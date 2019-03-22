Đàn bà 40: Trong túi có tiền đời tự khắc sẽ bình yên

Phụ nữ trẻ thường sợ ế, sợ già, sợ cô đơn, sợ cưới nhầm chồng. Đàn bà 40 không sợ gì cả ngoài sợ thiếu tiền. Họ chẳng hề thực dụng mà sống rất thực tế. Bởi vậy, họ ra sức và nỗ lực kiếm càng nhiều tiền càng tốt.

Phụ nữ chưa từng trải, thường ước ao cuộc đời mình có nhiều thứ. Khi chưa gặp nhiều trắc trở, chưa gặp nhiều chuyện trái ngang họ thường nghĩ cuộc đời này đẹp lắm, hoàn hảo lắm. Họ mong có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, có một người chồng tử tế thương yêu, có nhiều bạn bè, có một cuộc sống bình yên… Nhưng càng từng trải, càng nếm trải nhiều đắng chát mới nhận ra cuộc đời chẳng có ai đạt được tất cả những điều đó. Đàn bà có thể không có nhiều thứ nhưng nhất định phải có tiền - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 40 tuổi, họ nhận ra rằng bạn bè không cần có nhiều, chồng chẳng phải lúc nào lòng dạ cũng hướng về mình. Họ nhận ra hôn nhân không phải lúc nào cũng là thương yêu, là hạnh phúc. Đàn bà càng bước vào hôn nhân nhiều năm, tâm can thấm đẫm những nỗi cô đơn, gánh bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận trên vai. Và đàn bà nhận ra rằng, họ có thể không có nhiều thứ nhưng nhất định phải có Tiền.

Không phải chồng hay bất kì một người nào đó sẽ mang lại hạnh phúc, bình yên cho mình. Đàn bà chỉ cần trong túi có tiền, cuộc đời tự khắc sẽ bình yên. Khi đó, đàn bà không sợ một cuộc sống quá cô đơn hay tẻ nhạt. Không sợ bản thân mình chẳng có nhiều bạn bè sẽ cô đơn vô cùng. Càng không sợ khi rời bỏ một người chồng bạc bẽo mình sẽ khổ sở, đau buồn. Đàn bà có thể không có nhan sắc, không có chồng nhưng dứt khoát phải có tiền. Khi đó, mọi lời nói và hành động của đàn bà sẽ trở nên có giá trị trong mắt người khác. Không có tiền, người đời nhìn vào sẽ thấy mình chỉ là một người đàn bà tầm thường, ăn bám chồng. Không có tiền, dĩ nhiên chồng sẽ không coi trọng. Hôn nhân sẽ không bao giờ có được sự bình đẳng nếu phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ và không hề làm ra tiền.

Khi có tiền, ta chẳng sợ một cuộc sống cô đơn hay phải rời xa một người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Khi có tiền, phụ nữ sẽ sống một cuộc đời mà mình mong muốn. Một ngày muốn làm biếng, chẳng thiết làm gì thì cũng chẳng ai dám mở miệng chê bai. Khi ta muốn sống độc thân, chẳng ai dám hối thúc kết hôn. Ta chẳng sợ lỡ chẳng may chồng một ngày sẽ tệ bạc hay ngoại tình thì đời mình sẽ chẳng biết sống ra sao. Có tiền để nuôi con, để báo hiếu cha mẹ, để cho những người mình thương yêu những gì tốt nhất. Có tiền, phụ nữ mới có thể yêu thương bản thân mình trọn vẹn nhất. Một người phụ nữ trong túi có tiền, dù hoàn cảnh bi đát nào xảy ra vẫn tốt hơn một người phụ nữ nghèo. Không có bạn bè thì thiếu gì cách để tìm vui. Không có chồng thì đi làm đẹp, đi ăn uống, đi du lịch… Phụ nữ 40 không sợ gì hết ngoài sợ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trẻ thường sợ ế, sợ già, sợ cô đơn, sợ cưới nhầm chồng. Đàn bà 40 không sợ gì cả ngoài sợ thiếu tiền. Họ chẳng hề thực dụng mà sống rất thực tế. Bởi vậy, họ ra sức và nỗ lực kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Khi có tiền, tự khắc sẽ có một cuộc sống dễ dàng và bình yên.

Đằng sau một cuộc hôn nhân thất bại luôn có bóng dáng một người đàn ông vô tâm, vô tình Đằng sau một cuộc ly hôn là những nỗi đau, những nỗi xót xa của phận đàn bà mà không phải ai cũng thấu hiểu. Những tổn thương ấy cũng chẳng dễ nói lên thành lời cho người ngoài cuộc. Chỉ biết đã đau, đã khổ ải, đã chịu muôn vàn vết thương rồi đàn bà mới chịu rời đi.

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