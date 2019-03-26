Đàn ông cứ nghĩ mặc quần áo vào lại nghiễm nhiên trở thành người tử tế nên cứ thả trôi mình sống theo bản năng, chán chê mỏi mệt thì về nhà. Nhưng đàn ông nên nhớ, đằng sau một cuộc ngoại tình, người vợ có thể tha thứ, gia đình có thể đủ đầy nhưng hạnh phúc và niềm tin vĩnh viễn đã mất đi rồi.

Người ta nói rằng đàn ông ngoại tình , 10 người thì hết 9 người quay trở về. Có nghĩa là cả thiên hạ và người đàn ông đều mặc định rằng sau cuộc ăn chơi, sau sự phản bội chỉ cần quay trở về nhà là vợ con, là mái ấm vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

Bạn tôi có tâm sự rằng mình hối hận thực sự chứ không phải chỉ thề thốt để vợ yên lòng. Sau vài giây phút thỏa mãn cảm xúc giường chiếu bạn thấy mình đã quá sai lầm khi chà đạp lên tình nghĩa vợ chồng để ngoại tình. Sau khi vợ phát hiện ra, bạn đã chủ động cắt đứt, chặn liên lạc. Nhìn thấy vợ khóc lóc, rầu rĩ, tổn thương, bạn tôi tự hứa sẽ làm mọi thứ để chuộc tội và bù đắp lại cho vợ.

Tôi có một người bạn thân, trong lúc không giữ được mình đã ăn nằm với người yêu cũ. Chỉ vài lần sau đó bạn bị vợ phát hiện. Cuộc hôn nhân của họ tưởng đã tan đàn xẻ nghé. Chị vợ đã viết đơn ly hôn nhưng bạn tôi khẩn khoản cầu xin, thề thốt hứa hẹn đủ điều. Bạn tôi còn đem đứa con trai 3 tuổi ra làm phao cứu sinh. Bảo rằng, con sẽ khổ sở khi không có gia đình trọn vẹn, cha mẹ mỗi người một nơi. Chị vợ mềm lòng mà tha thứ.

Sau biến cố hôn nhân đó, bạn tôi “lột xác” trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Sau giờ tan ca, bạn không còn la cà quán xá như trước, chủ động đưa rước con. Nếu về nhà trước vợ sẽ cắm cơm, tắm con. Bạn đi đâu làm gì cũng đều thông báo cho vợ biết. Thậm chí còn chụp hình gửi qua Zalo để vợ tin. Ai nhìn vào, cũng khen bạn tôi chu đáo, hiểu chuyện, là một người đàn ông hiếm có ở thời buổi này.

Dù bạn có làm điều gì đi chăng nữa vợ cũng không hề thấy vui lòng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, vợ bạn tôi không hề cảm thấy vui lòng về sự quan tâm gia đình của chồng. Cô ấy thường xuyên buồn rầu, mất ngủ. Những bữa cơm ngon lành trước kia đã không còn, giờ cả nhà ngồi chung nhưng cô ấy cũng không còn vui. Dù gượng cười, dù nói năng vui vẻ với con nhưng sao vẫn gượng gạo vô cùng. Vợ bạn những đêm khuya thường trằn trọc và tránh gần gũi chồng.

Bạn tôi bảo với vợ rằng những việc mình làm như thế còn chưa đủ hay sao? Vợ bạn còn muốn gì, còn đòi hỏi gì nữa ở một thằng đàn ông? Chị vợ trào nước mắt: “Niềm tin và tình yêu đã chết thì có làm gì thì cũng chẳng thể nguyên vẹn như trước kia”. Đàn bà đã đau, đã tổn thương, đã bị chồng phản bội thì làm sao có thể ôm chồng, yêu chồng được như trước?

Niềm tin và tình yêu đã chết thì không thể lấy lại được - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi bảo rằng, cuộc hôn nhân của bạn không biết khi nào sẽ tan vỡ. Nhưng không sớm thì muộn bởi cả hai người bây giờ có một khoảng cách rất xa mà không thể xóa được. Giữa họ bây giờ là chuyện phản bội, là ngoại tình, là những vết thương không bao giờ lành của vợ. Đàn ông ngoại tình và trở về, dù có làm điều gì đi chăng nữa thì vĩnh viễn không bao giờ lấp được những tổn thương mà vợ mình đã chịu đựng và trải qua.