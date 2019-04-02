Chồng vô tâm thì đàn bà hãy làm ngơ mà sống cho mình

Phụ nữ yêu 02/04/2019 10:57

Những đêm chồng ăn nhậu thì phụ nữ chúng ta đừng nhọc công chờ đợi. Hãy dùng thời gian khó chịu, thấp thỏm chờ đợi đó đắp mặt nạ, dưỡng da hay đọc một vài trang sách, nghe một bản nhạc êm dịu rồi lên giường đi ngủ.

Phụ nữ sống bằng trái tim, bằng tình cảm nên rất khổ tâm khi có một người chồng vô tâm, ích kỉ. Đàn bà là vậy! Thiếu son phấn, thiếu bạc tiền, làm việc cực nhọc một chút họ không thấy khổ. Nhưng lại không vượt qua được nỗi khổ tâm khi có một người chồng quá thờ ơ, lạnh nhạt.

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Phụ nữ nào cũng sẽ rất đau lòng khi có một người chồng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thấy được người vợ của mình cần điều gì trong cuộc hôn nhân này. Họ cứ nghĩ vợ mình đang rất ấm êm, có một cuộc sống no đủ. Bản thân đàn ông cũng nghĩ rằng chỉ cần chung thủy, không ngoại tình, không vũ phu, không cờ bạc thì đã là người chồng tốt. Đàn ông ai cũng có thể làm chồng nhưng không phải ai cũng có thể làm người chồng tốt. Đàn ông chỉ chăm chăm chú ý đến vật chất mà không biết rằng điều người vợ cần nhất là cái tình, cái nghĩa của người chồng.

Đàn ông trọng thiên hạ hơn vợ con ở nhà. Dành thời gian ăn nhậu, cà phê nhiều hơn là ở nhà. Đàn ông sĩ diện, chẳng khi nào động tay vào giúp vợ bất cứ việc gì. Đàn ông phó thác chuyện con cái, nội ngoại cho vợ. Đàn ông biết rành mạch chuyện thiên hạ nhưng chẳng hề biết cuộc sống của vợ con. Đó chính là điển hình của những người chồng vô tâm bây giờ.

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Phụ nữ hay phản ứng với chồng bằng cách khóc lóc, than vãn để mong chồng thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng vô tâm thì hay khóc chồng, hay than vãn chồng. Họ dùng nước mắt để mong chồng thay đổi. Chồng không thay đổi thì gào thét, càu nhàu, chửi bới. Những mâm cơm nguội lạnh không có chồng thì chẳng buồn ăn. Chồng bận ăn nhậu về khuya thì thấp thỏm ngồi đợi, khuya khoắt cũng ngồi chờ. Càng như thế, phụ nữ càng rơi vào cảm xúc tiêu cực không thoát ra được. Càng mong đợi chồng thay đổi mà người chồng không đáp ứng lại càng dằn vặt, khổ tâm.

Đàn ông vô tâm trước sự khóc lóc, những lời càu nhàu của vợ lại càng tỏ ra khó chịu. Vợ càng nói, càng khóc họ lại càng đi nhiều hơn. Bởi bước về nhà chỉ thấy vợ khóc, vợ than vãn thôi thì đi với bạn bè, đi ăn nhậu thì sung sướng hơn. Vợ chồng cứ như thế, lại rơi vào vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Và người khổ tâm nhất chẳng ai khác chính là phụ nữ.

Đàn bà à, nếu sống với một người chồng vô tâm thì cách tốt nhất là cứ làm ngơ đi mà sống. Chồng không có mặt trong bữa cơm thì hãy cứ ăn trước với con. Những đêm chồng ăn nhậu thì đừng nhọc công chờ đợi. Hãy dùng thời gian khó chịu, thấp thỏm chờ đợi đó đắp mặt nạ, dưỡng da hay đọc một vài trang sách, nghe một bản nhạc êm dịu rồi lên giường đi ngủ. Đàn ông có tâm thì không cần nói anh ta cũng tự khắc biết những việc mình cần phải làm. Còn đàn ông đã vô tâm, nói hoài nói mãi cũng chỉ là “nước đổ lá khoai” mà thôi.

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Đàn bà hãy làm ngơ chồng đi mà sống cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Chồng vô tâm mà chẳng thể đường ai nấy đi thì phụ nữ hãy biết sống cho mình, yêu thương bản thân mình nhiều hơn chút nữa. Chúng ta chẳng thể bắt một người đàn ông lạt lòng hướng về mình. Nhưng cuộc sống là của mình, nhan sắc là của mình, đừng để thời gian qua đi nhìn lại chúng ta chẳng còn gì ngoài những nếp nhăn và những ngày tháng khổ tâm vì chồng.

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