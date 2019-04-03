Gửi đàn ông ngoại tình: Đừng vì một người đàn bà ngoài đường mà đạp đổ hạnh phúc gia đình

Tâm sự gia đình 03/04/2019 11:01

Đàn ông sống không chung thủy, không tử tế thì về già chẳng được thảnh thơi. Cái cảnh con cháu sum vầy, mọi người kính trọng, vợ chồng già nương tựa sẽ chẳng có với những gã đàn ông đã từng phản bội.

Suy cho cùng, con người trải qua bao nhiêu chuyện, gồng mình kiếm tiền cuối cùng cũng chỉ mong hậu vận của mình được thảnh thơi, bình yên bên gia đình. Đàn ông ở ngưỡng 50, có thể tự hào khi nhìn lại quãng đời của mình với đầy thăng trầm biến động. Rồi con người ta sẽ nhận ra rằng, gia đình mới là điều quan trọng nhất còn tiền bạc, vật chất chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Khi và chỉ khi con người ta sống hết lòng vì gia đình, coi trọng tình thân thì về già mới có được hai chữ thảnh thơi.

Gửi đàn ông ngoại tình: Đừng vì một người đàn bà ngoài đường mà đạp đổ hạnh phúc gia đình - Ảnh 1
Nhiều người đàn ông cho rằng bản lĩnh chính là có được nhiều người đàn bà bên mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn ông ở độ tuổi còn sung mãn, khi hừng hực sức khỏe ít người nghĩ được như thế. Nhiều người cho rằng, bản lĩnh của đàn ông chính là có được nhiều người đàn bà bên mình, lên giường với nhiều gái trẻ. Trong những cuộc nhậu chỉ cánh đàn ông với nhau, không ít những người khoe chiến tích của mình. Họ tự hào vì điều đó.

Nhiều người đàn ông thấy rằng có một người đàn bà ở nhà vẫn chưa đủ cho lòng tham của họ. Họ cần nhiều hơn nữa. Ngoài người vợ biết chăm lo cho gia đình, biết vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái đàn ông còn cần những người phụ nữ bên ngoài cho họ những xúc cảm giường chiếu mới mẻ.

Đàn ông ngoại tình, thả trôi bản thân theo bản năng thể xác. Họ chỉ nghĩ rằng mình được rất nhiều chứ chẳng mất mát gì cả. Bởi họ nghĩ bản thân mình sung sướng khi vừa có vợ chăm lo cho gia đình vừa có nhân tình bên ngoài để hưởng thụ. Nhưng đàn ông nên nhớ rằng, chẳng có cuộc ngoại tình nào mà giấu giếm được cả đời. Rồi cuộc tình vụng trộm ấy sẽ là sợi dây thòng lọng giết chết hôn nhân, giết chết hạnh phúc gia đình anh mà chẳng thể cứu vãn nổi.

Gửi đàn ông ngoại tình: Đừng vì một người đàn bà ngoài đường mà đạp đổ hạnh phúc gia đình - Ảnh 2
Đàn ông dù ngoại tình một lần hay nhiều lần thì hạnh phúc của họ đã không còn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn ông rất ngoan cố. Khi vợ phát hiện ra, họ vẫn không hề nhận ra mình sai. Họ có mở miệng xin lỗi, bảo rằng bản thân mình sẽ quay đầu nhưng thâm tâm họ chẳng thể dứt nổi chuyện ngoại tình. Rồi họ lại tìm cách chiều chuộng bản năng của mình. Nhưng dù đàn ông có ngoại tình 1 lần hay nhiều lần thì hạnh phúc của họ đã không còn nữa. Có nhiều người phụ nữ quá đau khổ đã ly hôn. Có người phụ nữ chọn cách tha thứ và ở lại. Nhưng đàn ông nên nhớ: Vĩnh viễn đàn bà không bao giờ quên được nỗi đau bị bội phản!

Gia đình anh chẳng thể có lại niềm vui trọn vẹn như xưa. Người vợ của anh sống với anh trong hôn nhân nhưng trong lòng đầy hoài nghi, khổ sở. Người vợ chẳng còn toàn tâm toàn ý mà đối đãi với chồng như trước. Và đau lòng nhất với người đàn ông là khi các con đủ lớn, đủ hiểu hai từ ngoại tình là gì thì sẽ không còn tôn trọng cha như trước nữa.

Gửi đàn ông ngoại tình: Đừng vì một người đàn bà ngoài đường mà đạp đổ hạnh phúc gia đình - Ảnh 3
Đàn ông sống không tử tế thì về già đừng mong thảnh thơi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sống không chung thủy, không tử tế thì về già chẳng được thảnh thơi. Cái cảnh con cháu sum vầy, mọi người kính trọng, vợ chồng già nương tựa sẽ chẳng có với những gã đàn ông đã từng phản bội. Vì thế, đàn ông nên biết sợ, nên biết nghĩ xa hơn về hậu vận của mình. Đừng vì một người đàn bà ngoài đường mà giết chết hạnh phúc của mình.

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Đàn bà là vậy đó. Cứ ngỡ bản thân mình có khả năng chịu đựng vô hạn, cứ ngỡ lòng dạ mình có thể nhẫn nhịn mãi vì con. Nhưng rồi, chẳng ai có thể khóc mãi, cam chịu mãi khi người chồng đã sống quá bạc bẽo, vô tình.

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