòng hơn, con cái đã không còn kính trọng tôi như xưa.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Đau nhất là con không còn coi trọng tôi nữa - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình thì mấy ai nghĩ đến hậu quả? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi trong suy nghĩ của mọi người luôn là người đàn ông chỉn chu, lịch thiệp. Công việc nghiên cứu khoa học không cho phép tôi xuề xòa, dễ dãi. Tôi có một cuộc sống ổn định với người vợ xinh đẹp cùng hai đứa con đang học trung học phổ thông. Hàng ngày, tôi đến chỗ làm việc rồi chiều tối về nhà. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của tôi chỉ đơn giản và nhàm chán như thế.

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi công ty tuyển thêm một nhân viên nữ cho phòng nghiên cứu. Cô gái này lớn hơn con trai đầu của tôi vài tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Cô gái này vô cùng non nớt, suy nghĩ có phần ngây thơ. Ban đầu cô gái này xưng với tôi là chú, xưng cháu nhưng sau này mọi người góp ý nên chuyển qua xưng anh em. Cô ấy đam mê học hỏi, hay nhờ tôi chỉ dẫn nhiều trong công việc nên dần dần chúng tôi trở nên thân thiết.

Cô ấy dành cho tôi sự ngưỡng mộ đặc biệt. Xem tôi như thần tượng, bảo rằng tôi hiểu biết sâu rộng và rất lịch thiệp. Thâm tâm của tôi lấy làm hãnh diện, tự hào. Có một người ngưỡng mộ mình thì có ai không thích? Tôi cũng quý cô ấy nên cũng chỉ dẫn tận tình.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Đau nhất là con không còn coi trọng tôi nữa - Ảnh 2
Cô ấy luôn ngưỡng mộ và dành cho tôi tình cảm đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Từ sự ngưỡng mộ, cô ấy dần có tình cảm với tôi và không ngại ngần bày tỏ. Tôi ban đầu từ chối, nói thẳng rằng mình đã có vợ con nhưng cô ấy bảo rằng không cần danh phận, chỉ cần tình yêu. Và rồi tôi đồng ý với mối tình công sở này và nghĩ rằng nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của gia đình tôi cả vì chúng tôi chỉ gặp nhau trong công ty.

Nhưng rồi, vì một lần cô ấy nhắn tin vào đêm khuya và vợ tôi bắt được. Tôi đành thú nhận tất cả với vợ và mong vợ tha thứ. Nhưng kể từ đêm đó, cuộc sống gia đình của tôi bị đảo lộn. Cuộc sống êm ấm của gia đình tôi không còn nữa. Vợ luôn khóc lóc, càu nhàu tôi về lỗi lầm tôi gây ra. Một lần tôi và vợ cãi nhau trong phòng, hai đứa con đi học về sớm đã nghe thấy tất cả. Khi tôi mở cửa ra, nhìn thấy trong mắt hai con là sự thất vọng sững sờ.

Rồi tôi cắt đứt với nhân tình. Cô ấy vì xấu hổ mà xin nghỉ việc. Vợ tôi vì sĩ diện gia đình đã chấp nhận tha thứ. Nhưng cuộc sống gia đình tôi không thể trở về như trước kia nữa. Vợ tôi hờ hững, lúc nào cũng thấy buồn phiền. Trước nay, hai đứa con luôn xem tôi như thần tượng, có gì cũng hỏi, cũng xin ý kiến nhưng kể từ khi biết tôi ngoại tình đã thay đổi thái độ.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Đau nhất là con không còn coi trọng tôi nữa - Ảnh 3
Gia đình tôi đã không còn yên ấm khi vợ phát hiện chuyện tôi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện các con đều chỉ hỏi mẹ mà không hỏi tôi. Nhiều khi thấy tôi, chúng lảng tránh trong phòng, có khi đi sớm về muộn mà không thèm chào hỏi. Khi bị quát, chúng nói lại khiến tôi rất đau lòng: “Thôi, ba đừng có tỏ ra đạo đức làm gì. Con biết hết những việc tồi tệ ba làm với mẹ”. Tôi nghe nghẹn ứ mà không nói được điều gì.

Tôi bây giờ mới thấm thía hậu quả của việc ngoại tình. Chỉ ngỡ là một cuộc vui chơi qua đường ai ngờ lại trả giá bằng chính hạnh phúc của mình. Tôi phải làm sao để vợ và con biết được rằng tôi đã hối hận và muốn chuộc lại tội lỗi của mình? Phải làm gì để các con kính trọng cha như xưa?

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Mỗi lần ôm chồng tôi lại thấy mình đau!

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Mỗi lần ôm chồng tôi lại thấy mình đau!

Mình cười nói không có nghĩa là lòng mình vui. Mình không nhắc lại chuyện chồng phản bội không có nghĩa là mình đã quên. Không một người đàn bà nào có thể có được một cuộc sống bình thường khi biết chồng đã phản bội. Mình đau lắm chứ, đau ngay cả lúc ôm chồng, ngay cả lúc ái ân.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình tâm sự ngoại tình chồng ngoại tình chuyện ngoại tình ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 1 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động