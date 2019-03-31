Đàn bà tha thứ cho chồng một lần là bao dung, nhưng lần thứ hai là ngu ngốc

Đàn bà bị chồng phản bội một lần, nỗi đau đó chưa chắc đến cuối đời đã quên. Huống chi, bị chồng phản bội nhiều lần thì nỗi đau đó còn lớn đến mức nào? Dẫu biết rằng gia đình là quan trọng, dẫu thương con, dẫu tâm huyết bỏ ra cho gia đình rất lớn nhưng chồng không hề biết hối lỗi thì nên buông tay.

Có nhiều lí do để người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình. Vì còn yêu chồng, vì gia đình này với họ vẫn còn quan trọng lắm. Đàn bà nào trong hôn nhân cũng dốc tâm dốc sức, đổ bao tâm huyết vun vén nên không đành tâm nhìn hạnh phúc của mình bị đạp đổ. Đàn bà cần một mái ấm cho con bình yên lớn lên, họ thương con nên nguyện nuốt ngược nước mắt vào lòng. Vì nhiều lí do mà đàn bà chấp nhận tha thứ cho người chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông không chủ tâm ngoại tình nhưng vì một vài giây phút không kiềm chế nổi cảm xúc đã làm điều tội lỗi với vợ. Vì bạn bè rủ rê, vì rượu bia dẫn lối, vì bản năng thể xác lấn át nên mờ mắt. Có những người đàn ông thật sự hối hận sau khi “bóc bánh trả tiền”. Với những người đàn ông thuộc dạng này, những người vợ nên tha thứ một lần. Bởi trên cuộc đời này, ai cũng có những phút giây lỗi lầm. Và trong hôn nhân, phải đi qua những khổ ải, những sai trái con người mới biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.

Cũng có những người phụ nữ, ngay cả chuyện chồng mua vui bên ngoài cũng không thể tha thứ nổi. Trong sự hờn ghen và tổn thương họ quyết định buông tay. Nhưng rồi, sau khi gia đình đổ vỡ, vợ chồng con cái chia lìa họ mới thấm thía nỗi đau tan vỡ. Và nhiều khi họ mong muốn có cơ hội để được làm lại, để được tha thứ. Bởi thế, phụ nữ chúng ta trước quyết định buông tay hay cho chồng một cơ hội hãy suy nghĩ thật kĩ. Nếu đàn ông biết hối hận thì đàn bà nên tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà tha thứ một lần cho chồng là vì bao dung, vì tình nghĩa. Nhưng nếu đàn ông không biết sai, biết lỗi còn tiếp tục phản bội mà đàn bà còn tha thứ là ngu ngốc. Bởi, đàn ông biết thương vợ, trân trọng gia đình sẽ không nhẫn tâm làm đau vợ hết lần này đến lần khác. Nhiều người đàn ông thấy vợ tha thứ một lần lại tưởng rằng vợ mình yếu đuối, nhu nhược, chẳng dám rời bỏ mình nên cứ tiếp tục làm sai.

Đàn bà bị chồng phản bội một lần, nỗi đau đó chưa chắc đến cuối đời đã quên. Huống chi, bị chồng phản bội nhiều lần thì nỗi đau đó còn lớn đến mức nào? Dẫu biết rằng gia đình là quan trọng, dẫu thương con, dẫu tâm huyết cho gia đình rất lớn nhưng đã tha thứ cho chồng mà anh ta không hề biết hối lỗi thì nên buông tay. Tha thứ lần thứ hai nghĩa là tiếp tay cho chồng làm tổn thương mình thêm nhiều lần sau nữa. Đàn bà ngu ngốc là bị phản bội nhiều lần vẫn tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khôn ngoan là người biết bản thân mình lúc nào nên ở lại, lúc nào nên rời đi. Hạnh phúc của một gia đình được đổi bằng hy sinh của người phụ nữ. Nhưng hy sinh theo cách ngậm đắng nuốt cay, tha thứ hết lần này đến lần khác cho kẻ làm đau mình thì đó chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc.

Tâm sự mẹ đơn thân: Bản thân phải mạnh mẽ và kiên cường để vừa làm cha vừa làm mẹ Khổ lắm chứ, đau lòng lắm chứ nhưng rồi tôi cắn răng vượt qua hết mọi thứ. Tôi thương con, sợ con buồn nên chưa bao giờ biểu lộ cảm giác buồn bã, hay rơi một giọt nước mắt nào trước mặt con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-tha-thu-cho-chong-mot-lan-la-bao-dung-nhung-lan-thu-hai-la-ngu-ngoc-320218.html