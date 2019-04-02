Con tin rằng, thứ tình cảm kia chỉ là nhất thời, là bản năng mà thôi. Xin mẹ hãy dừng lại trước khi quá muộn. Đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi đạp đổ hạnh phúc, đạp nát gia đình rồi chẳng thể quay đầu.

Buổi chiều hôm ấy, con vô tình thấy mẹ nép vào lòng một người đàn ông không phải ba. Nhìn cái cách hai người nhìn nhau, cách người đàn ông đó hờ hững đặt tay lên đùi mẹ con đã biết mối quan hệ của người người là gì. Và đau lòng thay, trước ba, trước hai chị em con mẹ vẫn tỏ ra mình là người vợ thủy chung, người mẹ hiền dịu. Con thấy mẹ ôm người đàn ông khác không phải là ba - Ảnh minh họa: Internet Sau đó, con đã lén tìm kiếm bí mật mẹ ẩn giấu lâu nay trong chiếc điện thoại của mẹ. Con run người khi đọc được những dòng tin nhắn của mẹ và ông ta. Con trào nước mắt khi mẹ gọi ông ta là “anh yêu” và còn có ảnh hai người đi khách sạn với nhau. Mối quan hệ của mẹ không phải mới đây, không phải vài tháng mà kéo dài đã hơn một năm rồi. Ông ta là người yêu cũ của mẹ.

Mẹ bảo rằng sống với ba là vì bổn phận, trách nhiệm. Còn người đàn ông kia mới là tình yêu đích thực mà mẹ để vụt mất trong cuộc đời. Mẹ à, chẳng lẽ cái gọi là tình yêu vụng trộm và lén lút kia lớn hơn gia đình mình, hơn 2 chị em con hay sao? Bao nhiêu tháng ngày gia đình mình hạnh phúc chẳng lẽ là vô nghĩa hay sao hả mẹ? Gia đình này, hai chị em con là vô nghĩa với mẹ hay sao? - Ảnh minh họa: Internet Mẹ còn nhớ hồi gia đình mình còn nghèo khó. Ba ngoài công việc chính phải chạy xe ôm thêm đến nửa đêm mới về nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ba và mẹ cùng bệnh, ba bảo mình là đàn ông có thể chịu đựng được, vét hết tiền để mẹ đi khám. Mẹ còn nhớ những bữa cơm vui vẻ, rộn tiếng cười của gia đình mình?

Ba sống với mẹ bao nhiêu năm nay chưa từng làm mẹ thất vọng về điều gì. Ba của con ngoại hình không đẹp, đôi tay thô ráp, ba không biết ăn nói ngọt ngào, càng không biết bày tỏ tình cảm nhưng ba xem mấy mẹ con mình là cả cuộc đời của ba. Ba có thể mặc một chiếc áo cũ, mang đôi giày sờn nhưng lại dành hết số tiền mình kiếm được trong ngày mua quà tặng sinh nhật mẹ. Ba lo lắng cho gia đình, thương yêu các con. Một người chồng, người cha như vậy, mẹ vẫn không thấy hài lòng hay sao? Mẹ à, con người ai cũng có những lúc những lúc bị xúc cảm lấn át và khiến mình mờ mắt. Con tin rằng, thứ tình cảm kia chỉ là nhất thời, là bản năng mà thôi. Xin mẹ hãy dừng lại trước khi quá muộn. Đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi đạp đổ hạnh phúc, đạp nát gia đình rồi chẳng thể quay đầu. Mẹ à, đừng để mọi chuyện quá muộn rồi chẳng thể quay đầu - Ảnh minh họa: Internet Con vẫn chưa hé răng với ai về chuyện này. Ba không biết, em con cũng không biết. Con sẽ xem đó là bí mật “sống để bụng, chết mang theo”. Con xin mẹ hãy bình tâm suy xét thiệt hơn. Xin mẹ hãy quay đầu về lại với gia đình mình!

Chồng vô tâm thì đàn bà hãy làm ngơ mà sống cho mình Những đêm chồng ăn nhậu thì phụ nữ chúng ta đừng nhọc công chờ đợi. Hãy dùng thời gian khó chịu, thấp thỏm chờ đợi đó đắp mặt nạ, dưỡng da hay đọc một vài trang sách, nghe một bản nhạc êm dịu rồi lên giường đi ngủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-con-gai-gui-me-ngoai-tinh-xin-me-hay-vi-gia-dinh-ma-quay-dau-lai-320394.html