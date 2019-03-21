Tâm sự của người con trai có cha ngoại tình: Tôi đau lòng khi thấy mẹ mình khóc

Tâm sự gia đình 21/03/2019 11:00

Tôi đã khuyên mẹ, nếu đau lòng quá thì về nhà ngoại. Nếu cảm thấy không thể tha thứ được thì đừng vì anh em chúng tôi mà chịu đựng ở lại. Nếu mẹ chọn phương án ly hôn, tôi sẵn sàng ủng hộ.

Tôi năm nay là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Chỉ vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp. Lâu nay, tôi luôn cố gắng học hành, mong ra trường kiếm được một công việc tốt để giúp đỡ gia đình. Ba mẹ tôi đã làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi anh em tôi ăn học. Dưới tôi còn có một em gái đang học lớp 9. Thế nhưng, tương lai trước mắt đang rộng mở bỗng tối sầm lại khi mẹ phát hiện ba có nhân tình bên ngoài.

Tâm sự của người con trai có cha ngoại tình: Tôi đau lòng khi thấy mẹ mình khóc - Ảnh 1
Ba tôi có nhân tình bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Đau lòng thay, đó là người phụ nữ hay đến nhà tôi chơi mỗi dịp có lễ, tiệc. Cô này làm chung với công ty ba tôi. Cô ta hay hăng hái giúp đỡ mẹ tôi nấu nướng, dọn dẹp. Còn chị em ngọt xớt với mẹ. Tôi đã từng nghĩ tốt về cô ta. Ai ngờ, trước mặt họ là đồng nghiệp, sau lưng lại làm cái trò vụng trộm ấy.

Họ qua lại với nhau nhiều năm mà gia đình tôi chẳng ai hay biết. Ba tôi lâu nay vẫn là người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình. Nếu hôm ấy, không có người quen tình cờ nhìn thấy ba tôi chở cô ta vào khách sạn thì chúng tôi đã không hề biết những việc làm mờ ám của họ. Khi biết được chuyện đó, tôi vẫn không thể tin. Chỉ khi mẹ tôi bảo đó là sự thật tôi mới sững sờ. Người cha mà tôi luôn tôn sùng và kính trọng lại sống giả dối như vậy sao?

Gia đình của tôi lúc trước rất êm ấm. Tuy không giàu có nhưng tôi luôn tự hào về cha mẹ của mình. Tôi lớn lên với những bữa cơm ấm cúng rộn tiếng cười. Thâm tâm tôi, ba là hình mẫu để tôi hướng tới. Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ. Gia đình tôi bắt đầu xáo trộn. Ba tôi vì xấu hổ, lao vào rượu chè. Mẹ tôi đau khổ đến rộc người. Anh em chúng tôi chỉ biết len lén nhìn nhau.

Tâm sự của người con trai có cha ngoại tình: Tôi đau lòng khi thấy mẹ mình khóc - Ảnh 2
Mẹ tôi đã hy sinh, đã dốc lòng dốc sức vì gia đình mà ba tôi lại đành lòng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Rồi ba mẹ tôi cãi nhau, to tiếng thường xuyên. Ba đổ thừa cho mẹ tôi già nua, xấu xí, không biết chiều chồng. Tôi thấy mẹ khóc lặng, gương mặt vừa đau khổ vừa bất lực khi nghe những gì ba nói. Tôi đủ lớn để hiểu những nỗi đau trong lòng mẹ. Những đêm khuya mẹ không ngủ. Những bữa cơm diễn ra trong câm lặng, miếng cơm trong miệng mẹ cũng khô khốc. Nhiều lúc mẹ trào nước mắt nhưng sợ anh em tôi nhìn thấy lại lau đi.

Tôi thương mẹ vô cùng. Người đàn bà cả đời lấy chồng con làm lẽ sống cho mình. Hiếm khi nào mẹ mua quần áo mới, mua thứ gì riêng cho bản thân mình. Là phụ nữ nhưng mẹ chẳng có lấy một thỏi son. Chẳng lẽ sống hy sinh, dốc tâm dốc sức cho gia đình như vậy mà ba tôi vẫn thấy chưa đủ hay sao? Khi mẹ tôi già đi, ba lại chê bai mà cặp với người phụ nữ khác.

Tâm sự của người con trai có cha ngoại tình: Tôi đau lòng khi thấy mẹ mình khóc - Ảnh 3
Nếu mẹ chọn cách rời đi, tôi sẵn sàng ủng hộ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã khuyên mẹ, nếu đau lòng quá thì về nhà ngoại. Nếu cảm thấy không thể tha thứ được thì đừng vì anh em chúng tôi mà chịu đựng ở lại. Nếu mẹ chọn phương án ly hôn, tôi sẵn sàng ủng hộ. Tôi mong mẹ mình hạnh phúc, mong mẹ bình yên hơn ai hết. Và tôi sẽ là người đàn ông yêu thương và bù đắp lại những nỗi đau mà mẹ mình đã phải chịu đựng.

Đằng sau một cuộc hôn nhân thất bại luôn có bóng dáng một người đàn ông vô tâm, vô tình

Đằng sau một cuộc hôn nhân thất bại luôn có bóng dáng một người đàn ông vô tâm, vô tình

Đằng sau một cuộc ly hôn là những nỗi đau, những nỗi xót xa của phận đàn bà mà không phải ai cũng thấu hiểu. Những tổn thương ấy cũng chẳng dễ nói lên thành lời cho người ngoài cuộc. Chỉ biết đã đau, đã khổ ải, đã chịu muôn vàn vết thương rồi đàn bà mới chịu rời đi.

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