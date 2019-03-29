Bao nhiêu năm nay, những khoảnh khắc quan trọng của con anh gần như vắng mặt. Con cái chúng ta chỉ lớn lên duy nhất một lần trong đời. Anh có bao giờ ngẫm lại, có đau lòng vì mình đã đối xử chưa tốt với con?

Đàn ông rất hay lầm tưởng về bản thân. Luôn nghĩ mình làm chủ gia đình, đi làm kiếm vài đồng tiền đưa vợ là đã vĩ đại, lớn lao. Họ nhìn những người đàn ông vũ phu, ngoại tình ngoài kia rồi tự thấy bản thân mình đã vô cùng tử tế. Chồng à, anh cũng giống những gã đàn ông tự huyễn hoặc kia. Anh không ngoại tình, không vũ phu nhưng anh không phải là người chồng, người cha tốt. Sự vô tâm, vô tình của người đàn ông đôi khi khiến người vợ tổn thương hơn cả chuyện ngoại tình. Sự vô tâm của người đàn ông nhiều khi còn khiến vợ tổn thương hơn cả chuyện ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Anh bảo rằng mình không có thời gian dành cho gia đình. Anh phải đi kiếm tiền để lo cho tương lai. Buồn cười thay, anh lại có thời gian đi ăn uống, nhậu nhẹt triền miên với bạn bè, đồng nghiệp. Một tuần 1 hay 2 lần thì em đã không nói, đằng này 7 ngày anh đi hết 7. Trong khi em vượt qua quãng đường kẹt xe để đến trường đón con, mướt mồ hôi đi chợ sau giờ làm thì anh ung dung cụng ly. Khi em đầu bù tóc rối vừa nấu ăn vừa trông con, tất bật cho ăn uống, tắm rửa thì anh và bạn nhậu nói những chuyện trên trời dưới đất.

Sự vô tâm của anh không phải một vài tuần, một vài tháng mà kéo dài bao nhiêu năm nay. Anh sống dửng dưng, ơ hờ, nhiều khi còn lạnh nhạt với vợ con. Sinh nhật vợ anh không nhớ đã đành, ngay cả ngày sinh của con anh cũng quên mất. Khi em nói anh về sớm với con một hôm, dù hôm ấy sinh nhật con anh cũng thản nhiên đi nhậu với bạn vì lỡ hẹn rồi. Con buồn, cứ trông ngóng ba. Thổi bánh kem mà con cũng chẳng cười. Bao nhiêu năm nay, những khoảnh khắc quan trọng của con anh gần như vắng mặt. Con cũng cần có anh rất nhiều. Con cái chúng ta chỉ lớn lên duy nhất một lần trong đời. Anh có bao giờ ngẫm lại, có đau lòng vì mình đã đối xử chưa tốt với con?

Anh không ngoại tình, không vũ phu không có nghĩa anh là người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet Mỗi lần em than phiền, yêu cầu anh dành thời gian cho con, cho gia đình anh đều lớn tiếng nói rằng: “Anh như vậy mà em còn thấy chưa hài lòng hay sao? Hay anh phải đi ngoại tình như những người đàn ông khác em mới thấy sáng mắt ra?”. Em ngỡ ngàng với suy nghĩ đó của anh. Rõ ràng, chưa bao giờ anh thấy mình làm sai, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sống quá vô tâm, hời hợt. Đúng là anh không ngoại tình, đúng là anh không vũ phu nhưng 2 điểm đó không biến anh thành người chồng tốt. Anh không hề biết vợ con mình cần mình nhiều hơn thế. Cần anh bớt chút thời gian để về sưởi ấm lại căn nhà quá lạnh lẽo của mình. Cần anh bên con cho mỗi bước con trưởng thành. Con cần anh quan tâm, cần anh bảo ban rất nhiều. Những điều rất đơn giản anh cũng chẳng thể làm cho vợ con mình - Ảnh minh họa: Internet Vợ con chẳng cần những gì cao sang ở anh cả. Chỉ cần mỗi chiều phụ vợ đón con, những bữa cơm đầm ấm có mặt, một vài tối chỉ con học bài. Chỉ đơn giản vậy thôi vợ con anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Có khó quá không sao mà những điều giản đơn như vậy anh cũng không thể làm được?

Người thứ ba nên nhớ rằng mình chỉ là nạn nhân của một gã đàn ông tham lam Người vợ khổ ải vì đã chọn nhầm chồng. Kẻ thứ ba ngu dại vì đã để mình trở thành sự lựa chọn của đàn ông. Người thứ ba không hề chiến thắng, không hề có được thứ tình yêu đích thực như mình vọng tưởng.

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