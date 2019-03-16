Lăng nhăng rồi bảo ‘đàn ông ai cũng thế’: Sự ngụy biện của lòng tham vô đáy

Cuộc đời này có nhiều thứ quan trọng hơn bản năng thể xác rất nhiều. Đó là gia đình, là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, là ăn đời ở kiếp với nhau chứ không phải vài ba giây phút của thể xác.

Có lẽ, hơn một lần chúng ta được nghe những người đàn ông ngụy biện về tội lỗi ngoại tình của mình. Đa phần họ đều xem nhẹ việc thể xác, xem đó chẳng có gì quan trọng để phải đem ra phán xét, tranh luận đúng sai. Nhiều người đàn ông còn ra vẻ bản thân mình biết điều, biết suy nghĩ sâu xa rằng: “Chúng tôi ăn chơi nhưng không hề bỏ vợ”. Một vài người khác còn ngụy biện cho mình, đổ thừa cho phụ nữ quá khắt khe, quá bảo thủ: “Đàn ông tự ngàn đời nay ai chẳng thế. Sao các cô cứ làm quá lên để làm gì?”.

Đàn ông thường ngụy biện về thói lăng nhăng của mình - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ đúng khi nói rằng đàn ông trọng thể xác, coi trọng chuyện tình dục. Thế nhưng, đem lí do đó để ngụy biện thì khác nào cánh đàn ông trăng hoa tự nhận trong con người mình chữ Con lớn hơn chữ Người. Là người đàn ông, bản lĩnh nhất không phải tính xem mình lên giường với bao nhiêu cô, phá trinh biết bao nhiêu gái trẻ mà là biết kiềm chế bản năng trong con người mình. Đàn ông tử tế là người trân trọng người đàn bà của mình, biết đủ và biết dừng lại khi cảm thấy bản thân mình sắp sa ngã. Căn nguyên sâu xa của sự lăng nhăng, của thói ngoại tình chính là ở lòng tham vô đáy. Đàn ông đã có vợ, ra đường lại chẳng nhìn ngược ngó xuôi những cô nàng chân dài, ngực nở. Đã có vợ lại luôn thèm khát có nhân tình bên ngoài. Và có rất nhiều những gã đàn ông không chỉ có một mà có rất nhiều nhân tình bên ngoài. Không những không xấu hổ, trên những bàn nhậu còn họ khoe khoang chiến tích của mình, coi việc lên giường với nhiều người đàn bà là sự bản lĩnh và mạnh mẽ của một người đàn ông.

Ngoại tình như chiếc dây thòng lọng đang giết chết dần hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời này có nhiều thứ quan trọng hơn bản năng thể xác rất nhiều. Đó là gia đình, là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, là ăn đời ở kiếp với nhau chứ không phải vài ba giây phút của thể xác. Chung quy lại, đàn ông chẳng thể cả đời rong chơi, cả đời vùi mình trong những bữa tiệc của thể xác. Rồi thì anh cũng cần một mái nhà, cần những đứa con ngoan. Khi ốm đau bệnh tật, lúc sa cơ lại mong muốn có một người đàn bà hết lòng hết dạ vì mình. Vậy thì tại sao không trân trọng gia đình, trân trọng người đàn bà của mình để cùng nhau vun vén cho hạnh phúc? Đàn ông đi ngoại tình có ai nghĩ đến hậu quả - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình thì nông cạn vô cùng. Bởi sự tham lam ấy phải trả giá nhiều khi rất đắt, Không chỉ dừng lại ở bạc tiền cung phụng, ở thời gian, ở công sức mà đôi khi là cả gia đình, cả mái ấm. Ngoại tình như chiếc dây thòng lọng đang siết dần hạnh phúc gia đình. Bản án của ngoại tình lúc nào cũng cay nghiệt, sao đàn ông không biết sợ?

Đàn ông vô tâm chẳng yêu ai ngoài bản thân mình Đêm khuya chồng chưa về thì đàn bà hãy đóng cửa mà ngủ. Chồng đi nhậu nhẹt với bạn, chơi bời ngoài kia thì mình hãy thay một bộ váy đẹp, thoa một chút son rồi dắt con đi dạo phố. Đừng ngồi đó khóc lóc, than trách chồng rồi chẳng nhận được gì ngoài sự xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lang-nhang-roi-bao-dan-ong-ai-cung-the-su-nguy-bien-cua-long-tham-vo-day-318522.html