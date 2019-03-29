Đàn bà 40: Mặc kệ thiên hạ, chỉ cần sống cho gia đình của mình là đủ

Họ nhận ra cái Tâm của đàn ông mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Đàn bà từng trải, trân trọng hạnh phúc mình đang có. Biết thương hơn người chồng đã đồng cam cộng khổ, vượt qua bao nhiêu chướng ngại của cuộc đời cùng mình.

Ở độ tuổi 40, đàn bà đã trải qua rất nhiều biến cố, gặp rất nhiều hạng người, nếm trải bao nhiêu cay đắng của cuộc đời. Họ không còn là người đàn bà dễ dàng rơi nước mắt. Họ cũng không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố ra bên ngoài. Thâm tâm họ hiểu rằng, bình yên không nằm ở thiên hạ mà nằm ở trong tâm mình. Tâm yên thì cuộc đời sẽ ổn. Đàn bà 40 nhận ra, bình yên nằm trong chính lòng mình - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn bà còn trẻ họ thường ao ước có được rất nhiều thứ trong cuộc đời. Họ thường mong muốn có được một người đàn ông vừa tốt, vừa đẹp, vừa có tiền lại vừa thương yêu mình vô hạn. Đàn bà trẻ cũng thường so sánh, thường ghen tỵ trước những son phấn, những xa hoa của những người phụ nữ khác. Phụ nữ ở độ tuổi 20, 30 khi thấy chồng người khác giàu có, giỏi giang cũng thường thầm nghĩ: “Giá như chồng mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy”.

Đàn bà 40 nhìn những sự việc như vậy bằng con mắt từng trải. Họ biết rằng hạnh phúc của một người đàn bà không được đo bằng son phấn, bằng tiền bạc, bằng những bộ váy áo sang trọng đắt tiền. Một người phụ nữ đi xe hơi sang trọng chưa chắc gì đã thấy yên ổn, hạnh phúc hơn một người đàn bà bán rau ngoài chợ. Cuộc đời này cái gì cũng có giá của nó cả. Sự giàu sang, vật chất đôi khi được đổi lại bằng sự cô đơn, cô độc trong gia đình. Hạnh phúc của một người đàn bà không đo bằng son phấn, bằng bạc tiền - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 40 biết yêu thương và chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình. Có thể trước kia, họ đã từng khóc lóc, từng than vãn vì những thói xấu, những tật hư của chồng. Họ từng nghĩ chồng mình thua kém người khác khi kiếm được ít tiền. Nhưng đến 40 tuổi, đàn bà trở nên kiệm lời và ít nói. Họ nhận ra cái Tâm của đàn ông mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Đàn bà từng trải, trân trọng hạnh phúc mình đang có. Biết trân trọng người chồng đã đồng cam cộng khổ, vượt qua bao nhiêu chướng ngại của cuộc đời cùng mình.

Đàn bà trẻ mang trong mình nhiều nỗi tị hiềm. Thấy đau lòng khi bản thân thua kém, sợ bản thân mình không hoàn thiện trong mắt người khác. Phụ nữ trẻ thường vui mừng trước lời khen ngợi của người khác, mất ăn mất ngủ khi bị chê bai, dè bỉu. Còn đàn bà 40, những lời nói của thiên hạ ít khi làm họ xao động. Khen hay chê, chẳng qua cũng chỉ là một lời nói. Hà cớ gì bận lòng để khiến cuộc sống của mình mất vui. Gia đình là quan trọng nhất, thiên hạ ngoài kia không đáng để bận lòng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 40, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Thiên hạ ngoài kia chẳng là gì so với mái ấm gia đình mình. Họ dốc tâm, dốc sức kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho con. Đàn bà vui vẻ với những bữa cơm gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc giản dị hạnh phúc. Đàn bà 40 không còn mong cầu quá nhiều thứ. Chỉ cần con cái bình yên, gia đình hạnh phúc đã là quá đủ rồi. Thiên hạ ngoài kia sân si, bao nỗi tị hiềm thì mặc kệ.

Người thứ ba nên nhớ rằng mình chỉ là nạn nhân của một gã đàn ông tham lam Người vợ khổ ải vì đã chọn nhầm chồng. Kẻ thứ ba ngu dại vì đã để mình trở thành sự lựa chọn của đàn ông. Người thứ ba không hề chiến thắng, không hề có được thứ tình yêu đích thực như mình vọng tưởng.

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