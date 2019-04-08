Tâm sự đàn bà ngoại tình: Tôi đến với người đàn ông ấy để trả thù chồng phản bội

Tâm sự gia đình 08/04/2019 11:04

Cuộc hôn nhân này không chỉ là tình yêu mà còn là mạng sống, là cuộc đời, là mồ hôi và công sức của tôi. Vậy mà nỡ lòng nào, chồng tôi lại nhẫn tâm mà chà đạp lên tất cả mọi thứ như thế? Tôi đau đớn lắm, khổ sở lắm.

Khi biết chồng có nhân tình, tôi đã khổ sở đến tận cùng. Giống như con tàu bị trật khỏi đường ray, tôi thấy mình đang lao xuống vực. Mặc dù đã coi đi coi lại hàng trăm lần tấm ảnh chồng mình ôm eo người đàn bà đó bước vào nhà nghỉ do bạn tôi gửi, tôi vẫn bàng hoàng không tin là sự thật. Khi chồng xác nhận, tôi điên cuồng lao vào chồng mà cấu xé cho thỏa nỗi hờn ghen.

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Tôi đến với người đàn ông ấy để trả thù chồng phản bội - Ảnh 1
Tôi đau đớn vô cùng khi biết chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng yêu nhau nhiều năm mới cưới. Đám cưới của chúng tôi thiếu thốn vô cùng bởi cả hai đều nghèo. Biết mình chẳng bằng bạn bè, chúng tôi làm việc, chắt chiu từng đồng để lo cho tương lai. Ngoài công việc chính ở công ty, đêm đêm tôi phải nhận thêm hàng gia công, hàng may về nhà làm thêm đến nửa đêm để có thêm tiền. Có những ngày tháng khổ sở vô cùng, nhiều khi đói chỉ dám ăn mì tôm, khát nước chẳng dám mua ly nước mía. Tất cả tiền để dành dụm cho chồng mở tiệm sửa xe máy.

5 năm sống khổ sở, rồi thì chúng tôi cũng để dành được một số tiền. Từ khi có cửa tiệm sửa xe riêng, gia đình chúng tôi ổn định dần. Bây giờ đã có thể ngủ yên, những ngày cuối tuần đã có thể chở nhau đi chơi, ăn uống, mua sắm. Đứa con ra đời trong sự vui mừng khôn xiết. Tưởng chừng bây giờ tôi được bù đắp lại những tháng ngày khó khăn ngày nào. Nhưng oái ăm thay như người ta nói, đàn ông lúc có tiền thì dễ thay lòng đổi dạ nhất.

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Tôi đến với người đàn ông ấy để trả thù chồng phản bội - Ảnh 2
Cuộc hôn nhân này là mạng sống, là mồ hôi, là nước mắt của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân này không chỉ là tình yêu mà còn là mạng sống, là cuộc đời, là mồ hôi và công sức của tôi. Vậy mà nỡ lòng nào, chồng tôi lại nhẫn tâm mà chà đạp lên tất cả mọi thứ như thế? Tôi đau đớn lắm, khổ sở lắm. Tôi đã viết đơn ly hôn nhưng như vậy thì dễ dãi cho chồng tôi quá. Tôi sẽ khiến cho anh ta đau và phải mang vết thương mà tôi đang chịu đựng.

Tôi đồng ý qua lại với một người đàn ông hay tán tỉnh, bỡn cợt ở công ty. Thâm tâm tôi không hề thích người đàn ông này nhưng với tôi điều đó không quan trọng. Tôi đi ăn, đi chơi, đi xem phim. Tôi đi khách sạn với người đàn ông này. Tôi trở thành người đàn bà hư hỏng, trắc nết.

Tôi chụp những tấm hình trần trụi khi mình ở trên giường cùng người đàn ông khác và gửi cho chồng. Chồng tôi như con thú, anh ta điên tiết đánh tôi, nhục mạ, chửi bới. Tôi hả hê vì thấy chồng mình đang đau thật sự. Tôi chẳng phản ứng gì, chỉ chìa cho anh ta lá đơn ly hôn: “Bây giờ anh đã hiểu nỗi đau khi bị người mình thương yêu nhất phản bội chưa? Chúng ta không thể sống chung với nhau thêm ngày nào được nữa đâu!”.

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Tôi đến với người đàn ông ấy để trả thù chồng phản bội - Ảnh 3
Tôi phải cho chồng nếm trải nỗi đau mà tôi đã chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet

Một vài người đã nói chọn ngoại tình để trả thù chồng là hành động nông cạn và rồ dại. Nhưng chỉ có tôi mới biết mình đã đau, đã khổ sở tận cùng ra sao khi chồng lên giường với người đàn bà khác. Khi người ta yêu sâu nặng thì cũng sẽ trở nên thù hận và nhẫn tâm vô cùng.

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Làm thế nào khi cô ấy không muốn kết hôn thêm lần nữa?

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Làm thế nào khi cô ấy không muốn kết hôn thêm lần nữa?

Tôi thương chị thật lòng. Tôi thương cả quá khứ nhiều nỗi đau và dằn vặt của chị. Từ tình yêu ban đầu tôi dần dần muốn là người đàn ông chở che, bảo bọc và bù đắp cho chị. Nhưng chị vẫn giữ khoảng cách với tôi, chưa bao giờ có ý muốn đi quá giới hạn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoại tình trả thù chồng ngoại tình chuyện ngoại tình chồng phản bội vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 1 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động