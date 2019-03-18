Đàn bà một đời chồng: Xinh đẹp khi cần, tự do khi muốn!

Tâm sự gia đình 18/03/2019 10:48

Đàn bà sau ly hôn, sẽ không còn những đêm mất ngủ, vò võ trong những nỗi đau và day dứt. Sẽ không còn những dằn vặt trong suy nghĩ nên bỏ hay nên níu kéo. Sẽ không còn đau đớn vì những lời lẽ xúc phạm, những câu nói như xát muối vào lòng.

Rất nhiều người đàn bà sau khi ly hôn một thời gian, họ đẹp rạng rỡ. Họ cũng tự nhận bản thân mình thảnh thơi, bình yên hơn khi bước chân khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Một người đàn bà khi tâm trí được giải phóng, khi nội tâm yên ổn thì cuộc sống sẽ rất bình yên.

Đàn bà một đời chồng: Xinh đẹp khi cần, tự do khi muốn! - Ảnh 1
Nhiều người phụ nữ sau ly hôn đẹp hơn, hạnh phúc hơn khi sống với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không gì tàn phá nhan sắc và thanh xuân của một người phụ nữ bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Những đau khổ, những dằn vặt, khổ ải, những đêm mất ngủ làm đàn bà héo úa hơn nắng mưa ngoài kia. Nhiều người bảo, chồng không tốt thì đàn bà tự làm đẹp, tự yêu thương. Vẻ đẹp bên ngoài có thể ngụy tạo bằng son phấn, những đêm mất ngủ hằn trên khóe mắt có thể che đi. Nhưng khi trong lòng không vui, nhiều bất ổn thì vẻ đẹp của đàn bà chỉ là vô sắc, vô hồn.

Làm sao có thể che giấu được nỗi buồn trong ánh mắt? Làm sao có thể che đậy đi những nỗi đau trong lòng đang chất chứa? Đàn bà có thể tìm quên trong công việc, tìm vui bên bạn bè nhưng bước về một căn nhà đầy những nỗi đau và nước mắt thì làm sao có thể bình yên? Đàn bà cầm không nổi thì buông, biết mình không được trân trọng, chỉ nhận về toàn những đắng chát thì hãy buông tay.

Đàn bà một đời chồng: Xinh đẹp khi cần, tự do khi muốn! - Ảnh 2
Không cầm nổi thì buông, sống không hạnh phúc thì hãy rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn chẳng phải là điều gì nghiêm trọng, kinh khủng trong cuộc đời người đàn bà. Đó cũng chẳng phải là kết thúc, chẳng phải là dấu chấm hết. Nghĩ một cách đơn giản, có chồng để hạnh phúc, có người đồng hành nhưng khi nhận ra bản thân không có được những điều đó thì chọn cách rời đi. Bản thân mình xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, bình yên hơn.

Ly hôn, dĩ nhiên là sẽ đau. Nhưng cái được của đàn bà chính là sự tự do. Sẽ không còn những đêm mất ngủ, vò võ trong những nỗi đau và day dứt. Sẽ không còn những dằn vặt trong suy nghĩ nên bỏ hay nên níu kéo. Sẽ không còn đau đớn vì những lời lẽ xúc phạm, những câu nói như xát muối vào lòng. Rồi đàn bà sẽ tự cởi trói cho mình, tìm thấy giấc ngủ bình yên mà bao lâu rồi chưa có được.

Niềm vui ở trong tay, hạnh phúc do chính mình nắm giữ chứ chẳng phải trông đợi vào người khác. Đàn bà sau ly hôn sẽ được tự do, mà tự do chính là cánh cổng để đàn bà có được thần thái vui vẻ, tự tin. Những ngày giông bão đã qua rồi, bây giờ sẽ là lúc chúng ta sống một cuộc đời mà mình hằng mong muốn. Vui vẻ bên bạn bè, hạnh phúc bên con cái, đó sẽ là niềm vui thật sự chứ không hề khiếm khuyết khi sống với một người chồng tệ bạc.

Đàn bà một đời chồng: Xinh đẹp khi cần, tự do khi muốn! - Ảnh 3
Xinh đẹp khi bản thân mình cần, tự do khi mình muốn mà không cần phụ thuộc vào bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng, thay một chiếc váy đẹp, tô một chút son và bước ra đường. So với một người đàn bà ngồi khóc vì chồng thì đàn bà sau ly hôn được tự do, được bình yên hơn. Điều quý giá nhất của một người đàn bà một đời chồng chính là xinh đẹp khi bản thân mình muốn, được tự do khi bản thân mình cần, không phụ thuộc cảm xúc vào bất kì ai cả.

Không có người chồng tốt nào muốn vợ mình phải hy sinh

Không có người chồng tốt nào muốn vợ mình phải hy sinh

Người chồng tốt là người biết đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để cảm thông, để thấu hiểu. Biết thương vợ nhiều hơn, biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có chứ không phải yêu cầu hai chữ trách nhiệm và bổn phận từ vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà một đời chồng đàn bà sau ly hôn mẹ đơn thân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động