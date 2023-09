Đàn bà một đời chồng: Xinh đẹp khi cần, tự do khi muốn!

Ly hôn, dĩ nhiên là sẽ đau. Nhưng cái được của đàn bà chính là sự tự do. Sẽ không còn những đêm mất ngủ, vò võ trong những nỗi đau và day dứt. Sẽ không còn những dằn vặt trong suy nghĩ nên bỏ hay nên níu kéo. Sẽ không còn đau đớn vì những lời lẽ xúc phạm, những câu nói như xát muối vào lòng. Rồi đàn bà sẽ tự cởi trói cho mình, tìm thấy giấc ngủ bình yên mà bao lâu rồi chưa có được.

Niềm vui ở trong tay, hạnh phúc do chính mình nắm giữ chứ chẳng phải trông đợi vào người khác. Đàn bà sau ly hôn sẽ được tự do, mà tự do chính là cánh cổng để đàn bà có được thần thái vui vẻ, tự tin. Những ngày giông bão đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc chúng ta sống một cuộc đời mà mình hằng mong muốn. Vui vẻ bên bạn bè, hạnh phúc bên con cái, đó sẽ là niềm vui thật sự chứ không hề khiếm khuyết khi sống với một người chồng tệ bạc.

Xinh đẹp khi bản thân mình cần, tự do khi mình muốn mà không cần phụ thuộc vào bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng, thay một chiếc váy đẹp, tô một chút son và bước ra đường. So với một người đàn bà ngồi khóc vì chồng thì đàn bà sau ly hôn được tự do, được bình yên hơn. Điều quý giá nhất của một người đàn bà một đời chồng chính là xinh đẹp khi bản thân mình muốn, được tự do khi bản thân mình cần, không phụ thuộc cảm xúc vào bất kì ai cả.