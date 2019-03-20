Đàn bà không cần một người đàn ông quá nhiều tiền, chỉ cần một người chồng tốt với vợ con là đủ

Những đau đớn, khổ sở khi chị sinh con, chăm con đều không có anh chia sẻ. Khi đau ốm, bệnh tật cũng không có anh bên cạnh. Con cái lớn lên cũng hiếm khi có được sự quan tâm của cha. Tình yêu, nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận của anh chỉ duy nhất là Tiền.

Một người chồng tốt hay chưa, chỉ cần nhìn vào người đàn bà bên cạnh sẽ rõ. Nhiều người đàn ông giỏi giang, kiếm được rất nhiều tiền, được xã hội trọng vọng nhưng trong mắt vợ thì anh chỉ là một kẻ thất bại. Anh không biết vợ anh cần gì, muốn gì, không biết vợ mình cô đơn ra sao khi sống cạnh mình. Nhiều người đàn ông chỉ quan trọng việc kiếm tiền mà quên mất gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông rất sĩ diện. Họ nhìn những người đàn ông thành công ngoài kia để làm thước đo cho mình. Đàn ông phải có nhiều tiền, phải có nhà cửa, phải đạt được thành công trong sự nghiệp mới dám ngẩng mặt nhìn đời. Đi họp lớp, đi đám cưới, vô tình nhìn thấy bản thân mình thua kém người khác lại tự ái. Chính điều đó đã khiến đàn ông lao ra ngoài, làm việc đến mất ăn mất ngủ để kiếm tiền. Họ dành thời gian để ăn nhậu, để tạo dựng những mối quan hệ trong công việc. Và dần dần, họ vô tâm, lạnh nhạt với gia đình, với vợ con. Đến khi anh có tất cả, có nhiều tiền thì anh lại đánh mất thứ quý giá nhất đó là gia đình.

Anh rể của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh là người giỏi giang, biết nhìn xa trông rộng. Ba mẹ tôi cũng rất hài lòng khi có một người con rể giỏi làm ăn như anh. Nhưng chị gái của tôi không hề hạnh phúc khi có một người chồng chỉ biết công việc, biết đến sự nghiệp mà không đoái hoài gì đến gia đình. Anh không biết chị đã cô đơn nhiều như thế nào ở trong cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet Tôi hiểu anh rể. Mọi thứ anh làm cũng chỉ mong vợ con sung túc, hạnh phúc mà thôi. Anh mong muốn đem lại cho gia đình những thứ tốt nhất. Công việc của anh khó khăn, anh phải dốc toàn tâm toàn lực nên không có thời gian cho gia đình. Anh bảo rằng, chị gái tôi không hiểu, không thông cảm cho anh.

Chị gái tôi sinh hai đứa con đều không có mặt chồng. Con ốm con sốt cũng một mình chị bồng bế đi viện. Những bữa cơm đầy đủ thịt cá, món ngon nhưng chẳng bao giờ có đủ vợ chồng con cái. Anh bảo lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp nhưng anh đâu biết chị cần chồng và cô đơn như thế nào trong gia đình này? Chị bảo, tiền anh làm ra không thiếu. Bây giờ, anh có thể bớt làm một chút, mỗi ngày dành ra vài tiếng cho gia đình. Quan tâm đến việc học của con, quan tâm đến gia đình, vợ con của mình sống ra sao. Nhưng càng ngày anh càng như con thiêu thân lao vào công việc. Anh chưa bao giờ biết đủ, chưa bao giờ có thời gian cho gia đình. Đến gần mười năm như thế, chị gái tôi bảo rằng chị không thể chịu đựng được nữa. Một người vợ không cần chồng quá giàu sang, chỉ cần một người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet Khi chị rời đi, anh vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao. Anh trách chị quá vô tâm, vô tình nhưng nếu anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của chị sẽ hiểu. Những đau đớn, khổ sở khi chị sinh con, chăm con không có anh chia sẻ. Khi đau ốm, bệnh tật cũng không có anh bên cạnh. Con cái lớn lên cũng hiếm khi có được sự quan tâm của cha. Tình yêu, nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận của anh chỉ duy nhất là Tiền. Nhưng một người vợ cần nhiều hơn thế từ người chồng của mình. Không cần anh quá giỏi giang, không cần anh quá nhiều tiền, chỉ cần anh tốt với vợ con của mình là đủ.

Tâm sự của đàn ông yêu đàn bà từng ly hôn: Tôi trân trọng quá khứ khổ đau của cô ấy Tôi thương cô ấy thật lòng. Thương cả những nỗi đau và ám ảnh trong quá khứ. Biết được cô ấy từng bị đối xử tệ, từng bị đánh đập, tôi càng mong muốn được bù đắp lại những nỗi đau đó.

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