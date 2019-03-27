Đàn bà khôn ngoan là phải biết buông tay đúng lúc

Rồi sẽ có một ngày đàn bà cam chịu sẽ nhận ra thanh xuân và tuổi trẻ qua đi mà mình chẳng nắm được gì trong tay. Điều đàn bà còn lại chỉ là những nếp nhăn trên gò má, những nỗi đau chất chồng qua ngày tháng, một trái tim vụn vỡ.

Không một ai thấy dễ dàng khi buông tay người mà mình yêu thương. Với phụ nữ, điều này lại khó hơn gấp nhiều lần. Bởi trong tình yêu và hôn nhân, họ luôn là người nhận phần thua thiệt về mình để tình cảm và hôn nhân trọn vẹn. Có những cuộc hôn nhân, đàn bà biết rõ mình không hề hạnh phúc, không hề có được cảm giác được trân trọng nhưng rồi họ vẫn cố chấp ở lại. Một khi đã yêu sâu nặng, đàn bà rất khó để buông tay - Ảnh minh họa: Internet Trong hôn nhân, rất nhiều người chồng gây ra cho vợ bao tổn thương và đau khổ. Ngoài những khuyết điểm mà đàn ông thường mắc như lười biếng, vô tâm, hời hợt, ích kỉ thì có những người còn làm tổn thương sâu nặng người đàn bà bằng sự vũ phu, ngoại tình.

Đàn bà đau lòng nhất trong cuộc đời chính là có một người chồng tệ bạc. Phụ nữ kiên cường ngoài xã hội, họ giỏi giang nhiều thứ nhưng lại không vượt qua được cảm giác khổ tâm trong hôn nhân. Vui làm sao được khi biết có chồng mà chẳng hề được nương dựa? Kiên cường làm sao được khi gia đình không hạnh phúc, những bữa cơm thiếu vắng sự sum vầy? Đàn bà có thể lừa dối mọi người rằng mình hạnh phúc, mình có một cuộc sống bình yên nhưng không bao giờ lừa dối được chính mình. Những đêm khuya khoắt, nằm cạnh chồng nỗi cô đơn lại giày vò mình. Rất nhiều người đàn bà cam chịu sống bên chồng tệ bạc vì con - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà thường sống vì người khác mà quên đi xúc cảm của bản thân mình. Vì con cái cần gia đình bình yên để lớn lên, nên là người mẹ - đàn bà không đành tâm phá nát của con. Đàn bà sợ mang tiếng một đời chồng, sợ người đời dị nghị cười chê mình bỏ chồng. Họ sợ cha mẹ già của mình đau lòng khi con gái có hôn nhân không trọn vẹn. Họ sợ tương lai phía trước bản thân mình không đủ dũng khí để một mình bước tiếp. Bao nhiêu nỗi sợ khiến đàn bà cứ cắn răng mà nhẫn nhịn, cam chịu trong một cuộc hôn nhân không hề có hạnh phúc.

Đàn bà nhiều khi tự nghĩ rằng miễn là gia đình còn trọn vẹn cho con thì bản thân mình có thiệt thòi một chút cũng chẳng sao. Chồng vô tâm, bạc nhược cũng chịu đựng. Chồng nghiện ngập, cờ bạc, mắc “tứ đổ tường” cũng cắn răng chịu. Chồng vũ phu, chồng ngoại tình phản bội cũng chịu đựng nốt. Đàn bà có bao giờ tự hỏi mình, cam chịu mãi như thế rồi cuối cùng mình sẽ có được gì? Rồi sẽ có một ngày đàn bà sẽ nhận ra thanh xuân và tuổi trẻ qua đi mà mình chẳng nắm được gì trong tay. Con cái rồi sẽ lớn lên và có hạnh phúc của riêng mình. Người chồng bạc bẽo, cả cuộc đời chẳng nhận được một chút hơi ấm của tình yêu. Điều đàn bà còn lại chỉ là những nếp nhăn trên gò má, những nỗi đau chất chồng qua ngày tháng, một trái tim vụn vỡ. Đàn bà không hơn nhau ở tấm chồng mà ở sự lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan là người biết bản thân mình cần phải buông tay lúc nào. Chịu đựng mãi, hy sinh mãi mà người chồng không hề thay đổi thì đừng cam chịu nữa. Đừng nghĩ đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng mà đàn bà hơn nhau chính là ở sự lựa chọn. Chọn con đường đúng thì bình yên, thanh thản. Chọn con đường cam chịu thì dằn vặt, khổ sở cả một đời.

Gửi đàn ông ngoại tình: Không điều gì có thể bù đắp được vết thương trong lòng người vợ Giữa họ bây giờ là chuyện phản bội, là ngoại tình, là những vết thương không bao giờ lành của vợ. Đàn ông ngoại tình và trở về, dù có làm điều gì đi chăng nữa thì vĩnh viễn không bao giờ lấp được những tổn thương mà vợ mình đã chịu đựng và trải qua.

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