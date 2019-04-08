Cuộc hôn nhân này không chỉ là tình yêu mà còn là mạng sống, là cuộc đời, là mồ hôi và công sức của tôi. Vậy mà nỡ lòng nào, chồng tôi lại nhẫn tâm mà chà đạp lên tất cả mọi thứ như thế? Tôi đau đớn lắm, khổ sở lắm.

Khi biết chồng có nhân tình, tôi đã khổ sở đến tận cùng. Giống như con tàu bị trật khỏi đường ray, tôi thấy mình đang lao xuống vực. Mặc dù đã coi đi coi lại hàng trăm lần tấm ảnh chồng mình ôm eo người đàn bà đó bước vào nhà nghỉ do bạn tôi gửi, tôi vẫn bàng hoàng không tin là sự thật. Khi chồng xác nhận, tôi điên cuồng lao vào chồng mà cấu xé cho thỏa nỗi hờn ghen. Tôi đau đớn vô cùng khi biết chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Tôi và chồng yêu nhau nhiều năm mới cưới. Đám cưới của chúng tôi thiếu thốn vô cùng bởi cả hai đều nghèo. Biết mình chẳng bằng bạn bè, chúng tôi làm việc, chắt chiu từng đồng để lo cho tương lai. Ngoài công việc chính ở công ty, đêm đêm tôi phải nhận thêm hàng gia công, hàng may về nhà làm thêm đến nửa đêm để có thêm tiền. Có những ngày tháng khổ sở vô cùng, nhiều khi đói chỉ dám ăn mì tôm, khát nước chẳng dám mua ly nước mía. Tất cả tiền để dành dụm cho chồng mở tiệm sửa xe máy.

5 năm sống khổ sở, rồi thì chúng tôi cũng để dành được một số tiền. Từ khi có cửa tiệm sửa xe riêng, gia đình chúng tôi ổn định dần. Bây giờ đã có thể ngủ yên, những ngày cuối tuần đã có thể chở nhau đi chơi, ăn uống, mua sắm. Đứa con ra đời trong sự vui mừng khôn xiết. Tưởng chừng bây giờ tôi được bù đắp lại những tháng ngày khó khăn ngày nào. Nhưng oái ăm thay như người ta nói, đàn ông lúc có tiền thì dễ thay lòng đổi dạ nhất. Cuộc hôn nhân này là mạng sống, là mồ hôi, là nước mắt của tôi - Ảnh minh họa: Internet Cuộc hôn nhân này không chỉ là tình yêu mà còn là mạng sống, là cuộc đời, là mồ hôi và công sức của tôi. Vậy mà nỡ lòng nào, chồng tôi lại nhẫn tâm mà chà đạp lên tất cả mọi thứ như thế? Tôi đau đớn lắm, khổ sở lắm. Tôi đã viết đơn ly hôn nhưng như vậy thì dễ dãi cho chồng tôi quá. Tôi sẽ khiến cho anh ta đau và phải mang vết thương mà tôi đang chịu đựng.

Tôi đồng ý qua lại với một người đàn ông hay tán tỉnh, bỡn cợt ở công ty. Thâm tâm tôi không hề thích người đàn ông này nhưng với tôi điều đó không quan trọng. Tôi đi ăn, đi chơi, đi xem phim. Tôi đi khách sạn với người đàn ông này. Tôi trở thành người đàn bà hư hỏng, trắc nết. Tôi chụp những tấm hình trần trụi khi mình ở trên giường cùng người đàn ông khác và gửi cho chồng. Chồng tôi như con thú, anh ta điên tiết đánh tôi, nhục mạ, chửi bới. Tôi hả hê vì thấy chồng mình đang đau thật sự. Tôi chẳng phản ứng gì, chỉ chìa cho anh ta lá đơn ly hôn: “Bây giờ anh đã hiểu nỗi đau khi bị người mình thương yêu nhất phản bội chưa? Chúng ta không thể sống chung với nhau thêm ngày nào được nữa đâu!”. Tôi phải cho chồng nếm trải nỗi đau mà tôi đã chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet Một vài người đã nói chọn ngoại tình để trả thù chồng là hành động nông cạn và rồ dại. Nhưng chỉ có tôi mới biết mình đã đau, đã khổ sở tận cùng ra sao khi chồng lên giường với người đàn bà khác. Khi người ta yêu sâu nặng thì cũng sẽ trở nên thù hận và nhẫn tâm vô cùng.

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Làm thế nào khi cô ấy không muốn kết hôn thêm lần nữa? Tôi thương chị thật lòng. Tôi thương cả quá khứ nhiều nỗi đau và dằn vặt của chị. Từ tình yêu ban đầu tôi dần dần muốn là người đàn ông chở che, bảo bọc và bù đắp cho chị. Nhưng chị vẫn giữ khoảng cách với tôi, chưa bao giờ có ý muốn đi quá giới hạn.

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