Là phụ nữ, đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà bạc đãi chính mình

Tâm sự gia đình 19/03/2019 10:26

Phụ nữ không cần hạnh phúc hơn ai, chỉ cần hạnh phúc hơn kẻ phản bội mình là được. Để khi năm tháng qua đi, vô tình có gặp lại anh ta cũng thấy ngỡ ngàng, nuối tiếc. Đàn ông nhiều khi rất tự phụ, tự huyễn hoặc mình về sự quan trọng của bản thân, nghĩ sau khi chia tay người phụ nữ sẽ đau khổ kéo dài.

Xung quanh chúng ta, không ít những cô gái nhân danh tình yêu mà làm những điều ngu ngốc và hết sức khờ dại. Vì sự phụ bạc của đàn ông mà quay ra bạc đãi chính bản thân mình. Có người bị phản bội, chẳng thiết ăn uống, giày vò mình trong những nỗi đau. Có người cắt tay, uống thuốc, tệ hơn nữa là có người nhảy cầu tự tử. Để làm gì hả các cô gái?

Là phụ nữ, đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà bạc đãi chính mình - Ảnh 1
Sau khi tình yêu tan vỡ, nhiều cô gái làm những điều hết sức nông nổi và khờ dại - Ảnh minh họa: Internet

Để người đàn ông cảm thấy xót xa, đau đớn vì đã bội bạc phụ tình ư? Để chờ mong người đàn ông cảm thấy tội nghiệp mà quay về? Hay để anh ta sẽ phải day dứt, hối hận suốt đời? Không đâu, đàn ông một khi đã không coi trọng, đã dứt áo ra đi thì người phụ nữ với anh ta đã chẳng còn quan trọng. Đau hay không đau, khổ sở hay tuyệt vọng với anh ta cũng chẳng nghĩa lí gì. Trong khi các cô đang đang khổ, đang hành hạ bản thân thì anh ta đang vui vẻ, một vài ngày lại có tình mới.

Phụ nữ muôn đời thua đàn ông chính là ở trái tim yếu mềm. Yêu là phải dốc tâm dốc sức dốc lòng, bởi thế khi bị phụ bạc, tình yêu tan vỡ thường không thoát khỏi sự đau buồn. Nhưng buồn không có nghĩa là bi lụy, là hành động dại khờ, ngu ngốc. Năm tháng qua đi, chẳng có nỗi đau nào không thể lành. Cuộc đời còn nhiều điều đáng để ta bận tâm, trân trọng hơn là một người đàn ông giờ đã thành người dưng nước lã.

Là phụ nữ, đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà bạc đãi chính mình - Ảnh 2
Gia đình, bạn bè, công việc, nhan sắc là thứ để phụ nữ trân trọng hơn là một kẻ đã ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Khóc rồi lau nước mắt, đừng để bản thân đắm chìm trong sự tuyệt vọng mà chẳng thể thoát ra được. Gia đình, bạn bè, công việc, nhan sắc… là thứ đáng để người phụ nữ yêu thương và trân trọng. Cách trả thù tốt nhất, cao tay nhất với kẻ phụ tình chính là sự vui vẻ, hạnh phúc của mình. Tìm vui bên bạn bè, tìm quên trong công việc, đừng để bản thân mình quá nhàn rỗi bởi khi đó nỗi buồn lại kéo đến. Có nhiều tiền, có nhan sắc, có bạn bè, khi đó cuộc sống của phụ nữ tự khắc sẽ vui.

Phụ nữ không cần hạnh phúc hơn ai, chỉ cần hạnh phúc hơn kẻ phản bội mình là được. Để khi năm tháng qua đi, vô tình có gặp lại anh ta cũng thấy ngỡ ngàng, nuối tiếc. Đàn ông nhiều khi rất tự phụ, tự huyễn hoặc mình về sự quan trọng của bản thân. Anh ta nghĩ rằng sự ra đi của mình sẽ khiến người phụ nữ đau đớn, tổn thương kéo dài. Thậm chí, anh ta nghĩ rằng mình quan trọng tới mức, người phụ nữ sẽ chẳng có thể yêu được ai, chẳng thể có hạnh phúc mới.

Là phụ nữ, đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà bạc đãi chính mình - Ảnh 3
Phụ nữ chúng ta hãy ra sức làm đẹp, ra sức kiếm tiền và yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, vẻ đẹp rạng ngời, hạnh phúc và thành công của người phụ nữ là thứ khiến cho kẻ phản bội bị tổn thương nhiều nhất. Phụ nữ chúng ta hãy cứ yêu thương bản thân mình, ra sức kiếm tiền, ra sức làm đẹp. Đừng vì một kẻ không xứng đáng mà buông xuôi cuộc đời mình.

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