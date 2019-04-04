Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Mỗi lần ôm chồng tôi lại thấy mình đau!

Tâm sự gia đình 04/04/2019 11:04

Mình cười nói không có nghĩa là lòng mình vui. Mình không nhắc lại chuyện chồng phản bội không có nghĩa là mình đã quên. Không một người đàn bà nào có thể có được một cuộc sống bình thường khi biết chồng đã phản bội. Mình đau lắm chứ, đau ngay cả lúc ôm chồng, ngay cả lúc ái ân.

Tôi đã từng có những ngày tháng khổ đau và dằn vặt khi tự hỏi: Tại sao chồng tôi lại làm cái điều tàn nhẫn và độc ác đó? Trước mặt tôi và con, anh luôn tỏ ra mình là người chồng, người cha yêu thương vợ con hết mực. Anh nhiều khi còn lên tiếng chê bai, khinh khi những người đàn ông lừa dối vợ để đi cặp bồ. Và đau đớn thay, buổi sáng anh còn ôm hôn vợ con trước khi đi làm thì sau đó vài tiếng, anh dắt nhân tình vào nhà nghỉ.

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Mỗi lần ôm chồng tôi lại thấy mình đau! - Ảnh 1
Tại sao chồng tôi lại làm điều tàn nhẫn và độc ác đó? - Ảnh minh họa: Internet

Khi một người quen gửi hình của chồng và nhân tình ôm nhau tôi có cảm tưởng như một tảng đá đang đè lên ngực khiến tôi không thể thở được. Tôi nghẹn lại, nước mắt cứ chảy dù đã cố kìm lại. Phải chi chồng tôi trước giờ tệ bạc, xấu xa thì tôi đã không đau như thế. Đàn ông là vậy sao, ẩn giấu sau sự tử tế với vợ con chỉ là lòng dạ dối lừa và bạc bẽo?

Tôi đã có hơn nửa năm sống vật vờ, khổ sở để suy nghĩ nên tha thứ hay là ly hôn. Chồng tôi đã hối lỗi mà cắt đứt với nhân tình, luôn tìm mọi cách để chuộc lỗi. Anh mong tôi tha thứ, mong tôi hãy vì gia đình mà cho anh có cơ hội làm lại. Bát nước đã hắt đi rồi, tấm gương đã vỡ rồi làm sao hàn gắn được? Tôi đã viết đơn ly hôn nhưng chính lời con gái đã khiến tôi thay đổi quyết định: “Xin mẹ đừng ly hôn. Con muốn sống với cả ba và mẹ”.

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Mỗi lần ôm chồng tôi lại thấy mình đau! - Ảnh 2
Kể từ khi biết chồng phản bội, tôi đã không thể có một cuộc sống bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Và rồi, tôi gạt nước mắt tha thứ cho chồng. Tôi không còn nhắc với bất kì ai kể cả với chồng về tội lỗi của anh. Tôi bảo với chồng rằng từ bây giờ hãy xem những chuyện đã qua vào quá khứ. Tôi không còn nhốt mình trong phòng tối như trước kia nữa. Tôi lại bắt đầu đi chợ nấu những bữa cơm ngon cho con. Những dịp cuối tuần, vợ chồng con cái lại dắt nhau đi mua sắm, đi chơi. Cuộc sống bình thường như trước kia chưa từng có chuyện chồng phản bội.

Một người bạn nói với tôi rằng tôi là người đàn bà quá mạnh mẽ khi có thể coi chuyện ngoại tình của chồng như không và có thể tha thứ được để có thể sống bình thường. Cũng như tôi, bạn bị chồng phản bội nhưng chọn cách ly hôn vì hai người không có ràng buộc về con cái. Tôi nhìn bạn lắc đầu: “Mình cười nói không có nghĩa là lòng mình vui. Mình không nhắc lại chuyện chồng phản bội không có nghĩa là mình đã quên. Không một người đàn bà nào có thể có được một cuộc sống bình thường khi biết chồng đã phản bội. Mình đau lắm chứ, đau ngay cả lúc ôm chồng, ngay cả lúc ái ân. Người đàn ông ấy, không còn là người mình yêu trước kia nữa…”.

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Mỗi lần ôm chồng tôi lại thấy mình đau! - Ảnh 3
Tôi sống với nỗi đau câm lặng trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Những vết thương trong lòng tôi chưa bao giờ lành. Vì con, tôi chấp nhận sống câm lặng với nỗi đau của mình. Tôi đau khổ, tôi dằn vặt xót xa cũng chỉ để một mình mình biết. Nhưng tôi đã chọn cách tha thứ cũng bởi vì tôi thương hai con hơn chính bản thân mình.

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Đàn bà sẽ không ai chọn rời đi, chọn cách quay lưng lại với tổ ấm của mình nếu còn một người chồng biết trân trọng, biết thương yêu. Hơn ai hết, chính những người đàn bà ấy thấu hiểu cuộc hôn nhân của mình tệ hại ra sao.

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