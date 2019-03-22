Gửi những người đàn bà có chồng ngoại tình: Đau đến mấy cũng hãy bình tâm để suy xét thiệt hơn

Tâm sự gia đình 22/03/2019 10:54

Phụ nữ bị chồng phản bội, day dứt và băn khoăn bởi câu hỏi tha thứ hay là không. Nhưng đừng nghe lời người ngoài cuộc, hãy lắng nghe chính bản thân mình để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.

Nhiều người đàn bà đã nói rằng, sau nỗi mất mát người thân thì nỗi đau lớn thứ 2 trong cuộc đời họ chính là chồng ngoại tình. Không một lời nói nào, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác vỡ nát trong tim họ. Nếu vết thương đến từ một người xa lạ, một người dưng nước lã thì sẽ không đau đến như thế. Đằng này người đầu ấp tay gối, người mình thương yêu vô cùng nhẫn tâm chà đạp thì thử hỏi làm sao không đau?

Gửi những người đàn bà có chồng ngoại tình: Đau đến mấy cũng hãy bình tâm để suy xét thiệt hơn - Ảnh 1
Khó có thể diễn tả được nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta ngàn đời này vẫn trọng tình cảm, sống bằng con tim nên khi bị chồng phản bội thường sống trong cảnh u uất và bế tắc không thoát ra được. Có nhiều hành động bộc phát, nông nổi nhằm khỏa lấp đi nỗi đau quá lớn trong lòng. Có người khóc lóc, hùng hổ đánh ghen. Có người không khóc nổi, lặng lẽ buông tay. Có người lại tự hành hạ, tự giày vò mình, thậm chí tự tử để chồng hối hận, day dứt cả đời.

Nhiều người ngoài cuộc dễ phán xét, cho rằng họ hành động nông nổi. Nhưng chúng ta không phải là những người phụ nữ ấy, chúng ta không hiểu họ đã đau đớn ra sao. Nhưng phụ nữ à, dù có đau đớn ra sao cũng cũng hãy bình tâm lại để nghĩ xa hơn, để suy xét thiệt hơn cho cuộc đời mình.

Trước hết, đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà làm làm tổn thương chính bản thân mình. Đừng nhốt mình trong những căn phòng tối tăm, chật hẹp, đừng cắt tay hay làm những hành động rồ dại đó. Bởi vì có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay thế được một sự thật rằng chồng đã phản bội, đã ngoại tình. Ngược đãi bản thân không khiến chồng xót xa, hối hận, chỉ khoét sâu thêm những nỗi đau của bản thân mình.

Gửi những người đàn bà có chồng ngoại tình: Đau đến mấy cũng hãy bình tâm để suy xét thiệt hơn - Ảnh 2
Đàn bà đừng vì một người chồng không xứng đáng mà làm tổn thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Cũng đừng hùng hổ đánh ghen. Kẻ ngủ với chồng người khác là đáng tội, đáng đánh, đáng bị khinh khi nguyền rủa. Nhưng đánh rồi thì sao? Chỉ làm thêm bẩn tay mình vì một người đàn bà hèn mạt. Nếu đánh hãy đánh chồng. Anh ta là nguồn cơn cho mọi tội lỗi, mọi nỗi đau khổ mà chúng ta đang chịu đựng.

Nhiều người khuyên chồng ngoại tình thì nên tha thứ, bởi vì đàn ông nào cũng thèm của lạ. Nhiều người khác lại bảo rằng, đàn ông như thế thì bỏ đi không tiếc. Phụ nữ bị chồng phản bội, day dứt và băn khoăn bởi câu hỏi tha thứ hay là không. Nhưng đừng nghe lời người ngoài cuộc, hãy lắng nghe chính bản thân mình để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.

Bởi hơn ai hết, chính người phụ nữ hiểu được rằng mình yêu chồng đến đâu, cần chồng đến đâu. Họ hiểu rằng trong cuộc hôn nhân này bản thân mình có hạnh phúc và vị trí của mình trong trái tim của chồng. Nếu đàn ông ngoại tình theo kiểu “ăn bánh trả tiền” giải quyết sinh lý, 10 phần trong người anh ta vẫn còn phần lớn yêu thương vợ con thì vẫn nên tha thứ. Cuộc đời con người ai cũng từng sai lầm, từng mắc khiếm khuyết. Đôi khi vợ chồng cần có những bài học sâu cay mới nhận ra bản thân cần sống nghiêm túc hơn cho gia đình. Nếu đàn ông tệ bạc, vô tâm, lười biếng, muôn vàn thói xấu, coi nhẹ gia đình mà cộng thêm tật ngoại tình thì nên dứt áo ra đi. Bởi vì dù có tha thứ, có quay về thì người phụ nữ cũng sẽ không có hạnh phúc.

Gửi những người đàn bà có chồng ngoại tình: Đau đến mấy cũng hãy bình tâm để suy xét thiệt hơn - Ảnh 3
Hãy lắng nghe chính mình để tìm câu trả lời chính xác nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người phụ nữ trong cuộc khi chồng ngoại tình đều có sẵn quyết định trong lòng mình. Điều cần làm là hãy bình tĩnh, hãy suy xét thiệt hơn trước khi chọn ra đi hay tha thứ. Đừng nghe thiên hạ, hãy chọn con đường khiến bản thân mình bình yên và thanh thản hơn.

Đằng sau một cuộc hôn nhân thất bại luôn có bóng dáng một người đàn ông vô tâm, vô tình

Đằng sau một cuộc hôn nhân thất bại luôn có bóng dáng một người đàn ông vô tâm, vô tình

Đằng sau một cuộc ly hôn là những nỗi đau, những nỗi xót xa của phận đàn bà mà không phải ai cũng thấu hiểu. Những tổn thương ấy cũng chẳng dễ nói lên thành lời cho người ngoài cuộc. Chỉ biết đã đau, đã khổ ải, đã chịu muôn vàn vết thương rồi đàn bà mới chịu rời đi.

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