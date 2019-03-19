Tâm sự của đàn ông yêu đàn bà từng ly hôn: Tôi trân trọng quá khứ khổ đau của cô ấy

Tâm sự gia đình 19/03/2019 10:28

Tôi thương cô ấy thật lòng. Thương cả những nỗi đau và ám ảnh trong quá khứ. Biết được cô ấy từng bị đối xử tệ, từng bị đánh đập, tôi càng mong muốn được bù đắp lại những nỗi đau đó.

Tôi là người đàn ông không quá nổi trội nhưng vây quanh tôi có rất nhiều phụ nữ. Người nào cũng tỏ ra mình dịu dàng, hiểu biết, thông minh nhưng tôi tuyệt nhiên không hề có cảm xúc. Chỉ thấy những cô gái ấy như những bông hoa giống nhau nhưng rồi chẳng đọng lại tâm trí tôi điều gì đặc sắc.

Tâm sự của đàn ông yêu đàn bà từng ly hôn: Tôi trân trọng quá khứ khổ đau của cô ấy - Ảnh 1
Tôi yêu sự sâu sắc, dịu dàng và cả sự từng trải của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi lại bị chinh phục bởi một người phụ nữ khá trầm tính. Giữa những cuộc vui chơi của công ty, cô ấy luôn tỏ ra trầm tĩnh, ít nói. Khi những cô gái khác ăn mặc điệu đà, cố tỏ ra mình nổi bật thì cô ấy lại rất giản dị. Chính sự khác biệt đó đã khiến tôi chú ý. Và rồi, tôi yêu người phụ nữ ấy bởi sự sâu sắc, dịu dàng và cả sự từng trải mà cô ấy có được.

Khi tôi ngỏ lời, cô ấy bảo rằng: “Đừng yêu một người phụ nữ một đời chồng như em. Hãy chọn một cô gái còn trẻ, rực rỡ để yêu”. Một vài người còn tưởng tôi chơi bời, trêu đùa tình cảm của cô ấy. Một vài người khác thì tặc lưỡi mỉa mai: “Yêu ai không yêu, lại đi yêu một người đàn bà đã từng có chồng".

Nhưng thiên hạ thì mặc thiên hạ, làm sao có thể dùng ba chữ “một đời chồng” để đánh giá một người phụ nữ. Phận đàn bà có ai lại chẳng mong muốn mình được bình yên, được hạnh phúc. Có ai lại chẳng muốn đi đến cuối con đường hôn nhân. Chọn ly hôn, ắt hẳn cuộc hôn nhân ấy phải mang lại cho người phụ nữ nhiều nỗi đau đớn và tổn thương.

Tâm sự của đàn ông yêu đàn bà từng ly hôn: Tôi trân trọng quá khứ khổ đau của cô ấy - Ảnh 2
Biết cô ấy có một quá khứ đau lòng, tôi càng muốn bù đắp - Ảnh minh họa: Internet

Sau này tôi mới biết cô ấy cô ấy từng có một người chồng vũ phu, nát rượu. Chồng cũ sáng xỉn chiều say, chẳng làm ra được một đồng nuôi vợ. Khi cô ấy đang mang thai, anh chồng vì không có tiền ăn nhậu đã đạp cô ấy đến mức mất con. Quá đau đớn nên cô ấy chọn cách ly hôn. Bao nhiêu năm rồi, cô ấy khép lòng mình lại. Quá khứ như một bóng ma ám ảnh, khiến cô ấy không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa.

Nhưng tôi thương cô ấy thật lòng. Thương cả những nỗi đau và ám ảnh trong quá khứ. Biết được cô ấy từng bị đối xử tệ, từng bị đánh đập, tôi càng mong muốn được bù đắp lại những nỗi đau đó. Tôi biết, cô ấy chẳng cần những xa hoa, những phù phiếm, chỉ cần một người thật lòng thật dạ. Khi nhận ra được chân tâm của tôi, cô ấy mới mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của tôi.

Yêu một người đàn bà từng ly hôn, tôi thấy mình được yên bình. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cô ấy trân trọng từng khoảnh khắc khi ở bên tôi. Ngay cả những bữa cơm, những món ăn cô ấy cũng chăm chút bằng tất cả lòng mình.

Tâm sự của đàn ông yêu đàn bà từng ly hôn: Tôi trân trọng quá khứ khổ đau của cô ấy - Ảnh 3
Tình yêu được cho đi bằng cả trái tim sẽ nhận về chân tình - Ảnh minh họa: Internet

Người đời thường nghĩ những cuộc tình hay những cuộc hôn nhân khi đàn bà đã từng ly hôn có điều gì đó khiếm khuyết, không trọn vẹn. Nhưng đã là tình cảm thì chẳng có người cũ hay người mới, tình yêu được cho đi bằng cả trái tim sẽ nhận về cả chân tình. Tôi thương người phụ nữ ấy, thương cả quá khứ đau thương mà cô ấy chịu đựng. Một người phụ nữ như vậy phải được hạnh phúc, phải được nâng niu.

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