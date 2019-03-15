Với đàn bà, cô đơn nhất trong hôn nhân là bị chồng đối đãi như người dưng nước lã

Phụ nữ yêu 15/03/2019 11:03

Vì là người dưng nên những bữa cơm, những việc nhà, ngay cả chuyện sinh con đẻ cái của vợ với đàn ông cũng chỉ là bổn phận không hơn không kém. Vì là người dưng nên đau ốm tự mua thuốc, vui buồn tự mình an ủi, khóc thì tự mình lau nước mắt.

Khi nhắc đến gia đình người ta sẽ nghĩ ngay đến sự ấm áp, bình yên. Đó là điểm tựa của mỗi con người. Dù bên ngoài sóng gió, dù con người ngoài kia lọc lừa xảo trá thì chỉ cần bước về nhà, bên cạnh những người thương yêu đã thấy ấm lòng. Nhưng có những nơi được gọi là nhà nhưng không hề có hơi ấm của tình thương yêu.

Với đàn bà, cô đơn nhất trong hôn nhân là bị chồng đối đãi như người dưng nước lã - Ảnh 1
Có những người phụ nữ không hề cảm nhận được sự yêu thương từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có những người chồng, lẽ ra là nơi để vợ nương dựa lại chính là người gây ra cho người đàn bà của mình bao nỗi xót xa, cay đắng. Có những người vợ, bước vào cuộc hôn nhân nhiều năm nhưng chưa từng nhận được sự quan tâm từ người chồng của mình. Qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu điều nhận được, đàn bà đau khi nhận ra rằng: "Mình với chồng hóa ra cũng chỉ là người dưng nước lã”.

Là người dưng, nên đàn ông không bao giờ cảm thấy thương xót những hy sinh, những vất vả mệt nhọc của vợ đã bỏ ra vì gia đình. Vì là người dưng nên những bữa cơm, những việc nhà, ngay cả chuyện sinh con đẻ cái của vợ với đàn ông cũng chỉ là bổn phận không hơn không kém. Vì là người dưng nên đau ốm tự mua thuốc, vui buồn tự mình an ủi, khóc thì tự mình lau nước mắt.

Đàn ông lạ lắm. Nhiều khi là chồng, là cha nhưng lại trọng thiên hạ, trọng những mối quan hệ ngoài đường hơn vợ con ở nhà. Nhiều người đàn ông có tính sĩ diện hão, vợ con ở nhà chưa chắc đã có được miếng ngon nhưng trong túi có tiền lại vung tay đi mời thiên hạ. Vợ ở nhà, nhờ đỡ việc gì cũng mặt nặng mày nhẹ nhưng với những người phụ nữ ngoài đường thì lại sốt sắng không thôi. Là đàn ông nông cạn hay là vì bản thân họ không đủ sáng suốt để nhận ra ai là người thực sự quan trọng với mình?

Với đàn bà, cô đơn nhất trong hôn nhân là bị chồng đối đãi như người dưng nước lã - Ảnh 2
Đàn ông nhiều khi trọng thiên hạ hơn vợ con ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà không cần một người đàn ông quá nhiều tiền, không cần một người quá giàu sang, xa hoa. Điều họ cần nhất chỉ là một người chồng tốt. Một người chồng rất đỗi bình thường như những người đàn ông khác. Chẳng cần làm những việc lớn lao vĩ đại, chỉ cần nhận thấy người đàn bà bên cạnh mình cần những điều thật nhỏ bé. Chỉ cần đi làm về trễ, anh cắm hộ nồi cơm. Chỉ cần anh chẳng ngại ngần xắn tay giúp vợ nhặt rau, đổ rác. Chỉ cần anh thấy vợ mình mệt mỏi, bất ổn mà hỏi han, an ủi vài câu.

Cái cô đơn nhất với đàn bà không phải thiếu son phấn, thiếu váy đẹp mà chính là có chồng mà bị đối đãi với nhau như người dưng. Cái cảm giác có chồng mà không hề được thấu cảm, được quan tâm với phụ nữ rất day dứt và đau lòng. Rồi dần dần, họ sẽ không còn hy vọng, không còn mong chồng thay đổi nữa. Lửa thương yêu trong lòng đã tắt, đàn bà trở nên im lặng và lòng dạ lạnh lẽo.

Với đàn bà, cô đơn nhất trong hôn nhân là bị chồng đối đãi như người dưng nước lã - Ảnh 3
Đối xử với vợ như người dưng rồi đàn ông sẽ chẳng còn mái ấm để quay về - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đều nói rằng họ cần một mái ấm, cần một gia đình nhưng họ lại không hề biết người vợ của mình cần gì muốn gì. Đàn ông nhiều khi trách phụ nữ vô tình nhưng không hề biết chính mình đã khiến vợ trở thành người phụ nữ lặng câm như vậy. Cứ đối xử với vợ như người dưng, rồi cuối cùng đàn ông sẽ không còn mái ấm để quay về.

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