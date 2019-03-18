Đàn ông một khi đã muốn rời đi thì không có người đàn bà nào giữ nổi

Nhiều chị em rỉ tai nhau những bí quyết giữ chồng. Phải biết vun vén, đảm đang, nấu ăn ngon như đầu bếp. Bên cạnh đó, phụ nữ phải tâm lý, giỏi chiều chồng, biết nói những lời hay ý đẹp. Ra ngoài phải đoan chính nhưng lên giường phải “mới mẻ”, giỏi chiều chồng như gái bán hoa. Tại sao phải làm khổ mình như vậy, hỡi phụ nữ?

Đàn ông rời đi không phải vì người vợ ở nhà chưa đủ tốt. Họ cũng chẳng phải vì người vợ chưa đủ yêu thương, chưa đủ hy sinh, chưa cho họ một mái ấm. Đàn ông rời đi bởi lòng dạ họ cảm thấy chưa đủ khi chỉ có một người đàn bà duy nhất bên đời. Đàn ông ngoại tình, lăng nhăng, trăng hoa bởi lòng dạ tham lam, chỉ muốn có thêm chứ không bao giờ muốn bớt. Đàn ông rời đi không phải vì vợ chưa đủ tốt mà bản thân họ không thấy đủ khi chỉ có một người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà nhiều khi lầm tưởng rằng chỉ cần mình cứ cố gắng hết lòng, cứ dốc tâm dốc sức cho gia đình thì sẽ nhận lại được sự trân trọng. Họ cũng sợ bản thân mình không được đẹp, thua kém những người đàn bà ngoài kia, sợ những phút yếu lòng của chồng nên ra sức làm đẹp, nấu ăn ngon, đảm đang hết mức để giữ chồng. Nhưng đàn ông có tâm, yêu thương vợ thì chẳng cần phải giữ anh ta cũng nguyện ở bên. Còn những người lòng đã muốn đi, thâm tâm đã muốn có thêm thì làm sao người vợ có thể giữ được?

Đàn ông là vậy. Nhiều khi vợ ở nhà rất xinh đẹp, rất đảm đang, rất giỏi vun vén, bao nhiêu người đàn ông muốn có nhưng rốt cuộc chồng vẫn đi ngoại tình. Điều đàn ông cần luôn là cảm giác mới lạ. Họ thích chinh phục, thích phiêu lưu vào những mối quan hệ đầy mới mẻ. Khi bị che mờ bởi cảm giác mới lạ của thể xác, đàn ông rất mù quáng. Tô mì tôm của nhân tình ngon hơn bữa cơm thịnh soạn của vợ ở nhà. Cốc nước lọc của nhân tình rót dĩ nhiên cũng mát lành hơn ly cam vợ pha. Cái sai của nhiều phụ nữ chính là tự làm khổ mình bằng suy nghĩ bản thân chưa đủ tốt nên chồng mới rời đi - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người vợ khi bị chồng phản bội sau những giờ phút đau đớn thường tự vấn mình bằng rất nhiều câu hỏi. Người đàn bà kia có gì hơn mình? Bản thân mình có gì thiếu sót? Hay tại mình chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ hy sinh, chưa đủ tốt? Cái sai của nhiều người đàn bà chính là tự làm khổ mình bởi những suy nghĩ như vậy. Đàn ông chưa tốt sống với ai cũng chẳng thể hạnh phúc. Cho dù vợ có là hoa hậu thì cũng chẳng thể làm người đàn ông trăng hoa cảm thấy đủ.

Khi làm vợ, người phụ nữ phải gánh trên vai biết bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm. Như thế chưa đủ, nhiều người đàn bà phải tìm cách giữ chồng, làm hài lòng chồng nếu không chồng chê, chồng ngoại tình. Nhiều chị em rỉ tai nhau những bí quyết giữ chồng. Phải biết vun vén, đảm đang, nấu ăn ngon như đầu bếp. Bên cạnh đó, phụ nữ phải tâm lý, giỏi chiều chồng, biết nói những lời hay ý đẹp. Ra ngoài phải đoan chính nhưng lên giường phải “mới mẻ”, giỏi chiều chồng như gái bán hoa. Tại sao phải làm khổ mình như vậy, hỡi phụ nữ? Đàn ông đã muốn ra đi thì hãy để anh ta bước khỏi cuộc đời mình vĩnh viễn - Ảnh minh họa: Internet Chúng ta làm đẹp, nấu ăn ngon vì bản thân mình chứ chẳng phải vì mục đích giữ chồng. Đàn ông đã muốn ra đi, tâm can đã chẳng hướng về mình thì tìm cách giữ cũng chẳng được gì. Một khi đàn ông đã tệ bạc, đã muốn dứt áo ra đi thì cứ cho anh ta bước ra khỏi cuộc đời mình – vĩnh viễn!

Lăng nhăng rồi bảo ‘đàn ông ai cũng thế’: Sự ngụy biện của lòng tham vô đáy Cuộc đời này có nhiều thứ quan trọng hơn bản năng thể xác rất nhiều. Đó là gia đình, là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, là ăn đời ở kiếp với nhau chứ không phải vài ba giây phút của thể xác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-mot-khi-da-muon-roi-di-thi-khong-co-nguoi-dan-ba-nao-giu-noi-318690.html