Có phải đàn bà giỏi hơn chồng rất khó có hạnh phúc?

Tự sâu thẳm trong lòng, đàn ông luôn nghĩ mình là chủ gia đình, là người gánh vác những việc lớn lao, vĩ đại. Chồng bạn cảm thấy bị vợ qua mặt, thấy mình mất đi vị thế trong gia đình. Trong những buổi tiệc của gia đình, những câu khen vợ, đưa vợ lên mây càng khiến anh thấy mất mặt.

Làm vợ đã khó, làm vợ ở Việt Nam còn khó hơn rất nhiều lần. Bởi, phụ nữ luôn luôn được xem là cái bóng của chồng, là người đứng sau lưng chồng. Phụ nữ dở hơn chồng thì bị khinh, giỏi hơn chồng thì bị ghét. Nếu phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, chăm con không làm được ra tiền thì bị coi là ăn bám chồng. Còn phụ nữ giỏi giang, kiếm tiền nhiều, thậm chí vượt mặt chồng thì sẽ khiến chồng mất mặt, cảm thấy thấp kém. Vậy phụ nữ phải làm sao để hài lòng những ông chồng sĩ diện? Đàn bà xưa nay chỉ được xem là cái bóng của chồng - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người bạn rất giỏi giang. Bạn làm phó giám đốc một công ty chuyên về trang trí nội thất. Bạn xinh đẹp, thông minh, kiếm được tiền mua nhà, mua xe. Khỏi phải nói bạn bè và những người xung quanh ngưỡng mộ bạn như thế nào. Nhưng rồi, càng ngày thấy bạn ít cười nói, ít tham gia vào những cuộc vui của bạn bè như trước. Khi tôi và bạn ngồi với nhau, bạn mới nói rằng: “Phải chi mình đừng giỏi quá thì đã có được một cuộc sống hạnh phúc hơn".

Rồi bạn kể về cuộc hôn nhân của mình. Chồng bạn vốn ngày xưa học chung đại học với bạn. Cũng rất lanh lẹ, giỏi giang. Hai người kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Khi chồng bạn chỉ là nhân viên nhỏ của một công ty thì bạn đã lên chức trưởng phòng. Bao nhiêu năm cố gắng, bạn đã đạt được thành công trong sự nghiệp của mình, đã ngồi ở vị trí phó giám đốc thì chồng bạn chỉ là phó phòng. Bạn kiếm được càng nhiều tiền, có được địa vị cao thì chồng bạn lại càng thấy mất mặt - Ảnh minh họa: Internet Bạn kiếm được nhiều tiền. Nhà hay xe mua được đều là tiền của bạn. Và hạnh phúc cũng bắt đầu rạn vỡ từ đó. Tự sâu thẳm trong lòng đàn ông luôn nghĩ mình là chủ gia đình, là người gánh vác những việc lớn lao, vĩ đại. Chồng bạn cảm thấy bị vợ qua mặt, thấy mình mất đi vị thế trong gia đình. Trong những buổi tiệc của gia đình, những câu khen vợ, đưa vợ lên mây càng khiến anh thấy mất mặt. Trong những cuộc nhậu, những câu bóng gió của đồng nghiệp càng khiến anh khổ sở: “Có vợ như ông là sướng nhất rồi. Ông bây giờ chẳng cần đi làm, chỉ cần ở nhà nấu cơm, đón con rồi đi nhậu, còn tiền bạc thì để vợ kiếm".

Từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh đâm ra cáu gắt với bạn. Với vị trí của bạn, dĩ nhiên phải lo rất nhiều việc, đi sớm về muộn. Anh không thông cảm, bảo bạn không biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Chỉ mê tiền mà không biết chồng con mình cần gì. Bạn mệt mỏi thực sự. Càng đạt được những thành tựu trong công việc, càng kiếm được nhiều tiền thì vợ chồng càng xa cách. Phải chăng đàn bà muốn hạnh phúc thì không được phép giỏi hơn chồng? - Ảnh minh họa: Internet Tính sĩ diện của anh ngày một cao. Khi biết vợ mình được đề bạt, có cơ hội nắm được chức vụ cao nhất của công ty anh không hề thấy vui mừng. Còn bạn, tưởng như có được mọi thứ trong tay nhưng lại chẳng hề hạnh phúc. Nhấp ngụm cà phê đắng chát, bạn bảo rằng làm phụ nữ sao khó quá. Càng giỏi giang, càng thông minh thì càng khó có được hạnh phúc!

Đàn bà tha thứ cho chồng một lần là bao dung, nhưng lần thứ hai là ngu ngốc Đàn bà bị chồng phản bội một lần, nỗi đau đó chưa chắc đến cuối đời đã quên. Huống chi, bị chồng phản bội nhiều lần thì nỗi đau đó còn lớn đến mức nào? Dẫu biết rằng gia đình là quan trọng, dẫu thương con, dẫu tâm huyết bỏ ra cho gia đình rất lớn nhưng chồng không hề biết hối lỗi thì nên buông tay.

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