Tâm sự đàn ông ngoại tình: Vì một người đàn bà ngoài đường tôi đã bán rẻ nghĩa vợ chồng

Tâm sự gia đình 20/03/2019 11:35

Là đàn ông, đã ăn vụng được một lần thì khó lòng dừng lại. Càng về sau, cảm giác hối hận của tôi không còn. Tôi chỉ nghĩ làm sao mình đừng quên trách nhiệm làm chồng, làm cha là được.

Cái sai của tôi chính là nghĩ rằng những người đàn bà ngoài kia chỉ là những cuộc vui chơi qua đường. Ăn chơi nhưng tôi không bao giờ bỏ bê gia đình, vẫn hoàn thành trách nhiệm và bổn phận làm chồng, làm cha. Tôi nghĩ khi mình giữ kín, không ai hay biết thì làm sao mà ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của mình? Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, khi vợ phát hiện ra tôi vụng trộm bên ngoài, cô ấy đã quyết định ly hôn.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Vì một người đàn bà ngoài đường tôi đã bán rẻ nghĩa vợ chồng - Ảnh 1
Tôi nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là những cuộc vui chơi qua đường - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một cuộc sống gia đình rất đỗi bình thường. Vợ tôi hiền lành, giỏi vun vén, hai đứa con trai đều đang học trung học. Công việc của tôi cũng không kiếm được nhiều tiền nhưng nói chung ổn định. Với một người không quá nhiều tham vọng thì có một mái nhà, một công việc như vậy coi như cũng đã hài lòng. Những buổi chiều, tôi và bạn bè hay rủ rê nhau nhậu nhẹt, làm vài ly cho mát rồi mới thủng thẳng về nhà.

Từ những cuộc nhậu tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy mà sinh ra chuyện. Bạn bè của tôi hay kể về những chiến tích em út bên ngoài. Họ cặp với nhân viên cùng công ty, ăn bánh trả tiền bên ngoài đều có đủ cả. Họ bảo rằng làm thằng đàn ông phải đổi gió, tìm kiếm sự mới lạ mới có thể tìm kiếm được niềm vui và thăng hoa trong công việc. Ban đầu tôi cũng chỉ ngồi im mà nghe. Nhưng nghe riết, những suy nghĩ đó in vào đầu mình lúc nào không hay.

Họ cũng bảo tôi đàn ông mà nhát như cáy. Sống phải biết hưởng thụ và tự tạo niềm vui cho mình. Một hôm, đang nhậu, một người bạn gọi điện cho vài cô em chân dài đến quán. Họ bảo một cô gái ngồi với tôi. Cô này trắng trẻo, xinh đẹp, ăn nói dạ thưa rất ngọt ngào. Sau cuộc nhậu, mọi người kéo nhau đi nhà nghỉ. Thấy tôi phân vân, họ cười: “Ma không biết quỷ chẳng hay thì làm sao bà vợ ở nhà biết được”.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Vì một người đàn bà ngoài đường tôi đã bán rẻ nghĩa vợ chồng - Ảnh 2
Đàn ông một khi đã ăn vụng một lần thì rất khó lòng dừng lại - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, tôi đã phản bội vợ mình. Sau cuộc ái ân, lòng tôi tràn ngập hối hận. Nhưng rồi, khi thấy vợ chẳng mảy may nghi ngờ, cuộc sống gia đình chẳng có gì thay đổi tôi lại tiếp tục lao vào trò “ăn bánh trả tiền” bên ngoài. Thú thật, là đàn ông, đã ăn vụng được một lần thì khó lòng dừng lại. Càng về sau, cảm giác hối hận của tôi không còn. Tôi chỉ nghĩ làm sao mình đừng quên trách nhiệm làm chồng, làm cha là được.

Nhưng rồi, vợ phát hiện ra chuyện ăn vụng của tôi khi đọc được những tin nhắn rủ nhau đi nhà nghỉ trong khách sạn. Cô ấy đau đớn và khóc lóc khổ sở. Tôi tưởng chừng chỉ cần xin lỗi, cầu xin tha thứ là mọi chuyện êm xuôi. Nhưng vợ tôi sau khi bình tĩnh lại đã cương quyết đòi ly hôn. Hai đứa con đã lớn chọn sống với mẹ. Mọi chuyện đổ bể ra, tôi xấu hổ với các con, với cha mẹ, họ hàng.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Vì một người đàn bà ngoài đường tôi đã bán rẻ nghĩa vợ chồng - Ảnh 3
Tôi phải trả một cái giá quá đắt cho những cuộc vui bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi là người phụ nữ nhu mì, đã hết lòng vun vén cho gia đình. Chỉ vì sự nông cạn của mình mà tôi đã chà đạp lên nghĩa vợ chồng. Vì vài ba phút giây ham mê thể xác mà phải trả một cái giá quá đắt. Bây giờ có hối, cũng đã quá muộn màng.

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