Sau ly hôn, đàn bà nhận ra rằng chẳng cần đàn ông mình vẫn hạnh phúc

Tâm sự gia đình 03/04/2019 10:57

Ly hôn với phụ nữ, một mặt nào đó cũng mang lại nhiều điều tích cực. Nó giống như việc đàn bà được trả tự do, được cởi trói khỏi những điều làm mình khổ đau, dằn vặt.

Hạnh phúc với phụ nữ nhiều khi nhỏ bé lắm. Đôi khi chỉ là có một tình yêu giản đơn, có một cuộc hôn nhân bình thường cùng người chồng tử tế. Nhiều khi một bữa cơm ấm áp đầy đủ thành viên cũng khiến đàn bà thấy mình sung sướng. Một vài sự quan tâm nhỏ nhặt từ chồng đã thấy mình hạnh phúc. Nhưng nghịch lí ở chỗ, ngay cả những điều nhỏ bé nhất như vậy, đàn bà rất khó để có được.

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Hôn nhân bất hạnh, vắt kiệt thanh xuân và sắc đẹp của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn bà bước vào hôn nhân nhiều năm, nhận thấy cuộc hôn nhân này quá vô nghĩa đã chọn cách rời đi. Ly hôn là đau đớn, xót xa, là những vết thương chẳng bao giờ lành. Nhiều người phụ nữ rơi vào bế tắc, trầm cảm và nghĩ rằng: “Thế là chấm hết. Hạnh phúc hay niềm vui cũng theo cuộc ly hôn đó mà chết đi rồi”.

Thế nhưng, khổ sở hay đau đớn chỉ là quãng thời gian đầu. Đàn bà mạnh mẽ lắm! Chỉ khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh bi đát mới biết mình kiên cường và bản lĩnh ra sao. Họ đã từng khóc, từng chìm trong nỗi khổ đau tưởng chừng chẳng thoát ra được. Nhưng cũng chính họ sẽ đứng dậy từ những nỗi đau, sẽ làm lại cuộc đời từ đống đổ nát mà chồng quẳng cho mình.

Nhiều người đàn bà bình thường, thậm chí thấy bản thân mình quá nhu nhược, yếu đuối sau ly hôn lại biến thành người đàn bà khác hẳn. Nhiều người đàn bà trước kia chỉ biết ngồi khóc, chỉ biết thu mình lại trong căn nhà tối tăm chật hẹp bỗng trở thành người đàn bà tự tin. Thực tế cho thấy, nhiều người đàn bà một đời chồng sau khi bước khỏi hôn nhân họ đẹp hơn, thành công hơn, giàu có hơn và tự tin hơn rất nhiều.

Sau ly hôn, đàn bà nhận ra rằng chẳng cần đàn ông mình vẫn hạnh phúc - Ảnh 2
Ly hôn với phụ nữ cũng mang lại nhiều điều tích cực -  Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng lỡ có một cuộc hôn nhân bất hạnh thì điều đó khiến đàn bà khổ sở không khác gì sống trong tù ngục. Nó vắt kiệt sức thanh xuân của đàn bà, làm đàn bà héo úa, tàn phai nhan sắc hơn cả mưa nắng cuộc đời. Chồng vũ phu, tệ bạc đàn bà khổ đau, mất đi niềm vui sống. Có một cuộc hôn nhân bất hạnh, đàn bà thôi không còn muốn cố gắng, muốn nỗ lực để đạt được những thành tựu trong công việc. Đàn bà chán chồng, họ bỏ bê cơ thể mình và quên rằng bản thân mình cũng cần được yêu thương.

Ly hôn với phụ nữ, một mặt nào đó cũng mang lại nhiều điều tích cực. Nó giống như việc đàn bà được trả tự do, được cởi trói khỏi những điều làm mình khổ đau, dằn vặt. Rồi đàn bà sẽ nhận ra, bản thân mình cần nỗ lực và cố gắng để kiếm tiền nuôi con. Không còn những đêm dằn vặt, khổ sở vì chồng, đàn bà tìm lại được giấc ngủ bình yên. Có thời gian hơn để làm đẹp, yêu thương và chiều chuộng bản thân.

Sau ly hôn, đàn bà nhận ra rằng chẳng cần đàn ông mình vẫn hạnh phúc - Ảnh 3
Làm một người đàn bà tự do và xinh đẹp tốt gấp vạn lần người đàn bà khổ sở trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi ly hôn, đàn bà nghĩ rằng chắc hẳn cuộc đời sau này của mình sẽ khổ ải, cô đơn khi rời khỏi người chồng. Nhưng ly hôn rồi, đàn bà mới nhận ra bản thân mình có thể hạnh phúc mà chẳng cần đến bất kì người đàn ông nào. Làm một người đàn bà tự do, xinh đẹp sẽ tốt gấp vạn lần người đàn bà khổ sở trong hôn nhân.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Đau quá rồi thì phải buông thôi!

Tâm sự đàn bà ly hôn: Đau quá rồi thì phải buông thôi!

Đàn bà là vậy đó. Cứ ngỡ bản thân mình có khả năng chịu đựng vô hạn, cứ ngỡ lòng dạ mình có thể nhẫn nhịn mãi vì con. Nhưng rồi, chẳng ai có thể khóc mãi, cam chịu mãi khi người chồng đã sống quá bạc bẽo, vô tình.

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