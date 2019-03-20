Gửi người thứ ba: Đừng biến mình thành nơi mua vui cho đàn ông thèm của lạ

Là phụ nữ, hãy khôn ngoan mà tránh xa đàn ông có vợ. Đừng biến mình thành thú tiêu khiển, là nơi mua vui cho những gã đàn ông tham lam, ham của lạ. Đừng bao giờ nghĩ đàn ông có vợ sẽ thật lòng thật dạ yêu một ai đó.

Người đời có câu: “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người”. Đàn ông là thế, luôn thích mới lạ, luôn thèm cảm giác mới mẻ của những mối tình ngoài luồng. Với họ, nhân tình giống như một món ăn lạ, một ly nước mát giữa cơn thèm khát của lạ. Nhưng rồi, món ăn dẫu ngon đến mấy, ly nước dẫu mát lành đến đâu cũng chỉ là qua đường, là lót dạ. Rồi đàn ông sẽ quay về với gia đình, với vợ con ở nhà mà thâm tâm chẳng hề bận lòng về cơn say nắng hay mối tình bên ngoài kia. Đàn ông ngoại tình bởi thèm của lạ, thích cảm giác mới mẻ trong những mối tình ngoài luồng - Ảnh minh họa: Internet Trong mắt những cô gái chưa chồng, đàn ông có vợ rất “có giá”. Họ tâm lý, trưởng thành, biết cách chiều lòng phụ nữ. Biết phụ nữ cần gì và muốn gì nên luôn rót vào tai những lời ngọt ngào, ong bướm. Đàn bà khôn ngoan hiểu rằng, bông hoa đã có chủ thì đừng dại đụng đến, đàn ông có vợ thì đừng ngu ngốc dính vào. Nhưng khốn khổ thay, trên đời này vẫn có rất nhiều cô gái ngây thơ, dại khờ đi tin vào tình yêu của người đàn ông có vợ. Tin rằng mình là tình yêu đích thực, tin rằng mình có được tình cảm chân thành, khắc cốt ghi tâm.

Đàn ông ngoại tình rất giỏi diễn. Họ luôn đóng vai mình có một cuộc hôn nhân bất hạnh, có một người vợ chưa đủ tốt ở nhà. Họ luôn tỏ ra trân quý nhân tình, luôn miệng bảo rằng đây là tình yêu đích thực của cuộc đời họ. Nhân tình thì ngây thơ tin hết. Lại ra sức bù đắp, thương yêu vì nghĩ rằng anh ta có một cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Nhưng người thứ ba nên nhớ: Trên đời này không có người đàn ông nào tay ôm nhân tình mà miệng bảo rằng mình yêu vợ. Ngược lại, anh ta sẽ ra sức vẽ nên một hình ảnh xấu xí, bất toàn về người vợ ở nhà. Một người đàn ông phản bội vợ đi ngoại tình, nói xấu vợ hết lần này đến lần khác thì các cô tin ở điểm nào?

Trên đời này không có người đàn ông nào ôm nhân tình mà miệng bảo rằng yêu vợ - Ảnh minh họa: Internet Điều đàn ông đi ngoại tình cần chẳng phải là tình yêu đích thực, là sự quan tâm yêu thương như miệng họ nói. Điều họ cần chỉ gói gọn hai chữ: Tình dục. Họ cần những cô gái trẻ đẹp, mơn mởn thanh xuân. Họ cần eo thon, cần làn da mịn màng. Tất cả những điều đó đem lại cho họ khoái cảm khi ở trên giường. Lao vào một mối quan hệ với đàn ông có vợ, phụ nữ chỉ thiệt thòi mà chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ không được công khai, phải lén lút gặp nhau như những kẻ trộm. Vui buồn, sướng khổ gì tự mình âm thầm chịu đựng mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Rồi khi đàn ông ruồng rẫy, lại cắn răng mà chịu bởi nói ra ai sẽ cảm thông, sẽ thấu hiểu cho một kẻ đi ngủ với chồng người khác? Phụ nữ khôn ngoan hãy tránh xa đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, hãy khôn ngoan mà tránh xa đàn ông có vợ. Đừng biến mình thành thú tiêu khiển, là nơi mua vui cho gã đàn ông tham lam, ham của lạ. Đừng bao giờ nghĩ đàn ông có vợ sẽ thật lòng thật dạ yêu một ai đó. Đàn bà hơn nhau ở sự lựa chọn. Lựa chọn làm người thứ ba là lựa chọn sai lầm và ngu ngốc nhất trên đời.

Là phụ nữ, đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà bạc đãi chính mình Phụ nữ không cần hạnh phúc hơn ai, chỉ cần hạnh phúc hơn kẻ phản bội mình là được. Để khi năm tháng qua đi, vô tình có gặp lại anh ta cũng thấy ngỡ ngàng, nuối tiếc. Đàn ông nhiều khi rất tự phụ, tự huyễn hoặc mình về sự quan trọng của bản thân, nghĩ sau khi chia tay người phụ nữ sẽ đau khổ kéo dài.

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