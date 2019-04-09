Yêu sai người và cưới nhầm chồng là nỗi khổ tâm lớn nhất của phụ nữ

Phụ nữ yêu 09/04/2019 13:52

Không có gì hằn sâu vào trái tim người đàn bà bằng việc đã từng có một người chồng tệ bạc. Khổ tâm với đàn bà không phải thiếu son phấn, thiếu tiền bạc, thiếu vật chất mà chính là cưới phải một người chồng không ra gì.

Phụ nữ là vậy. Khó khăn trong công việc, mệt mỏi ngoài xã hội họ đều có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng nếu lỡ yêu phải một người tệ bạc, cưới nhầm một người chồng vô tâm thì họ lại khó lòng mà vượt qua được nỗi khổ ấy. Đàn bà muôn đời thường để cho trái tim dẫn lối nên dù biết chồng tệ bạc, người yêu vô tình, họ vẫn cố chấp ở bên. Nếu có dứt được, có buông tay được thì vĩnh viễn vết hằn đó sẽ theo đến cả cuộc đời.

Yêu sai người và cưới nhầm chồng là nỗi khổ tâm lớn nhất của phụ nữ - Ảnh 1
Đàn bà khổ tâm vô cùng khi yêu sai người và cưới nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chị gái của tôi ly hôn được 2 năm rồi. Cuộc hôn nhân của chị chóng vánh vô cùng. Cưới nhau chưa tròn năm, hạnh phúc ngỡ nằm trong tầm tay ai ngờ vụt mất. Khi chị đang ngập tràn trong hạnh phúc, chuẩn bị lên kế hoạch sinh con thì biết chồng mình vụng trộm. Nếu anh lên giường với một kẻ xa lạ hoặc chỉ bóc bánh trả tiền thì chị đã không đau đớn đến như vậy.

Khốn nạn thay, nhân tình của anh là bạn thân của chị. Cưới chị gần 1 năm, anh qua lại với nhân tình cũng chừng đó thời gian. Họ ngủ với nhau, ăn với nhau, đi du lịch với nhau mà chị vẫn không hề hay biết. Trước mặt chị, họ diễn quá giỏi làm chị không bao giờ nghi ngờ gì cả. Trách lòng dạ họ quá bạc bẽo hay trách chị quá khờ dại, tin người?

Yêu sai người và cưới nhầm chồng là nỗi khổ tâm lớn nhất của phụ nữ - Ảnh 2
Chồng chị ngoại tình với chính người bạn thân của chị - Ảnh minh họa: Internet

Chị chưa có con nên quyết định ly hôn. Chị tôi 28 tuổi, hãy còn trẻ lắm, xinh đẹp lắm. Chị tôi lại làm chủ một spa nhỏ, tiền bạc không thiếu thì sợ gì buông tay một người chồng tệ bạc. Ai cũng nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn, đàn bà có tiền thì tự khắc cuộc sống sẽ trở về quỹ đạo bình thường. Họ nghĩ chị tôi rồi lại sẽ nhanh chóng yêu và cưới một người đàn ông khác.

Nhưng không có gì hằn sâu vào trái tim người đàn bà bằng việc đã từng có một người chồng tệ bạc. Khổ tâm với đàn bà không phải thiếu son phấn, thiếu tiền bạc, thiếu vật chất mà chính là cưới phải một người chồng không ra gì. Chị tôi xinh đẹp, tự tin, giỏi kiếm tiền nhưng thâm tâm chị vẫn là một người đàn bà cô độc. Ban ngày cười nói vui vẻ nhưng đêm đến chị phải gặm nhấm nỗi cô đơn thấu tâm can. 2 năm qua đi mà chị vẫn từ chối bất kì người đàn ông nào có ý định đến với mình. Chị bảo, một lần đau là quá đủ rồi!

Trên đời này, rất nhiều người đàn bà mang nỗi đau và vết thương giống chị tôi. Ít ra chị tôi còn có can đảm dứt được người chồng tệ bạc, còn nhiều người phụ nữ cam chịu vẫn không thể rời đi. Ngày qua ngày, họ bị sự vô tâm, ích kỉ và tàn nhẫn nhấn chìm xuống. Lấy nhầm chồng, đàn bà như chết đi nửa cuộc đời rồi!

Yêu sai người và cưới nhầm chồng là nỗi khổ tâm lớn nhất của phụ nữ - Ảnh 3
Đàn bà cưới nhầm chồng như chết đi nửa cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Dù người đàn bà chọn cách ở lại hay rời đi thì có một sự thật rằng cả đời họ cũng sẽ không quên được những gì mà chồng để lại. Tàn dư khổ ải của những năm tháng đó vẵn hằn đến cuối đời. Đàn ông sau khi chia tay, sau ly hôn có thể dễ dàng có người mới, kết hôn với người mới nhưng phụ nữ rất khó khăn, thậm chí vĩnh viễn không thể mở lòng được nữa. Với phụ nữ, một ngày lấy nhầm chồng nỗi khổ kéo dài đến tận trăm năm.

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Người chồng một khi đã tệ bạc, đã coi rẻ gia đình thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay đầu lại. Ngày qua ngày, anh ta sẽ dùng sự tệ bạc của mình nhấn chìm người đàn bà xuống sâu hơn của nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

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