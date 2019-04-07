Đàn bà khôn ngoan hãy thương mình trước khi đợi chồng thương

Tâm sự gia đình 07/04/2019 09:05

Đàn ông trên đời này đâu phải lúc nào cũng sống đúng y những gì ta ao ước. Lòng dạ là của họ, cảm xúc là của mình thì tội tình gì cứ phải làm khổ mình vì không được chồng quan tâm. Đàn bà khôn ngoan là người phải biết thương mình trước khi đợi chồng thương.

Rất nhiều người đàn bà luôn có tâm lí chờ đợi và phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác. Nghĩa là họ không thể làm chủ được sự vui buồn, hạnh phúc, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chồng quan tâm, yêu thương, tặng quà, về nhà ăn cơm đúng bữa thì họ sẽ vui mừng, hạnh phúc. Còn ngược lại, chồng lỡ đi ngược lại sự mong đợi của mình thì đàn bà trở nên buồn bã, khổ sở, chán nản vô cùng.

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Rất nhiều người đàn bà luôn có tâm lí chờ đợi và phụ thuộc cảm xúc của mình vào chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nấu một bữa cơm ngon, tỉ mẩn đi chợ chọn từng món tươi ngon. Hy vọng cảnh cả nhà quây quần, vợ chồng con cái vui vẻ. Nhưng chồng bận đi nhậu, đàn bà cáu kỉnh ngồi đợi đến khi mâm cơm nguội lạnh, có khi còn chẳng buồn động đũa. Rốt cuộc, bao nhiêu công sức đổ ra cho bữa cơm đổ sông đổ biển.

Tới những ngày sinh nhật, kỉ niệm, những dịp lễ, đàn bà mong đợi những món quà, những bó hoa từ chồng. Nhưng ông chồng vô tâm, hờ hững ngay cả một lời chúc cũng không có chứ huống hồ gì một cành hoa. Thế là người vợ trở nên khổ tâm, dằn vặt vì chồng không còn thương yêu, không còn quan tâm mình nữa. Và còn muôn vàn những tình huống khác mà đàn bà mong cầu sự quan tâm từ chồng để rồi tự mình rơi vào sự hụt hẫng, khổ sở.

Đàn bà chúng ta không biết rằng, phụ thuộc cảm xúc quá nhiều sẽ trở thành một thói quen khó bỏ. Dần dần, chúng ta phụ thuộc cả cuộc sống của mình vào những việc làm, những hành động của người khác. Chúng ta mất đi niềm vui sống, mất đi khả năng tự tạo niềm vui cho bản thân mình. Cuộc sống vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ gói gọn vào chồng, quanh quẩn trong căn nhà chật hẹp.

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Chừng nào còn đợi chồng thương mới hạnh phúc thì khi đó đàn bà còn khổ - Ảnh minh họa: Internet

Chừng nào đàn bà còn có tâm lý đợi chồng thương thì mình mới có hạnh phúc thì chừng đó đàn bà còn khổ. Bởi, đàn ông trên đời này đâu phải lúc nào cũng sống đúng y những gì ta ao ước. Lòng dạ là của họ, cảm xúc là của mình thì tội tình gì cứ phải làm khổ mình vì không được chồng quan tâm? Đàn bà khôn ngoan là người phải biết thương mình trước khi chờ đợi chồng thương.

Nấu một món ăn ngon nếu chồng không ăn thì cũng hãy vui vẻ thưởng thức thành quả của mình. Đừng chờ đợi đến nguội lạnh rồi giày vò mình bằng những cảm xúc tiêu cực. Chồng đi nhậu, đi ăn uống với bạn bè thì đừng có ngồi đợi đến khuya. Hãy tô son, dắt con ra ngoài ăn uống, cà phê với bạn bè. Thay vì khổ sở tự hỏi chồng đi đâu, tại sao lại quá vô tâm thì hãy làm đẹp, đọc sách, tự tạo niềm vui cho mình.

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Phụ nữ khôn ngoan không trói buộc cuộc sống của mình chỉ quanh quẩn bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mình suy nghĩ tích cực và lạc quan thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và nhiều niềm vui biết bao nhiêu. Còn cứ đóng khung mình lại, phụ thuộc trông chờ vào người khác thì sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui thật sự. Phụ nữ hiện đại, tự kiếm tiền, tự đứng trên đôi chân của mình thì hà cớ gì lại trói buộc cuộc sống của mình quanh quẩn bên chồng?

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