Đàn bà một đời chồng: Xinh đẹp khi cần, tự do khi muốn!

Đàn bà sau ly hôn, sẽ không còn những đêm mất ngủ, vò võ trong những nỗi đau và day dứt. Sẽ không còn những dằn vặt trong suy nghĩ nên bỏ hay nên níu kéo. Sẽ không còn đau đớn vì những lời lẽ xúc phạm, những câu nói như xát muối vào lòng.

Rất nhiều người đàn bà sau khi ly hôn một thời gian, họ đẹp rạng rỡ. Họ cũng tự nhận bản thân mình thảnh thơi, bình yên hơn khi bước chân khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Một người đàn bà khi tâm trí được giải phóng, khi nội tâm yên ổn thì cuộc sống sẽ rất bình yên. Nhiều người phụ nữ sau ly hôn đẹp hơn, hạnh phúc hơn khi sống với chồng - Ảnh minh họa: Internet Không gì tàn phá nhan sắc và thanh xuân của một người phụ nữ bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Những đau khổ, những dằn vặt, khổ ải, những đêm mất ngủ làm đàn bà héo úa hơn nắng mưa ngoài kia. Nhiều người bảo, chồng không tốt thì đàn bà tự làm đẹp, tự yêu thương. Vẻ đẹp bên ngoài có thể ngụy tạo bằng son phấn, những đêm mất ngủ hằn trên khóe mắt có thể che đi. Nhưng khi trong lòng không vui, nhiều bất ổn thì vẻ đẹp của đàn bà chỉ là vô sắc, vô hồn.

Làm sao có thể che giấu được nỗi buồn trong ánh mắt? Làm sao có thể che đậy đi những nỗi đau trong lòng đang chất chứa? Đàn bà có thể tìm quên trong công việc, tìm vui bên bạn bè nhưng bước về một căn nhà đầy những nỗi đau và nước mắt thì làm sao có thể bình yên? Đàn bà cầm không nổi thì buông, biết mình không được trân trọng, chỉ nhận về toàn những đắng chát thì hãy buông tay. Không cầm nổi thì buông, sống không hạnh phúc thì hãy rời đi - Ảnh minh họa: Internet Ly hôn chẳng phải là điều gì nghiêm trọng, kinh khủng trong cuộc đời người đàn bà. Đó cũng chẳng phải là kết thúc, chẳng phải là dấu chấm hết. Nghĩ một cách đơn giản, có chồng để hạnh phúc, có người đồng hành nhưng khi nhận ra bản thân không có được những điều đó thì chọn cách rời đi. Bản thân mình xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, bình yên hơn.

Ly hôn, dĩ nhiên là sẽ đau. Nhưng cái được của đàn bà chính là sự tự do. Sẽ không còn những đêm mất ngủ, vò võ trong những nỗi đau và day dứt. Sẽ không còn những dằn vặt trong suy nghĩ nên bỏ hay nên níu kéo. Sẽ không còn đau đớn vì những lời lẽ xúc phạm, những câu nói như xát muối vào lòng. Rồi đàn bà sẽ tự cởi trói cho mình, tìm thấy giấc ngủ bình yên mà bao lâu rồi chưa có được. Niềm vui ở trong tay, hạnh phúc do chính mình nắm giữ chứ chẳng phải trông đợi vào người khác. Đàn bà sau ly hôn sẽ được tự do, mà tự do chính là cánh cổng để đàn bà có được thần thái vui vẻ, tự tin. Những ngày giông bão đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc chúng ta sống một cuộc đời mà mình hằng mong muốn. Vui vẻ bên bạn bè, hạnh phúc bên con cái, đó sẽ là niềm vui thật sự chứ không hề khiếm khuyết khi sống với một người chồng tệ bạc. Xinh đẹp khi bản thân mình cần, tự do khi mình muốn mà không cần phụ thuộc vào bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một đời chồng, thay một chiếc váy đẹp, tô một chút son và bước ra đường. So với một người đàn bà ngồi khóc vì chồng thì đàn bà sau ly hôn được tự do, được bình yên hơn. Điều quý giá nhất của một người đàn bà một đời chồng chính là xinh đẹp khi bản thân mình muốn, được tự do khi bản thân mình cần, không phụ thuộc cảm xúc vào bất kì ai cả.

Không có người chồng tốt nào muốn vợ mình phải hy sinh Người chồng tốt là người biết đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để cảm thông, để thấu hiểu. Biết thương vợ nhiều hơn, biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có chứ không phải yêu cầu hai chữ trách nhiệm và bổn phận từ vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-mot-doi-chong-xinh-dep-khi-can-tu-do-khi-muon-318695.html