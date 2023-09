Đàn ông không tốt thì sống với ai cũng không thể hạnh phúc

Tôi đã từng nghe những người đàn ông ngồi nói với nhau về người vợ ở nhà. Đa phần họ đều cho rằng mình tử tế, biết chăm lo kiếm tiền nuôi sống vợ con. Nhưng các bà vợ đều không biết hài lòng, không biết đủ. Cứ thấy chồng về nhà là bắt đầu càm ràm, than vãn, mong muốn nhiều hơn ở chồng. Họ nghĩ rằng lòng tham của đàn bà thì vô cùng vô tận.

Đàn ông khi có một người vợ hay nói, hay than phiền thì thâm tâm đàn ông lại ngầm so sánh vợ mình với những người đàn bà ngoài kia. Sao vợ người ta xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, biết chiều chuộng chồng đến như thế? Còn tại sao vợ mình lại là một người đàn bà nhiều tật xấu, lắm lời? Và rồi đàn ông lại nghĩ: “Tại mình lấy nhầm vợ. Nếu lấy một người đàn bà khác thì bây giờ nhà cửa đã êm ấm, cuộc sống mình đã sung sướng hơn nhiều”.

Thực tế cho thấy, khi bị yêu cầu sống tốt hơn, quan tâm gia đình nhiều hơn thì đàn ông rất hiếm người thay đổi. Có người bỏ ngoài tai, lời nói của vợ chẳng khác nào “nước đổ lá khoai”. Họ vẫn cứ tiếp tục vô tâm, tiếp tục sống hờ hững với vợ. Còn có những người đàn ông phản ứng theo kiểu khác, họ trở nên khó chịu, cãi tay đôi với vợ để giành phần thắng về mình. Họ bảo rằng cuộc sống hay lục đục, vợ chồng bất hòa tất cả là do lỗi của phụ nữ.

Cuộc đời này là vậy, người ta chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không hề thấy tội lỗi của mình. Không một người phụ nữ nào càm ràm, than phiền nếu như người chồng biết lo lắng, thương yêu. Không một người đàn bà nào muốn mình suốt ngày than vãn, khóc lóc chồng. Vợ hiền như mèo hay dữ như sư tử đều có nguyên nhân của nó cả. Tất cả đều do chồng mà ra.

Đàn ông nên nhớ rằng: “Bản thân mình chưa tốt thì sống với ai cũng chẳng thể hạnh phúc được”. Dù người phụ nữ ấy xinh đẹp như người mẫu, thân thiện như hoa hậu hay hiền lành như tiên nữ thì cũng không thể mãi dịu dàng, mãi hiền thảo khi có một người chồng vô tâm, tệ bạc. Sức chịu đựng của phụ nữ không phải là vô biên để có thể cười mãi với một người chồng sống quá lạnh nhạt trong căn nhà mình.

Nếu đàn ông đủ tốt, đủ yêu thương thì người vợ sẽ đối đãi lại gấp 10 lần như thế - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà không tham lam mà bởi vì người đàn ông không biết vợ mình cần gì. Đừng nói nhiều, đừng thề thốt nhiều hãy chứng tỏ cho vợ mình thấy bản thân mình là chỗ dựa, là người đàn ông thương yêu vợ con đến mức nào. Nếu anh đủ tốt, đủ yêu thương thì người phụ nữ sẽ đối đãi lại với anh bằng gấp 10 lần như thế.