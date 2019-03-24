Phụ nữ à, điều gì cũng có thể vội vàng nhưng lấy chồng thì không

Phụ nữ nên nhớ rằng, một người chồng tốt thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt. Ngược lại, một người đàn ông tồi là một cuộc sống đáng nguyền rủa. Chọn bạn đời cần thời gian, cần lí trí. Đàn ông có thể lừa dối, dùng phù phiếm che lấp đi nội tâm nhưng thời gian qua đi sẽ chứng minh anh ta là người thế nào.

Trong cuộc đời của người phụ nữ, ai cũng có những lần đưa ra những quyết định nhanh chóng, vội vã. Không ít lần, những quyết định cảm tính đó gây ra sai lầm. Có những sai lầm có thể sửa chữa, làm lại. Nhưng có những điều một khi đã quyết định sai là day dứt và khổ sở cả một đời. Điều gì phụ nữ cũng có thể vội vàng nhưng với việc lấy chồng thì không. Phụ nữ chọn sai chồng thì đau khổ cả một đời - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ độ tuổi thanh xuân, yêu và kết hôn với một người đàn ông tử tế, thật lòng thương yêu mình thì thật viên mãn. Nhưng cuộc sống, không phải cứ muốn là sẽ được, cứ mong chờ là sẽ tới. Bao nhiêu người phụ nữ chẳng có được một tình yêu trọn vẹn. Bao nhiêu người đàn bà trong chính cuộc hôn nhân của mình phải ngậm đắng nuốt cay. Và nhiều người phụ nữ khi đã làm vợ, làm mẹ vẫn ước ao giá như thời gian quay ngược lại họ sẽ không dại dột mà kết hôn với một người chồng như thế này.

Khổ tâm lớn nhất với phụ nữ chính là yêu sai người và lấy nhầm chồng. Mọi việc khác trên đời đều có thể làm lại, xây dựng lại nhưng cuộc sống gia đình một khi không hạnh phúc thì kéo theo muôn vàn khổ ải. Buông không được mà ở lại cũng chẳng có hạnh phúc. Hôn nhân bất hạnh nhiều khi bắt nguồn từ một quyết định vội vã. Nhiều khi người phụ nữ chưa thực sự hiểu đối phương, bị những hào nhoáng bên ngoài che lấp để rồi đến lúc nhận ra bản chất người bạn đời thì mọi thứ đã muộn màng. Phụ nữ đừng để những phù phiếm bên ngoài của người đàn ông đánh lừa mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta rất hay bị những thứ bên ngoài của đàn ông thu hút. Chúng ta sống bằng cảm tính nhiều hơn lí trí nên xét đoán một người đàn ông cũng không thật chính xác. Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, ăn nói ngọt ngào, cử chỉ ga lăng, tỏ ra mình giàu có rất dễ chinh phục phụ nữ. Chúng ta nghĩ rằng cưới một người đàn ông như vậy sẽ hạnh phúc, sẽ yên ấm cả đời. Hôn nhân cần rất nhiều yếu tố nhưng để hạnh phúc, nhất định phải dùng chân tâm để đối đãi với nhau.

Phụ nữ có thể vội vàng chọn một công việc, không thích có thể nghỉ. Phụ nữ có thể dễ dàng kết bạn, khi không hợp có thể không gặp gỡ. Nhưng để chọn một người đàn ông để đồng hành cùng mình trong cuộc đời, tuyệt đối đừng vội vàng. Đừng để những phù phiếm bên ngoài che lấp. Hãy dùng lí trí để nhìn thấu chân tâm của họ. Hãy lấy một người mang lại cho chúng ta cảm giác bình yên, hạnh phúc. Khi khổ đau hay có mọi thứ trong tay anh ta vẫn trân trọng và yêu thương bạn. Chọn một người chồng tốt cả cuộc đời phụ nữ sẽ yên ổn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ nên nhớ rằng, một người chồng tốt thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt. Ngược lại, một người đàn ông tồi là một cuộc sống đáng nguyền rủa. Chọn bạn đời cần thời gian, cần lí trí. Đàn ông có thể lừa dối, dùng phù phiếm che lấp đi nội tâm nhưng thời gian qua đi sẽ chứng minh anh ta là người thế nào. Phụ nữ khôn ngoan không nghe đàn ông hứa mà nhìn những gì đàn ông làm.

Tâm sự mẹ đơn thân: Con tôi sẽ hạnh phúc dù không có cha bên cạnh Làm mẹ đơn thân với một người đàn bà ít học như tôi thật không dễ dàng. Nhưng nhìn con tôi lại có động lực để làm việc, để kiếm tiền. Khó khăn một chút, khổ sở một chút nhưng mẹ con có nhau, sống bên nhau vui vẻ là tôi đã cảm thấy bình yên.

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