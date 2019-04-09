Phụ nữ 30: Sợ thiếu tiền chứ không sợ ế chồng

Phụ nữ yêu 09/04/2019 13:56

Khi ta có tiền, ta muốn sống một cuộc sống độc thân, cả đời chẳng muốn có chồng cũng chẳng có ai dám hối thúc. Phụ nữ có tiền, đàn ông chẳng dám khinh thường, coi rẻ. Đàn ông rất nể những người phụ nữ có thể tự kiếm tiền, tự tạo dựng cuộc sống cho mình mà chẳng cần đến họ.

30 tuổi, nhiều người phụ nữ đã lập gia đình, đã con bồng con bế. Nhưng cũng có rất nhiều người vẫn đang độc thân, thậm chí không muốn mình dính dáng đến tình yêu, hôn nhân. 30 tuổi, nhiều người dường như đã có mọi thứ trong tay, vật chất lẫn chồng con. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều người phụ nữ vẫn đang chông chênh với những lựa chọn của mình.

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Phụ nữ 30, đừng sốt ruột khi người khác đã kết hôn mà mình vẫn còn độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ 30 tuổi, áp lực hơn đàn ông nhiều thứ. Bởi theo quan niệm của người đời, đàn ông 30 tuổi hãy còn trẻ lắm, thêm vài năm nữa cưới vợ, lập gia đình cũng chưa muộn. Nhưng phụ nữ 30 với người đời đã là tuổi “phải” lấy chồng, sinh con. Cô nào chậm chuyện chồng con là sẽ bị gia đình, họ hàng hối thúc. Thậm chí nhiều người ác mồm, ác miệng còn bảo: “Phải thế nào mới độc thân đến tận bây giờ”.

Nhưng phụ nữ 30 à, điều chúng ta nên sợ là thiếu tiền chứ không sợ ế chồng. Đừng vội vàng, đừng vì sự hối thúc của gia đình, đừng vì sợ bản thân mình ế như lời người khác mà “nhắm mắt đưa chân”. Cưới nhau thì dễ nhưng để sống được với nhau cả đời thì khó vô cùng. Chỉ cưới khi bản thân mình đã sẵn sàng, khi gặp được người đàn ông đủ tử tế và thương yêu.

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Duyên phận chưa tới thì hãy sống thật vui vẻ và chăm chỉ kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Có người yêu nhau 10 năm không cưới được, nhưng cũng có người gặp gỡ vài tháng đã kết hôn với nhau. Duyên phận là vì vậy! Phụ nữ 30 cũng đừng quá sốt ruột khi bạn bè đã con bồng con bế mà bản thân mình chưa tìm được người phù hợp. Duyên chưa tới thì hãy thảnh thơi mà sống. Nghĩ đơn giản thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Điều gì trên đời đều có thể vội vàng nhưng lấy chồng thì không.

Phụ nữ hãy chăm chỉ kiếm tiền, chăm chút cho nhan sắc của mình và sống một cuộc sống thật vui vẻ, thoải mái. Một người phụ nữ độc thân mà có tiền dĩ nhiên sẽ tốt gấp vạn lần một người phụ nữ đã ế mà còn nghèo. Khi ta có tiền ta không sợ một cuộc sống một mình, sợ cô đơn, sợ muộn phiền. Trong túi có tiền, mọi chuyện đến với ta trong cuộc đời cũng hóa đơn giản. Buồn chán quá thì đi mua sắm, ăn uống với bạn bè, có tiền đi du lịch. Và khi đó, một người phụ nữ đang có chồng lại phải thầm ghen tỵ với cuộc sống của một cô gái độc thân như chúng ta.

Khi có tiền, ta muốn sống một cuộc sống độc thân, cả đời chẳng muốn có chồng cũng chẳng có ai dám hối thúc. Phụ nữ có tiền, đàn ông chẳng dám khinh thường, coi rẻ. Đàn ông rất nể những người phụ nữ có thể tự kiếm tiền, tự tạo dựng cuộc sống cho mình mà chẳng cần đến họ.

Phụ nữ 30: Sợ thiếu tiền chứ không sợ ế chồng - Ảnh 3
Không có tiền đáng sợ hơn không có chồng rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có tiền, tự khắc đàn ông tốt sẽ tìm đến. Khi đó ta có quyền lựa chọn cho mình người đàn ông tử tế để đồng hành chứ không phải sốt sắng nhắm mắt bước đại vì sợ ế. Phụ nữ 30 còn đang độc thân à, nếu chưa tìm được người phù hợp kết hôn thì hãy cứ sống vui vẻ và chăm chỉ kiếm tiền. Suy cho cùng, không có tiền còn đáng sợ hơn không có chồng rất nhiều.

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