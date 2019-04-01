Nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn bởi vì suy nghĩ chỉ cần có tình yêu là mặc nhiên hạnh phúc

Cả đàn ông và phụ nữ phải nhận thức được rằng hôn nhân không chỉ có những phút giây hạnh phúc mà đó là một “cuộc chiến” rất mệt mỏi. Không chiến đấu với ai cả mà là với cái tôi quá lớn của mình để dung hòa và yêu thương hơn người bạn đời.

Nhiều cặp vợ chồng dắt nhau ra tòa khi cuộc hôn nhân của họ chỉ mới bắt đầu một hai năm, có khi vài tháng. Đã từng kì vọng, từng mong ước có một cuộc sống hạnh phúc nhưng rồi trong mắt họ chỉ còn sự thất vọng cùng cực. Họ đã từng là những người có một tình yêu rất đẹp, coi nhau là tất cả nhưng bây giờ người bạn đời trong mắt họ đã thay đổi. Chia tay không phải vì phản bội, vì ngoại tình, vì người kia tệ bạc mà ly hôn bởi vì cả hai người đều không biết cách đối xử với cuộc hôn nhân của mình. Không phải chỉ cần yêu nhau, cưới nhau về sẽ có hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Khi yêu nhau, chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn mọi thứ rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần được gặp nhau, ngồi với nhau đã thấy hạnh phúc yên bình. Tiền bạc, xe cộ, vật chất hay mọi thứ khác đều chẳng là gì so với tình yêu to lớn mà chúng ta đang có. Và sai lầm của hầu hết những người còn trẻ là nghĩ rằng: Chỉ cần có tình yêu là mặc nhiên sẽ hạnh phúc.

Tình yêu là điều vô cùng quan trọng trong một cuộc hôn nhân. Nhưng tình yêu ấy rồi sẽ chết đi nếu như đó là thứ tồn tại duy nhất giữa hai người. Hôn nhân cần rất nhiều yếu tố. Đó là sự ổn định về kinh tế, sự trưởng thành của người trong cuộc, phải biết cách dung hòa các mối quan hệ trong gia đình. Hôn nhân chỉ tồn tại khi hai vợ chồng biết đặt mình vào hoàn cảnh đối phương, biết bao dung, biết nhẫn nại vì nhau. Có rất nhiều tình yêu đẹp, son sắt nhưng rồi cả hai vợ chồng cũng dắt nhau ra tòa vì những sự vô tâm, không thấu hiểu. Khi rơi vào ngõ cụt, đàn bà mới nhận ra sự quan trọng của tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người phụ nữ từng vỗ ngực tự hào rằng bản thân mình không cần vật chất, chẳng cần tiền, chỉ cần cưới người đàn ông mình yêu là sẽ hạnh phúc. Họ có thể thấy yên bình, thấy đủ với những bữa cơm đạm bạc, giản dị. Nhưng rồi, đàn bà sẽ thấy tiền cần thiết như thế nào khi có con. Sẽ xót xa như thế nào khi con không có sữa uống, hàng tá hóa đơn đến kì trả. Con ốm mà không có tiền đi viện. Còn khổ sở hơn khi người chồng an phận, không biết chăm chỉ kiếm tiền. Rồi đàn bà sẽ hối hận và mang suy nghĩ: “Tại sao lại lấy người như vậy làm chồng?”.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, cả vợ và chồng đừng kết hôn khi chỉ có tình yêu mà không có những điều khác. Cả người đàn ông và phụ nữ, phải nhận thức được rằng hôn nhân không chỉ có những phút giây hạnh phúc mà đó là một “cuộc chiến” rất mệt mỏi. Không chiến đấu với ai cả mà với cái tôi quá lớn của mình để dung hòa và yêu thương hơn người bạn đời. Đừng để một cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì chúng ta không biết cách đối xử với người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet Chỉ kết hôn khi người đàn ông vững vàng về kinh tế và có bản lĩnh gánh vác gia đình dù trong hoàn cảnh nào. Và người phụ nữ, sẵn sàng làm vợ, làm mẹ, biết rằng chính mình là người giữ lửa yêu thương trong mái ấm của mình. Đừng để những tình yêu đẹp chết đi, đừng để những cuộc hôn nhân vội vàng tan vỡ chỉ vì chúng ta không biết cách đối xử với cuộc hôn nhân của mình.

Đàn bà tha thứ cho chồng một lần là bao dung, nhưng lần thứ hai là ngu ngốc Đàn bà bị chồng phản bội một lần, nỗi đau đó chưa chắc đến cuối đời đã quên. Huống chi, bị chồng phản bội nhiều lần thì nỗi đau đó còn lớn đến mức nào? Dẫu biết rằng gia đình là quan trọng, dẫu thương con, dẫu tâm huyết bỏ ra cho gia đình rất lớn nhưng chồng không hề biết hối lỗi thì nên buông tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-cap-vo-chong-tre-ly-hon-boi-vi-suy-nghi-chi-can-co-tinh-yeu-la-mac-nhien-hanh-phuc-320279.html