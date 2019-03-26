Một người có vợ, một người có chồng dan díu với nhau là tội lỗi vô cùng nhưng bản thân tôi lại cứ cố chấp lao đầu vào. Và rồi, khi bị vợ phát hiện, anh ta đã nhanh chóng cắt liên lạc và trở về nhà.

Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi đã sống trong những ngày tháng cam chịu, khổ ải. Vì hai đứa con mà tôi nghĩ mình phải ở lại trong cuộc hôn nhân này. Thâm tâm tôi vẫn chờ đợi chồng thay đổi, chồng sẽ nghĩ lại mà cùng tôi chăm lo cho gia đình. Nhưng ngày tháng qua đi, những vết thương cứ chất chồng mà chẳng có hy vọng gì ở sự thay đổi của chồng. Tôi khổ tâm vô cùng khi có một người chồng nghiện rượu và cờ bạc - Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi mê cờ bạc lại nghiện rượu nặng. Hai thứ khủng khiếp đó bào mòn tiền bạc, sức khỏe, tinh thần của chồng tôi. Anh ta cũng chẳng còn biết đúng sai, phải trái cứ lao đầu vào cờ bạc như một con thiêu thân. Thua lại càng muốn gỡ, nhà cửa chẳng còn thứ gì đáng giá. Tôi làm được đồng nào đều phải giấu giếm để mua sữa, đóng tiền học cho con.

Tôi tự thấy mình như đang bị trói bởi cuộc hôn nhân này. Như con cá nằm trên dòng nước đã cạn, con chim bị mắc trong bẫy, muốn tự giải thoát mình mà chẳng làm nổi. Tôi còn thương hai con, sợ con lớn lên thiệt thòi. Hơn nữa, với tính cách cộc cằn, nóng tính và vũ phu như chồng tôi, đề cập chuyện ly hôn tôi và con đã bị đánh đập huống chi là ly hôn thật sự. Tôi sợ chồng nên cứ cam chịu sống như vậy. Và rồi, trong sự bế tắc và khổ ải cùng cực, tôi đã ngã vào lòng một người đàn ông khác. Giống như đang chìm nghỉm, người ta quơ tay nắm được chiếc phao. Tôi biết lòng mình không hề yêu thương người đàn ông này, nhưng tôi cứ lao đầu vào mong xoa dịu những nỗi đau do chồng. Tôi tưởng mình sẽ được cởi trói khổ đau khi ngoại tình nhưng chính tôi lại tự trói buộc mình bằng một sợi dây khác.

Vì sống với chồng quá khổ sở nên tôi đã ngã vào lòng một người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông này ân cần, chu đáo, quan tâm tôi những điều nhỏ nhặt. Rất nhiều năm rồi, tôi chưa từng được nghe những lời âu yếm thương yêu từ chồng. Anh chưa từng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Chưa từng tặng tôi lấy một cành hồng. Vì thế, một vài cử chỉ quan tâm của người đàn ông này khiến tôi sa ngã. Tôi cứ trốn chồng, trốn con để lén lút hẹn hò. Một người có vợ, một người có chồng dan díu với nhau là tội lỗi vô cùng nhưng bản thân tôi lại cứ cố chấp lao đầu vào. Và rồi, khi bị vợ phát hiện, anh ta đã nhanh chóng cắt liên lạc và trở về nhà. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ chẳng có kết quả gì nhưng thâm tâm vẫn rất hụt hẫng. Sau cuộc ngoại tình, lòng tôi lại chồng chất thêm những tổn thương - Ảnh minh họa: Internet Và rồi tôi trở về căn nhà của mình, mọi thứ tệ hại vô cùng. Vẫn căn nhà lạnh lẽo vô hồn không hề có hơi ấm của tình yêu. Vẫn là người chồng nát rượu, cờ bạc suốt ngày. Vẫn là những nỗi đau triền miên không dứt. Và giờ đây, cộng thêm nỗi đau sau cuộc ngoại tình tôi thấy cuộc đời mình bị nhấn chìm xuống tuyệt vọng. Tôi nên làm gì để thoát khỏi cuộc sống khổ ải này?

Khổ tâm nhất với đàn bà là có chồng mà vẫn thấy cô đơn Đàn bà chẳng mong gì cao sang, chỉ cần một mái ấm nhỏ, một người chồng tử tế nhưng sao lại quá khó khăn? Có chồng nhưng vẫn nai lưng gánh vác tất cả mọi thứ. Có chồng nhưng vẫn thấy mình bơ vơ, trơ trọi. Đêm nằm cạnh chồng vẫn thấy lạnh lẽo thấu tâm can.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dan-ba-ngoai-tinh-ngo-tu-giai-thoat-ai-ngo-lai-troi-minh-bang-mot-noi-dau-khac-319616.html