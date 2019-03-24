Nếu yêu sai người thì hãy chia tay chứ đừng dại dột bước vào hôn nhân để rồi khổ sở cả đời

Trong tình yêu, phụ nữ rất cố chấp. Cứ nghĩ rằng có thể dùng trái tim của mình để thay đổi, để cảm hóa một con người. Cứ nghĩ khi bước vào hôn nhân, người đàn ông tự khắc sẽ có trách nhiệm với vợ con, với gia đình. Nhưng nghĩ như thế là phụ nữ chúng ta đã sai rồi.

Phụ nữ khi yêu thật lòng thường nhìn mọi thứ dưới lăng kính màu hồng. Dẫu người đàn ông còn nhiều khiếm khuyết như lười biếng, vô tâm, ích kỉ nhưng phụ nữ vẫn bao dung và xem nhẹ. “Nhân vô thập toàn”, con người ai cũng những điểm không tốt. Nhưng nếu lỡ yêu phải một người đàn ông chỉ gây ra cho mình tổn thương và nước mắt thì tốt nhất nên buông tay. Đừng dại dột cưới một người đàn ông như thế, bởi sớm hay muộn cũng sẽ nhận về muôn vàn khổ sở. Nếu yêu phải một người chỉ gây cho mình những tổn thương và nước mắt thì hãy chia tay - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người bạn thân. Ngay từ lúc yêu nhau, người yêu của bạn đã là một kẻ nghiện cờ bạc. Mọi người khuyên bạn nên chia tay vì yêu một người như vậy sẽ không có hạnh phúc. Nhưng bạn tôi bảo rằng, bạn đã dành cả con tim cho người ấy. Bạn tôi nghĩ rằng, khi kết hôn, có vợ có con anh ấy sẽ thay đổi. Bạn bảo rằng bằng tình yêu của mình có thể thay đổi được con người đó thành người biết chăm lo, thương yêu gia đình.

Bạn quyết định kết hôn. Hạnh phúc chưa cảm nhận được, đã thấy bạn khóc lóc, khổ sở vì chồng không lo làm ăn, đi cờ bạc suốt ngày. Chồng bạn như con thiêu thân, cứ thua lại càng muốn gỡ. Tiền bạc, những thứ đáng giá trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Khi bạn bụng mang dạ chửa, chồng vẫn nhẫn tâm bán lấy chỉ vàng cuối cùng bạn để dành để đi đánh bạc. Tiền bạc không có, chồng lại đổ đốn, đứa con lại sắp chào đời, bạn rơi vào cảnh túng quẫn và bế tắc. Bạn bảo, nếu thời gian quay lại sẽ không dại dột mà cưới anh ta làm chồng. Nhiều phụ nữ ước ao giá thời gian quay trở lại họ sẽ không lấy người đàn ông đó làm chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta trong tình yêu rất cố chấp. Cứ nghĩ rằng có thể dùng trái tim của mình để thay đổi, để cảm hóa một con người. Cứ nghĩ khi bước vào hôn nhân, người đàn ông tự khắc sẽ có trách nhiệm với vợ con, với gia đình. Nhưng nghĩ như thế là phụ nữ chúng ta đã sai rồi. Những thói xấu một khi đã ngấm vào máu thì làm sao thay đổi được? Trong tình yêu, anh ta là một kẻ dối lừa, tệ bạc thì làm sao bước vào hôn nhân có thể lột xác thành một con người khác?

Dĩ nhiên, một khi yêu thật lòng phụ nữ không dễ dàng để chia tay. Nhưng phụ nữ nên nhớ, nỗi khổ tâm khi chia tay một kẻ tệ bạc sẽ chẳng thấm vào đâu so với có một người chồng tệ bạc, vũ phu, muôn vàn thói xấu. Đã là vợ, là mẹ, còn gì khổ ải hơn khi sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, biết bản thân mình không hề được trân trọng. Nỗi đau trong tình yêu có thể qua đi nhanh chóng nhưng nỗi khổ ải khi lấy nhầm chồng thì sẽ đeo bám cả đời. Yêu sai người khổ một nhưng lấy nhầm chồng sẽ khổ sở gấp trăm lần - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ một khi nhận ra bản thân yêu sai người thì hãy mạnh mẽ buông tay. Hạnh phúc không phải là tự huyễn hoặc, tự lừa dối và mong chờ sự thay đổi của người đàn ông. Tự bản thân chúng ta phải nhận thức được người đàn ông này có xứng đáng để đi cùng mình đến cuối cuộc đời hay không. Phụ nữ hơn nhau ở sự lựa chọn là như vậy.

Tâm sự mẹ đơn thân: Con tôi sẽ hạnh phúc dù không có cha bên cạnh Làm mẹ đơn thân với một người đàn bà ít học như tôi thật không dễ dàng. Nhưng nhìn con tôi lại có động lực để làm việc, để kiếm tiền. Khó khăn một chút, khổ sở một chút nhưng mẹ con có nhau, sống bên nhau vui vẻ là tôi đã cảm thấy bình yên.

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