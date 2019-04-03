Đàn ông ngoại tình vì chữ Muốn, đàn bà ngoại tình vì một chữ Đau

Phụ nữ yêu 03/04/2019 10:55

Đàn bà sẽ không ai chọn rời đi, chọn cách quay lưng lại với tổ ấm của mình nếu còn một người chồng biết trân trọng, biết thương yêu. Hơn ai hết, chính những người đàn bà ấy thấu hiểu cuộc hôn nhân của mình tệ hại ra sao.

Đàn ông hay đàn bà ngoại tình đều đáng bị khinh khi, trách móc. Nhưng, đằng sau câu chuyện ngoại tình ấy luôn có những uẩn khúc không ngờ đến. Đàn ông đi ăn vụng, họ sợ gia đình đổ vỡ nên cuối cùng cũng sẽ quay về. Ngược lại, một khi gia đình đã đổ vỡ rồi thì đàn bà mới đi ngoại tình.

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Đàn ông ngoại tình đa phần vì nuông chiều ham muốn thể xác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thường viện ra rất nhiều lí do để ngụy biện. Họ bảo vì rượu bia nên không làm chủ được mình, họ bảo những người đàn bà ngoài kia lẳng lơ, dụ dỗ. Nhiều người đàn ông tệ bạc hơn còn đổ thừa nguyên nhân xuất phát từ vợ: Do người vợ quá luộm thuộm, chẳng đáp ứng được nhu cầu, không biết chiều chồng nên họ mới tìm đến người đàn bà khác. Đàn ông ít khi xấu hổ thật sự về những hành động sai trái của mình và chẳng có ai dám thừa nhận: Họ ngoại tình vì ham muốn thể xác.

Đàn ông dù ở thời đại nào lòng dạ cũng luôn muốn có nhiều thứ. Họ chẳng bao giờ thấy đủ khi chỉ có duy nhất một người phụ nữ bên cạnh. Họ có thể lên giường với nhiều người phụ nữ khác nhau mà trong lòng chẳng hề có xúc cảm yêu đương. Nhiều người ngoại tình chỉ mong thỏa mãn một chữ Muốn mà thôi.

Còn đàn bà đâu phải là người dễ dãi để lên giường với kẻ không phải chồng mình. Tình dục với họ phải xuất phát từ tình yêu, từ sự tin tưởng, là người khơi gợi những xúc cảm yêu thương thật sự. Trước đó, họ cũng từng yêu chồng, từng xem chồng là tất cả nhưng điều họ nhận được chỉ là sự vô tâm, những vết thương khổ sở.

Đàn ông ngoại tình vì chữ Muốn, đàn bà ngoại tình vì một chữ Đau - Ảnh 2
Đàn bà đau khổ vì chồng rất dễ sa ngã vào lòng một người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn bà làm vợ trong một cuộc hôn nhân vốn đã đổ nát từ lâu. Nghĩa là trong ngôi nhà ấy không hề có hơi ấm của một gia đình. Người đàn bà đã bao nhiêu đêm rơi nước mắt, cô đơn vô cùng khi sống cạnh chồng. Tình nghĩa vợ chồng đôi khi còn thua người dưng nước lã. Đàn bà khóc chồng, kêu chồng không được họ trở nên bất cần, buông xuôi. Vào những lúc cô đơn nhất, họ rất dễ sa ngã vào lòng một người đàn ông khác.

Đàn bà đã đau lắm trong cuộc hôn nhân của mình mới chọn ngoại tình. Sẽ không ai chọn rời đi, chọn cách quay lưng lại với tổ ấm của mình nếu còn một người chồng biết trân trọng, biết thương yêu. Hơn ai hết, chính những người đàn bà ấy thấu hiểu cuộc hôn nhân của mình tệ hại ra sao. Họ hiểu rằng bản thân mình vô nghĩa với chồng ra sao.

Đàn ông ngoại tình vì chữ Muốn, đàn bà ngoại tình vì một chữ Đau - Ảnh 3
Đàn bà ngoại tình đôi khi cũng là nạn nhân của một người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Người ngoài dễ phán xét, dễ khinh khi, dễ kết tội một người đàn bà ngoại tình. Ai cũng có thể dễ dàng xúc phạm họ bằng những từ như lăng loàn, đĩ thõa, trắc nết… Nhưng hiếm có ai có đủ bao dung để nhận ra rằng rất nhiều người đàn bà ngoại tình là nạn nhân của một người chồng tệ bạc. Phận đàn bà khổ sở, ngay cả chuyện phản bội, ngoại tình tội lỗi giống nhau thì người đời cũng sẽ tha thứ cho đàn ông, còn phụ nữ thì không bao giờ!

Tâm sự đàn bà ly hôn: Đau quá rồi thì phải buông thôi!

Tâm sự đàn bà ly hôn: Đau quá rồi thì phải buông thôi!

Đàn bà là vậy đó. Cứ ngỡ bản thân mình có khả năng chịu đựng vô hạn, cứ ngỡ lòng dạ mình có thể nhẫn nhịn mãi vì con. Nhưng rồi, chẳng ai có thể khóc mãi, cam chịu mãi khi người chồng đã sống quá bạc bẽo, vô tình.

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