Gửi những người đàn bà vì con mà cam chịu sống bên chồng tệ bạc

Tâm sự gia đình 21/03/2019 10:45

Con trẻ bây giờ rất nhạy cảm. Chính bản thân con hiểu hơn ai hết gia đình mình có yên ấm hay không. Làm sao con có thể lớn lên bình yên khi chứng kiến những cảnh đau lòng trong gia đình?

Đàn bà dẫu nghèo khó hay giàu sang thì thâm tâm vẫn mong muốn có một chỗ dựa. Chẳng mong người chồng lắm tiền nhiều bạc hay dang tay che chở mình cả đời. Chỉ mong cuộc đời mình có người đồng hành, vui có người chia sẻ, buồn có người cùng nhau vượt qua. Nhưng vốn dĩ, hạnh phúc chẳng phải là thứ có thể chia đều cho tất cả phụ nữ. Bước vào hôn nhân, ngay cả mong ước nhỏ nhoi là có một người chồng tốt cũng không được.

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Với nhiều phụ nữ, ngay cả mong ước nhỏ nhoi là có một người chồng tử tế cũng không có được - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng có nỗi khổ tâm nào bằng có một người chồng tệ bạc. Tiền phụ nữ có thể tự kiếm, mọi việc phụ nữ có thể tự làm nhưng khi có một người chồng tệ bạc giống như trên cơ thể mình đang mang một vết thương rất sâu. Phụ nữ có thể giả vờ giấu nó đi, người đời không thể thấy phụ nữ khổ sở trong cuộc hôn nhân ấy. Nhưng phụ nữ chẳng bao giờ có thể giấu được chính mình. Bước về căn nhà lạnh lẽo, nỗi cô đơn và vết thương lại cựa mình đau đớn. Nằm cạnh chồng mà thấy cô đơn vô cùng.

Biết bản thân mình không hạnh phúc nhưng đàn bà rất khó để buông. Dẫu chồng vũ phu, chồng lười biếng, vô tâm, thậm chí ngoại tình nhiều người đàn bà vẫn cố ở lại. Thâm tâm đàn bà biết, lòng mình đã giá lạnh, bản thân không còn cầu mong yêu thương nhưng vẫn ở lại vì con. Bản thân mình không còn cần chồng nhưng con mình vẫn cần cha.

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Nhiều người đàn bà gạt nước mắt sống bên chồng để con mình có một gia đình trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà nuốt ngược nước mắt vào lòng. Giả vờ bản thân mình yên ổn để con cái lớn lên bình yên. Nhưng những nỗi khổ tâm là thứ bào mòn sức lực và nhan sắc của đàn bà một cách rất khủng khiếp. Người chồng vẫn không thay đổi, vẫn cứ tiếp tục gây cho vợ những vết thương. Và cứ như thế, đàn ông ngày càng vô tâm vô tình và người vợ cứ tiếp tục chịu đựng. Đàn bà nghĩ như thế là tốt cho con.

Nhưng rồi, cứ cam chịu như thế đến suốt cuộc đời thì mình sẽ có được gì? Hạnh phúc thật sự mới khiến con người ta bình yên, thanh thản. Còn thứ hạnh phúc đã đổ nát từ lâu mà người đàn bà đang gìn giữ cho con chỉ là thứ giả tạo. Con trẻ bây giờ rất nhạy cảm. Chính bản thân con hiểu hơn ai hết gia đình mình có yên ấm hay không. Làm sao con có thể lớn lên bình yên khi chứng kiến những cảnh đau lòng trong gia đình? Làm sao có thể hạnh phúc khi biết mẹ mình đang ôm những vết thương sâu hoắm trong lòng?

Gửi những người đàn bà vì con mà cam chịu sống bên chồng tệ bạc - Ảnh 3
Phụ nữ hãy dám chọn sống hạnh phúc, dám sống cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan và bản lĩnh là người biết lúc nào nên ở, lúc nào nên đi. Hạnh phúc nhiều khi là sự chọn lựa chứ không phải là cam chịu. Phụ nữ vốn dĩ thiệt thòi, có chồng tệ bạc mà cam chịu thì biết đến khi nào mới tìm thấy được sự bình yên? Một người mẹ hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc. Dám chọn sống cho mình, dám chọn sống hạnh phúc, đó cũng là cách một người mẹ dạy cho con mình về sự bản lĩnh ở đời.

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Là phụ nữ, hãy khôn ngoan mà tránh xa đàn ông có vợ. Đừng biến mình thành thú tiêu khiển, là nơi mua vui cho những gã đàn ông tham lam, ham của lạ. Đừng bao giờ nghĩ đàn ông có vợ sẽ thật lòng thật dạ yêu một ai đó.

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