Trong tình yêu, phụ nữ sợ nhất khi đàn ông hết tình cảm nhưng miệng vẫn nói lời yêu

Lòng dạ đàn ông đã nguội lạnh, đã chẳng còn thiết tha và coi trọng người phụ nữ nhưng họ vẫn không thừa nhận rằng mình đã hết yêu. Họ để mối quan hệ lửng lơ, để người phụ nữ cứ chờ đợi mỏi mòn và rơi vào cảm xúc buồn chán.

Tình yêu với phụ nữ và đàn ông thể hiện rất khác nhau. Ban đầu thì người đàn ông ra sức săn đón, vồ vập người con gái. Để được cái gật đầu đồng ý, anh đã tốn không ít mồ hôi, công sức. Thuở mới yêu nhau, đàn ông luôn tỏ ra mình lịch thiệp, tử tế, chiều chuộng và yêu thương người phụ nữ hết mực. Mỗi khi giận hờn, họ luôn sốt sắng xin lỗi, chỉ cần người phụ nữ rơi một giọt nước mắt họ cũng đã thấy đau lòng. Đàn ông khi mới yêu luôn vồ vập, săn đón - Ảnh minh họa: Internet Cũng chính người đàn ông đó, khi bước vào tình yêu càng lâu thì càng trở nên thờ ơ, lạnh nhạt. Họ không còn săn đón, không còn để ý xúc cảm của người mình yêu như trước. Thậm chí, mỗi khi phụ nữ khóc, họ tỏ ra vô cùng khó chịu và thấy phiền phức. Nhưng người phụ nữ thì lại đi ngược cảm xúc với đàn ông. Khi mới yêu, họ rụt rè, khi chưa thật sự tin tưởng họ không quá vồ vập, yêu thương. Càng yêu lâu và nhất là khi đã có sự gần gũi về mặt thể xác, người phụ nữ ngày càng tin tưởng, càng yêu thương sâu nặng người đàn ông.

Một tình yêu đủ lâu, đủ tin tưởng thì cả hai đều muốn tiến đến hôn nhân, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng, cũng có những tình yêu đủ lâu, đủ dài nhưng lại rơi vào ngõ cụt. Khi người phụ nữ muốn tiến đến hôn nhân thì người đàn ông lại im lặng. Họ viện ra muôn vàn lí do để trì hoãn: Chưa ổn định về kinh tế, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, đợi khi có nhà có xe mới tính chuyện trăm năm… Đàn ông để phụ nữ tự chán nản rồi quyết định rời đi - Ảnh minh họa: Internet Kì thực, người đàn ông khi yêu thương một người phụ nữ thật lòng sẽ không để vụt mất người mình yêu. Lòng dạ đàn ông đã nguội lạnh, đã chẳng còn thiết tha và coi trọng người phụ nữ nhưng họ vẫn không thừa nhận rằng mình đã hết yêu. Họ để mối quan hệ lửng lơ, để người phụ nữ cứ chờ đợi mỏi mòn và rơi vào cảm xúc buồn chán. Những cuộc gặp gỡ đã thôi không còn tha thiết, yêu thương mà còn chỉ là tiếng thở dài, buồn bã.

Đàn ông không muốn nói lời chia tay bởi họ sợ mang tiếng mình là kẻ phụ tình, bội bạc, xấu xa. Họ để cho người con gái tự thấy mối quan hệ rơi vào ngõ cụt, tự thấy tình yêu đã quá nhạt nhẽo nên tự động mà rời xa. Thanh xuân phụ nữ có hạn, tuổi trẻ và nhan sắc cũng không phải là điều vĩnh viễn, nên người phụ nữ không có thời gian để chờ đợi mỏi mòn. Họ buông tay không phải vì hết yêu mà là vì biết rằng có chờ, có đợi thêm bao lâu thì người đàn ông cũng không cho họ một câu trả lời. Đàn ông hết yêu đừng ích kỉ giữ người phụ nữ ở lại - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông bản lĩnh, sức dài vai rộng nếu không còn yêu, không thể cho người phụ nữ một cái kết viên mãn thì hãy nói lời chia tay. Đừng ích kỉ giữ cô ấy lại khi tương lai không thể cho cô ấy một cái kết trọn vẹn. Lòng dạ đã nguội lạnh mà miệng vẫn còn yêu đó không còn là sự ích kỉ mà trở thành sự độc ác.

Đàn ông ngoại tình vì chữ Muốn, đàn bà ngoại tình vì một chữ Đau Đàn bà sẽ không ai chọn rời đi, chọn cách quay lưng lại với tổ ấm của mình nếu còn một người chồng biết trân trọng, biết thương yêu. Hơn ai hết, chính những người đàn bà ấy thấu hiểu cuộc hôn nhân của mình tệ hại ra sao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-tinh-yeu-phu-nu-so-nhat-khi-dan-ong-het-tinh-cam-nhung-mieng-van-noi-loi-yeu-320635.html