Khổ tâm nhất với đàn bà là có chồng mà vẫn thấy cô đơn

Tâm sự gia đình 25/03/2019 14:34

Đàn bà chẳng mong gì cao sang, chỉ cần một mái ấm nhỏ, một người chồng tử tế nhưng sao lại quá khó khăn? Có chồng nhưng vẫn nai lưng gánh vác tất cả mọi thứ. Có chồng nhưng vẫn thấy mình bơ vơ, trơ trọi. Đêm nằm cạnh chồng vẫn thấy lạnh lẽo thấu tâm can.

Phụ nữ ngày càng chán chồng và không muốn lấy chồng ngày càng nhiều. Bởi thực tế nhiều người đàn bà có chồng nhưng không hề cảm thấy được hạnh phúc, được thương yêu. Hôn nhân đã không còn là sự đảm bảo một cuộc sống yên bình của người phụ nữ. Và cưới một người chồng về, không có gì đảm bảo anh ta sẽ toàn tâm, toàn ý thương yêu vợ con của mình hết mực.

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Nhiều người đàn bà có chồng nhưng không hề hạnh phúc, không hề được thương yêu - Ảnh minh họa: Internet

Không biết đã bao nhiêu lần, tôi nghe tiếng cãi nhau phát ra từ nhà hàng xóm sát vách. Không qua tận nơi cũng biết họ cãi nhau vì chuyện gì. Anh chồng lười biếng, không chí thú làm ăn, suốt ngày rượu chè. Anh ta không chịu làm nhưng lại đòi hỏi phải sống sung sướng. Anh ta đòi ăn ngon, đòi mặc đẹp, đòi chị vợ phải cung phụng mình. Vợ cong lưng ra làm lụng, kiếm từng đồng mua sữa cho con phải giấu giếm chứ không chồng về vét hết đi uống rượu. Nếu về đòi vợ không có tiền thì anh ta la hét, đập phá, chửi bới vợ con. Chửi xong rồi lại lao đi uống rượu. Hình mẫu của một người đàn ông vô dụng chính là anh ta.

Tôi hay thấy chị hàng xóm khóc. Khóc cũng phải, bởi có một người chồng tệ bạc như vậy thì làm sao không thấy xót xa cay đắng. Anh chồng sĩ diện, ra ngoài luôn vỗ ngực bản thân có tiền. Con ở nhà nheo nhóc, khát sữa, còn cha móc tới đồng tiền cuối cùng đi khao bạn nhậu. Chị ngậm đắng nuốt cay, im lặng mà kiếm tiền nuôi con. Nhiều lần tôi hỏi chị sao không bỏ quách người chồng như vậy cho khỏe người. Chị quệt nước mắt, bảo rằng đàn bà không cần chồng nhưng con mình vẫn cần cha.

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Chị bảo rằng mình không cần chồng nhưng con mình vẫn cần cha - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người đàn ông lấy vợ nhưng không hề biết cách làm chồng như anh hàng xóm của tôi. Làm một người chồng đấy nhưng thâm tâm chẳng hề nghĩ đến việc gánh vác gia đình, mang đến cho vợ con mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tệ bạc nhưng lại sĩ diện hão. Bản thân vô dụng, bạc nhược nhưng quay về nhà lại lớn tiếng làm khổ vợ con. Đàn ông càng gia trưởng, càng sĩ diện thì người vợ càng khổ. Mà đau lòng thay, đàn ông như thế lại rất nhiều trên cuộc đời này.

Khổ tâm nhất với đàn bà là có chồng mà như không. Đàn bà chẳng mong gì cao sang, chỉ cần một mái ấm nhỏ, một người chồng tử tế nhưng sao lại quá khó khăn? Có chồng nhưng vẫn nai lưng gánh vác tất cả mọi thứ. Có chồng nhưng vẫn thấy mình bơ vơ, trơ trọi. Đêm nằm cạnh chồng vẫn thấy lạnh lẽo thấu tâm can. Và nhiều lúc tự hỏi: “Mình có chồng để làm gì vậy?”.

Khổ tâm nhất với đàn bà là có chồng mà vẫn thấy cô đơn - Ảnh 3
Vì cưới một người chồng vô tâm, vô dụng nên đàn bà phải gánh mọi thứ trên vai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nhiều khi lạ lắm. Khó khăn ngoài xã hội họ có thể giải quyết dễ dàng, lòng người bạc bẽo nông sâu với họ cũng chẳng là điều gì nghiêm trọng lắm. Nhưng đàn bà nào cũng rất đau lòng, rất xót xa, rất khổ tâm khi có một người chồng tệ bạc. Bước về một căn nhà mà biết rằng bản thân mình không được coi trọng, không được thương yêu thì lạnh lẽo vô cùng.

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