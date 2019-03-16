Muốn vợ hiền thảo thì trước tiên chồng phải tử tế

Đàn ông đừng nhìn những người đàn bà xinh đẹp, ngọt ngào ngoài kia rồi chê bai người phụ nữ của mình. Chồng chưa đủ tốt thì người vợ chẳng thể ngoan. Đàn ông chưa đủ bản lĩnh thì đừng mong người đàn bà bên mình thảnh thơi, xinh đẹp.

Đàn ông thường trách phụ nữ lắm lời, chanh chua, nhiều tật xấu. Họ thường nghĩ rằng tại sao phụ nữ lại tham lam và hay đòi hỏi ở chồng đến như vậy? Có những gia đình cuộc sống không hòa thuận, êm ấm, người đàn ông lại đổ lỗi hết cho vợ không biết vun vén, không biết chăm lo cho gia đình. Chung quy lại, mọi lỗi lầm đều ở phụ nữ. Còn những người chồng, tự bản thân họ đã thấy mình sống rất tốt, rất tử tế. Đàn ông thường trách vợ mình lắm lời, hay đòi hỏi ở chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nhiều người không nói ra nhưng trong lòng luôn so sánh ngầm vợ với những người phụ nữ bên ngoài: “Vợ xấu là vợ mình, vợ đẹp là vợ người ta”. Những người phụ nữ ngoài kia lại hiền lành, ngoan ngoãn, dịu dàng như những con mèo, còn vợ mình lại dữ dằn chẳng khác nào sư tử.

Vợ người ta xinh đẹp, ăn mặc đẹp đẽ, thơm tho còn người vợ ở nhà lại nhàu nhĩ, xác xơ, luộm thuộm, trên người lúc nào cũng mùi sữa, mùi trẻ con. Vợ người ta hội tụ bao nhiêu điều tốt đẹp, còn bản thân mình chẳng may “vớ” phải một người đàn bà đầy tật xấu. Và đàn ông lại ao ước, giá như bản thân mình cưới được một người phụ nữ biết điều, hiểu chuyện thì cuộc sống hôn nhân của mình đã ấm êm, hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Nhưng đàn ông nên nhớ vợ hiền lành hay dữ dằn đều vì chồng mà ra cả. Vợ đẹp đẽ, thơm tho hay lúc nào cũng luộm thuộm, tất bật đều phụ thuộc vào người đàn ông bên cạnh. Có người phụ nữ nào không muốn mình hiền lành, thơ ngây, lúc nào cũng nũng nịu như những con mèo? Có người đàn bà nào không muốn mình thơm tho, suốt ngày son phấn, váy vóc lụa là? Có người phụ nữ nào chẳng muốn nói những lời ngọt ngào, dịu dàng với chồng?

Làm sao phụ nữ có thể vui vẻ, hạnh phúc khi chồng mình sống vô tâm, ích kỉ? - Ảnh minh họa: Internet Nhưng những ông chồng à, các anh có bao giờ nhìn lại bản thân mình đã đối xử với người đàn bà của mình như thế nào hay chưa? Làm sao vợ có thể mãi nở trên môi những nụ cười, mãi nói những lời dịu dàng khi chồng mình lại quá vô tâm, lười biếng, sống ích kỉ? Làm sao cô ấy có thể suốt ngày son phấn, ăn mặc đẹp khi phải cong lưng nuôi con, làm việc nhà? Làm sao có thể làm đẹp, chăm chút cho bản thân khi những đồng lương chồng đem về còm cõi? Làm sao có thể tự lừa dối rằng bản thân mình sung sướng, hạnh phúc khi phải gồng mình lên tự làm mọi thứ? Hình ảnh của người phụ nữ là sự phản chiếu chính xác nhất tình yêu thương và sự quan tâm của người đàn ông. Đàn ông đừng nhìn những người đàn bà xinh đẹp, ngọt ngào ngoài kia rồi chê bai người phụ nữ của mình. Chồng chưa đủ tốt thì người vợ chẳng thể ngoan. Đàn ông chưa đủ bản lĩnh thì đừng mong người đàn bà bên mình thảnh thơi, xinh đẹp. Đàn ông cho phụ nữ tình yêu thì sẽ nhận được cả tấm chân tình - Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần đàn ông tử tế, biết thương yêu vợ con thì người phụ nữ sẽ đáp lại bằng cả tấm chân tình. Đàn bà thật ra rất đơn giản, chỉ cần cảm nhận được bản thân được trân trọng, được thương yêu thì họ sẽ đáp lại bằng gấp nhiều lần như thế. Đàn ông cho tình yêu sẽ nhận lại tình yêu, cho chân tâm sẽ nhận lại chân tình. Đàn ông cho dối lừa bạc bẽo thì cũng sẽ nhận về bạc bẽo. Bởi thế, muốn vợ hiền thảo thì đàn ông phải sống tử tế.

Đàn ông vô tâm chẳng yêu ai ngoài bản thân mình Đêm khuya chồng chưa về thì đàn bà hãy đóng cửa mà ngủ. Chồng đi nhậu nhẹt với bạn, chơi bời ngoài kia thì mình hãy thay một bộ váy đẹp, thoa một chút son rồi dắt con đi dạo phố. Đừng ngồi đó khóc lóc, than trách chồng rồi chẳng nhận được gì ngoài sự xót xa.

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