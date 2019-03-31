Đàn bà khi nhận đủ tổn thương thì tự khắc sẽ buông tay

Tâm sự gia đình 31/03/2019 14:33

Đàn bà khi nhận đủ vết thương, đủ nỗi đau thì tự khắc sẽ rời xa. Đàn bà là vậy, yếu mềm hay mạnh mẽ đến bao nhiêu thì cũng chẳng thể hy sinh, chẳng thể cam chịu cả đời khi người đàn ông không hề thay đổi.

Tình yêu chân thành của một người phụ nữ không cảm hóa được trái tim vô tình của một người đàn ông. Sự cam chịu, nhẫn nhịn, hy sinh cũng không thể cứu vãn nỗi một cuộc hôn nhân mà trong đó người đàn ông đã sống quá tệ bạc, vô tâm. Đàn bà đừng cố chấp, đừng tự nghĩ cứ hy sinh rồi sẽ được đền đáp. Đến một ngày, mọi sự đi quá giới hạn mà nhận ra bản thân mình chẳng nhận được gì thì không cần ai hối thúc, đàn bà tự khắc sẽ rời đi.

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Đàn bà cứ cố chấp ở bên, cố chấp hy sinh vì nghĩ rằng mình sẽ được đền đáp - Ảnh minh họa: Internet

Chị gái của tôi đã cố chấp lấy một người đàn ông không tốt làm chồng. Ở quê tôi, ai cũng biết anh này lông bông, lý lịch bất hảo, từ thời đi học đã giỏi phá làng phá xóm. Khi trưởng thành, cũng chẳng tu tâm dưỡng tính, cứ nhậu nhẹt, la cà suốt ngày. Khổ nỗi, chị tôi lại yêu anh thật lòng.

Ba mẹ ngăn cản, họ hàng khuyên nhủ, cả tôi cũng tâm tình mong chị dứt được người đàn ông đó. Nhưng chị vẫn cố chấp kết hôn. Chị bảo rằng chị yêu thật lòng và chị tin khi có vợ con thì anh sẽ tu chí làm ăn. Biết không thể thay đổi quyết định của chị, ba mẹ tôi chấp nhận anh. Mẹ tôi gạt nước mắt: “Mẹ biết nếu là bản tính thì không thể nào thay đổi được. Sau này nếu khổ quá thì về với mẹ”.

Đám cưới mới diễn ra vài tháng đã thấy chị khóc. Chồng chị trước làm khổ cha, khổ mẹ, bây giờ làm khổ vợ. Tiền mừng sau đám cưới, anh ta chẳng mấy chốc đã ném hết vào những cuộc nhậu nhẹt, đỏ đen. Chồng chị có tật sĩ diện, còn móc hết số sính lễ ba mẹ cho đem bán để mua một chiếc tay ga chạy cho nở mặt nở mày với bạn bè.

Đàn bà khi nhận đủ tổn thương thì tự khắc sẽ buông tay - Ảnh 2
Trong cuộc hôn nhân này, anh hết lần này đến lần khác làm đau chị - Ảnh minh họa: Internet

Chị khuyên nhủ, ngọt nhạt hết lời. Anh bảo bây giờ muốn làm ăn cũng không có vốn. Anh muốn mở một quán cà phê. Chị nghe mừng vì thấy anh bắt đầu thay đổi. Chị về nhà vay ba mẹ một số tiền lớn. Chị còn vay họ hàng, mỗi người một ít lấy vốn cho chồng làm ăn. Tưởng anh mở quán cà phê thật, nào ngờ trong một đêm số tiền lớn ấy bốc hơi theo những trận đỏ đen. Chị tôi biết, ngất xỉu phải đi cấp cứu.

Vậy mà ra viện, chị tôi vẫn cố chấp ở bên một người chồng như vậy. Chồng nhậu ở đâu chị đi đến đó để bảo chồng về. Anh cờ bạc, chị đến khóc lóc xin chồng đừng đánh bạc nữa. Ai cũng lắc đầu vừa thương vừa trách chị quá lụy tình. Cho đến khi tận mắt chứng kiến chồng ngủ với gái  bia ôm chị mới nhận ra bản thân mình sai khi chọn nhầm chồng.

Đàn bà khi nhận đủ tổn thương thì tự khắc sẽ buông tay - Ảnh 3
Khi nỗi đau vượt quá sự chịu đựng, đàn bà sẽ tự khắc rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Rồi chị quay về nhà, xin ba mẹ tha thứ vì đã không nghe lời. Trước đây chị yêu thương anh sâu nặng, ngỡ chẳng bao giờ có thể thay đổi nhưng nhận đủ vết thương, đủ nỗi đau thì tự khắc sẽ rời xa. Đàn bà là vậy, yếu mềm hay mạnh mẽ đến bao nhiêu thì cũng chẳng thể hy sinh, chẳng thể cam chịu cả đời khi người đàn ông không hề thay đổi.

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Khổ lắm chứ, đau lòng lắm chứ nhưng rồi tôi cắn răng vượt qua hết mọi thứ. Tôi thương con, sợ con buồn nên chưa bao giờ biểu lộ cảm giác buồn bã, hay rơi một giọt nước mắt nào trước mặt con.

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