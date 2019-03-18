Không có người chồng tốt nào muốn vợ mình phải hy sinh

Phụ nữ yêu 18/03/2019 10:40

Người chồng tốt là người biết đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để cảm thông, để thấu hiểu. Biết thương vợ nhiều hơn, biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có chứ không phải yêu cầu hai chữ trách nhiệm và bổn phận từ vợ.

Đàn ông yêu thật lòng không muốn người phụ nữ của mình phải chịu thiệt thòi, phải hy sinh bất kì điều gì. Bước vào hôn nhân cũng vậy, họ càng không muốn vợ mình phải gồng mình lên để gánh vác, để chu toàn. Đàn ông đủ thương yêu sẽ biết xót xa, biết đau lòng khi thấy vợ mình mệt nhọc. Bởi thế, thay vì yêu cầu, mong muốn vợ phải làm điều này điều kia, đàn ông sẽ cho vợ một cuộc sống thoải mái nhất, bình yên nhất.

Không có người chồng tốt nào muốn vợ mình phải hy sinh - Ảnh 1
Đàn ông yêu thật lòng, không muốn người vợ của mình phải hy sinh bất kì điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Làm vợ, làm mẹ chẳng phải là điều dễ dàng. Bao nhiêu nỗi lo toan, bao nhiêu gánh nặng phải gánh vác. Nhưng cái sai của đàn bà chúng ta là cứ cố gắng gồng mình lên để chu toàn, để làm trọn vẹn hết mọi thứ có thể. Rồi tự ru ngủ mình bằng suy nghĩ rằng chúng ta đang hy sinh vì gia đình. Phụ nữ chúng ta muốn chồng biết ơn, ghi nhận, trân trọng tất cả những cố gắng đó. Nhưng rồi, lỡ có một người chồng ích kỉ vô tâm, chúng ra lại đau lòng, khổ sở bởi những công sức mình bỏ ra chẳng đáng giá một xu trong mắt của chồng.

Với một người chồng tốt, nhà cửa thỉnh thoảng bừa bộn không là vấn đề gì nghiêm trọng. Cơm nước một vài lần không nấu, vợ chồng con cái kéo nhau ra quán cũng chẳng sao. Vợ mình có hậu đậu, có vụng về một chút thì trong mắt đàn ông thương vợ cũng chẳng là vấn đề gì to tát. Nhưng những gã đàn ông gia trưởng, vô tâm lại khác. Nhà cửa không vun vén là lỗi của vợ. Cơm nước chểnh mảng là lỗi của vợ. Con cái đau ốm, bệnh vặt liên miên là lỗi của vợ. Vợ chồng hay bất hòa cũng là lỗi của vợ nốt.

Không có người chồng tốt nào muốn vợ mình phải hy sinh - Ảnh 2
Đàn ông vô tâm, chỉ thấy ở vợ trách nhiệm và bổn phận - Ảnh minh họa: Internet

Những người chồng chưa tốt, họ luôn quàng lên vai vợ rất nhiều bổn phận, những trách nhiệm phải hoàn thành. Vợ chồng là cùng nhau san sẻ, gánh vác nhưng đàn ông quên đi mất bổn phận của mình mà lúc nào cũng to tiếng yêu cầu vợ. Và bất kì lúc nào cũng thấy chưa hài lòng họ cũng dễ dàng lên tiếng chỉ trích. Vấn đề chẳng phải vợ chưa đủ tốt mà bản thân người chồng quá ích kỉ, quá vô tâm.

Bởi thế, cứ nghĩ rằng mình dốc tâm dốc sức, gồng mình lên để vun vén để nhận về sự trân trọng của chồng là đàn bà đã sai. Nếu trong một cuộc hôn nhân, người đàn bà còn cảm thấy mình đang nhẫn nhịn, đang cam chịu, đang gồng mình thì đó chưa phải là hạnh phúc. Đừng tự huyễn hoặc, đừng tự lừa dối rằng mình đang cố gìn giữ hạnh phúc mà sống vô cùng mệt mỏi.

Không có người chồng tốt nào muốn vợ mình phải hy sinh - Ảnh 3
Người chồng tốt là người biết đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để cảm thông và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân trọn vẹn là khi cả hai cùng cố gắng, cùng vun đắp. Người chồng tốt là người biết đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để cảm thông, để thấu hiểu. Biết thương vợ nhiều hơn, biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có chứ công phải yêu cầu hai chữ trách nhiệm và bổn phận. Phụ nữ cũng hãy biết thương mình hơn, đừng sống quá hy sinh, quá nhẫn nhịn khi có một người chồng chưa đủ tốt.

Lăng nhăng rồi bảo ‘đàn ông ai cũng thế’: Sự ngụy biện của lòng tham vô đáy

Lăng nhăng rồi bảo ‘đàn ông ai cũng thế’: Sự ngụy biện của lòng tham vô đáy

Cuộc đời này có nhiều thứ quan trọng hơn bản năng thể xác rất nhiều. Đó là gia đình, là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, là ăn đời ở kiếp với nhau chứ không phải vài ba giây phút của thể xác.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết hôn nhân hạnh phúc người chồng tốt chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 56 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này