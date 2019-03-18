Không có người chồng tốt nào muốn vợ mình phải hy sinh

Người chồng tốt là người biết đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để cảm thông, để thấu hiểu. Biết thương vợ nhiều hơn, biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có chứ không phải yêu cầu hai chữ trách nhiệm và bổn phận từ vợ.

Đàn ông yêu thật lòng không muốn người phụ nữ của mình phải chịu thiệt thòi, phải hy sinh bất kì điều gì. Bước vào hôn nhân cũng vậy, họ càng không muốn vợ mình phải gồng mình lên để gánh vác, để chu toàn. Đàn ông đủ thương yêu sẽ biết xót xa, biết đau lòng khi thấy vợ mình mệt nhọc. Bởi thế, thay vì yêu cầu, mong muốn vợ phải làm điều này điều kia, đàn ông sẽ cho vợ một cuộc sống thoải mái nhất, bình yên nhất. Đàn ông yêu thật lòng, không muốn người vợ của mình phải hy sinh bất kì điều gì - Ảnh minh họa: Internet Làm vợ, làm mẹ chẳng phải là điều dễ dàng. Bao nhiêu nỗi lo toan, bao nhiêu gánh nặng phải gánh vác. Nhưng cái sai của đàn bà chúng ta là cứ cố gắng gồng mình lên để chu toàn, để làm trọn vẹn hết mọi thứ có thể. Rồi tự ru ngủ mình bằng suy nghĩ rằng chúng ta đang hy sinh vì gia đình. Phụ nữ chúng ta muốn chồng biết ơn, ghi nhận, trân trọng tất cả những cố gắng đó. Nhưng rồi, lỡ có một người chồng ích kỉ vô tâm, chúng ra lại đau lòng, khổ sở bởi những công sức mình bỏ ra chẳng đáng giá một xu trong mắt của chồng.

Với một người chồng tốt, nhà cửa thỉnh thoảng bừa bộn không là vấn đề gì nghiêm trọng. Cơm nước một vài lần không nấu, vợ chồng con cái kéo nhau ra quán cũng chẳng sao. Vợ mình có hậu đậu, có vụng về một chút thì trong mắt đàn ông thương vợ cũng chẳng là vấn đề gì to tát. Nhưng những gã đàn ông gia trưởng, vô tâm lại khác. Nhà cửa không vun vén là lỗi của vợ. Cơm nước chểnh mảng là lỗi của vợ. Con cái đau ốm, bệnh vặt liên miên là lỗi của vợ. Vợ chồng hay bất hòa cũng là lỗi của vợ nốt. Đàn ông vô tâm, chỉ thấy ở vợ trách nhiệm và bổn phận - Ảnh minh họa: Internet Những người chồng chưa tốt, họ luôn quàng lên vai vợ rất nhiều bổn phận, những trách nhiệm phải hoàn thành. Vợ chồng là cùng nhau san sẻ, gánh vác nhưng đàn ông quên đi mất bổn phận của mình mà lúc nào cũng to tiếng yêu cầu vợ. Và bất kì lúc nào cũng thấy chưa hài lòng họ cũng dễ dàng lên tiếng chỉ trích. Vấn đề chẳng phải vợ chưa đủ tốt mà bản thân người chồng quá ích kỉ, quá vô tâm.

Bởi thế, cứ nghĩ rằng mình dốc tâm dốc sức, gồng mình lên để vun vén để nhận về sự trân trọng của chồng là đàn bà đã sai. Nếu trong một cuộc hôn nhân, người đàn bà còn cảm thấy mình đang nhẫn nhịn, đang cam chịu, đang gồng mình thì đó chưa phải là hạnh phúc. Đừng tự huyễn hoặc, đừng tự lừa dối rằng mình đang cố gìn giữ hạnh phúc mà sống vô cùng mệt mỏi. Người chồng tốt là người biết đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để cảm thông và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet Hôn nhân trọn vẹn là khi cả hai cùng cố gắng, cùng vun đắp. Người chồng tốt là người biết đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để cảm thông, để thấu hiểu. Biết thương vợ nhiều hơn, biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có chứ công phải yêu cầu hai chữ trách nhiệm và bổn phận. Phụ nữ cũng hãy biết thương mình hơn, đừng sống quá hy sinh, quá nhẫn nhịn khi có một người chồng chưa đủ tốt.

Lăng nhăng rồi bảo ‘đàn ông ai cũng thế’: Sự ngụy biện của lòng tham vô đáy Cuộc đời này có nhiều thứ quan trọng hơn bản năng thể xác rất nhiều. Đó là gia đình, là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, là ăn đời ở kiếp với nhau chứ không phải vài ba giây phút của thể xác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-co-nguoi-chong-tot-nao-muon-vo-minh-phai-hy-sinh-318692.html