Người vợ khổ ải vì đã chọn nhầm chồng. Kẻ thứ ba ngu dại vì đã để mình trở thành sự lựa chọn của đàn ông. Người thứ ba không hề chiến thắng, không hề có được thứ tình yêu đích thực như mình vọng tưởng.

Trên đời này, người thứ ba cũng có nhiều dạng. Có người biết thân phận, chỉ dám lén lút, vụng trộm. Họ sợ người vợ ở nhà đánh ghen, sợ chuyện làm nhân tình của mình bị người đời cười chê, giễu cợt. Ngược lại, còn có người lại tự mãn, huênh hoang. Tự cho bản thân mình tốt đẹp, cao quý hơn người vợ ở nhà. Họ không sợ người đời cười chê, càng không sợ bị đánh ghen. Bởi họ quá tự cao tự đại về tình cảm của người đàn ông dành cho mình. Họ nghĩ rằng dù trời có sập xuống thì anh ta cũng dang tay ra mà che chở cho họ. Nhiều người thứ ba tự cao, cho rằng mình cao quý hơn người vợ ở nhà - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình bởi thèm của lạ. Vợ ở nhà dẫu có đẹp, có được những người đàn ông ngoài kia trầm trồ thì với họ cũng là bông hoa đã cũ. Nhân tình hấp dẫn họ bằng ngoại hình đẹp, bằng nụ cười lúng liếng hay trần trụi hơn là cảm giác giường chiếu mới mẻ. Nhưng đàn ông cả thèm thì chóng chán như món ăn dẫu ngon đến mấy cũng chẳng thể ăn mãi, đàn ông chán chê rồi quay về với vợ. Còn nhân tình rốt cuộc cũng chỉ là cái bóng bên cạnh cuộc hôn nhân của người khác.

Có những người vợ hùng hổ đánh ghen ả nhân tình trắc nết dám ngủ với chồng mình. Cũng có những ả nhân tình không hề biết xấu hổ, không hề biết sợ. Hai người xâu xé, giành giật nhau vì một gã đàn ông chẳng ra gì. Người đàn ông nghĩ gì khi vợ và nhân tình đánh nhau vì mình? Chắc hẳn là thấy bản thân mình “cao giá”, thấy hả hê khi biết được rằng mình quan trọng đến như thế. Đàn ông tử tế sẽ không bao giờ làm điều dơ bẩn sau lưng vợ - Ảnh minh họa: Internet Có người đàn ông trở về nhưng cũng có một vài người chọn cách ruồng rẫy luôn vợ con để sống chung với nhân tình. Người thứ ba bây giờ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng hả hê vì người đàn ông rốt cuộc đã chọn mình. Trong cuộc chiến với người vợ, họ là người chiến thắng. Nhưng nên nhớ rằng, cho dù đàn ông có quay về hay chọn ở lại thì người thứ ba cũng chỉ là nạn nhân của một gã đàn ông tham lam, hèn mạt.

Không có đàn ông tử tế nào lại chọn con đường ngoại tình. Không có một người đàn ông nào đáng mặt nam nhi khi đang còn vợ, còn con ở nhà lại lén lút làm điều dơ bẩn. Có thể anh ta có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, có thể anh ta không yêu vợ nhưng đàn ông tử tế sẽ chọn phương án ly hôn trước khi ăn nằm với người đàn bà khác. Người thứ ba nên nhớ, đàn ông ngoại tình một lần thì rất dễ có lần hai. Chính anh ta đã phản bội vợ để lén lút với người khác thì đâu chắc gì anh ta sẽ không lặp lại điều đó. Anh ta có thể bỏ vợ cưới nhân tình. Nhưng rồi cô nhân tình có cảm thấy yên ổn, an toàn khi biết người đàn ông có máu trăng hoa? Chính người thứ ba sẽ dằn vặt về cái gọi là lòng chung thủy của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Người vợ khổ ải vì đã chọn nhầm chồng. Kẻ thứ ba ngu dại vì đã để mình trở thành sự lựa chọn của đàn ông. Người thứ ba không hề chiến thắng, không hề có được thứ tình yêu đích thực như mình vọng tưởng. Rốt cuộc thì bản thân họ cũng trở thành nơi mua vui cho một gã đàn ông tham lam, thèm của lạ.

Tâm sự người đàn bà ly hôn vì không thể có con: Tôi chẳng có điều gì để bám víu Một lần bên nhà chồng có giỗ, ông trưởng họ nói với tôi rằng, ngày xưa có lệ “tam niên vô tử bất thành thê”. Ông bảo, ba năm không sinh được con cho chồng thì tự khắc rời khỏi nhà chứ không phải như bây giờ.

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